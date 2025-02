Monster Hunter Wilds: Vergesst nicht, euch die exklusiven Boni der Beta zu schnappen - so bekommt ihr sie

Die zweite Beta von Monster Hunter Wilds ist gestartet und das erwartet euch.

Lange dauert es nicht mehr, bis sich Jäger*innen wieder in den Kampf gegen riesige Monster stürzen dürfen. Bereits in drei Wochen erscheint mit Monster Hunter Wilds nämlich die sechste Generation der beliebten Reihe.

Vorab ist bereits eine zweite Beta an den Start gegangen, in der ihr einige neue Monster verkloppen und euch neue Belohnungen schnappen könnt. Es lohnt sich also auch, wenn ihr schon an der ersten Beta teilgenommen habt.

Erster Zeitraum der Beta: Freitag, 7. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025, 03:59 Uhr

Freitag, 7. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025, 03:59 Uhr Zweiter Zeitraum der Beta: Freitag, 14. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 17. Februar 2025, 03:59 Uhr

Freitag, 14. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 17. Februar 2025, 03:59 Uhr Auf welchen Plattformen findet die Open Beta statt? PS5, Xbox Series X/S und PC

Brauche ich PS Plus/Game Pass für die Monster Hunter Wilds Beta? Spielt ihr auf Konsole, benötigt ihr kein Abo, um an der offenen Beta teilzunehmen. Hier müsst ihr lediglich eine Internetverbindung haben. Im fertigen Spiel braucht ihr dann allerdings PS Plus oder Game Pass, um online spielen zu können.

Gibt es Crossplay? Ja, ihr könnt schon jetzt plattformübergreifend spielen. Auf Wunsch könnt ihr die Funktion auch in den Einstellungen ausschalten.

Zockt ihr am PC und wollt wissen, ob ihr die technischen Anforderungen erreicht, könnt ihr das im frisch veröffentlichten Benchmark-Tool zum Spiel testen:

Mehr zum Thema Monster Hunter Wilds: Mit diesem praktischen Tool könnt ihr überprüfen, ob euer PC genug Power für das Spiel hat von David Molke

So schnappt ihr euch die Boni der Monster Hunter Wilds Beta

Wie schon bei der ersten Beta gibt es fürs Zocken wieder ein paar Belohnungen für das fertige Spiel. Solltet ihr den ersten Playtest verpasst haben, könnt ihr euch auch jetzt noch den exklusiven Palico-Anhänger für eure Waffe sichern. Daneben kommt mit der zweiten Beta neu ein Item-Paket hinzu:

Rohes Fleisch x10

Schockfalle x3

Fallgrubenfalle x3

Betäubungsbombe x10

Große Fassbombe x3

Rüstungskugel x5

Blitzkapsel x10

Große Dungkapsel x10

Um die Boni später zu bekommen, müsst ihr lediglich einen Charakter erstellen und speichern. Die Belohnung erhaltet ihr dann im fertigen Spiel einfach, solange ihr Speicherdaten aus der Beta habt. Wichtig: Ihr müsst dafür in der Beta auf der gleichen Plattform spielen, auf der ihr auch Monster Hunter Wilds zocken wollt.

13:07 Monster Hunter Wilds - Vorschau-Video mit Story-Überraschung

Autoplay

Diese neuen Inhalte gibt's in der zweiten Beta

Die zweite Beta bietet einige Inhalte, die bereits in der ersten dabei waren. So können wir einen Charakter erstellen (den wir dann auch ins fertige Spiel übertragen können), die Eröffnungsszene der Story erleben und unter anderem Chatacabra und Alpha Doshaguma jagen.

Daneben gibt es aber auch ein paar neue Inhalte. So könnt ihr den Trainingsbereich nutzen, das neue Eissplitterklippen-Gebiet betreten, private Lobbys für bis zu 16 Personen erstellen/beitreten und auch solo spielen.

Last but not least erwarten euch auch zwei neue Jagden: Zum einen könnt ihr gegen den aus früheren Spielen bekannten Gypceros antreten. Aber auch mit dem Flagshiff-Monster Arkveld könnt ihr euch erstmals anlegen. Diese besonders fordernde Quest könnt ihr freischalten, sobald ihr die Doshaguma-Jagd abgeschlossen habt und dann mit Alma sprecht.