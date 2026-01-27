Monster Hunter Stories 3 steht vor der Tür: Jetzt für PS5 und Switch 2 sichern!

Ab März könnt ihr euch, gemeinsam mit euren Monsties, in das nächste spannende Abenteuer stürzen!

Mit Monster Hunter Stories 3 setzt Capcom die Rollenspielreihe fort, die sich deutlich von den Action-Ablegern der Hauptserie unterscheidet. Statt schneller Echtzeitkämpfe und komplexer Waffenmechaniken steht hier – wie der Name vielleicht erahnen lässt – die Geschichte im Vordergrund! Das wird kombiniert mit rundenbasierten Kämpfen und der engen Bindung zu den eigenen Monsties!

Der Release ist aktuell für den 13. März geplant und ihr könnt euch Monster Hunter Stories schon jetzt bei Amazon für die Nintendo Switch 2 und Playstation 5 vorbestellen! Dabei könnt ihr euch sogar eine coole Dekorrüstung als Vorbestellerbonus sichern!

Worum geht es in Monster Hunter Stories?

Wer bereits die Vorgänger gespielt hat, kennt das Prozedere bereits: Ihr schlüpft in die Rolle eines Riders. Im Gegensatz zu der Hauptreihe jagt ihr die Monster aber nicht, sondern zieht sie auf und schließt enge Freundschaften mit ihnen, sodass ihr sie in Kämpfen einsetzen könnt!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Geschichte spielt viele Jahre nach den Ereignissen der vorherigen Teile und dreht sich um eine Welt, deren ökologisches Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist. Mysteriöse Phänomene verändern Monster und Lebensräume, während politische Spannungen zwischen verschiedenen Regionen zunehmen.

Im Zentrum steht erneut ein besonderes Rathalos, das eng mit der Hauptfigur verbunden ist. Über die Reise hinweg erkundet ihr unterschiedliche Gebiete, trefft neue Verbündete und stoßt auf Bedrohungen, die nicht allein durch rohe Stärke zu lösen sind. Capcom legt auch im dritten Teil großen Wert auf emotionale Story-Momente, Charakterentwicklung und das Gefühl, Teil einer lebendigen Welt zu sein!

Rundenbasiertes Kampfsystem statt Echtzeitkämpfe

Wie bereits angeteasert unterscheiden sich die Fights extrem von dem, was ihr aus den Spielen der Hauptreihe gewohnt seid. Denn Monster Hunter Stories setzt komplett auf rundenbasierte Kämpfe. Dabei treten Rider und Monstie gemeinsam an und wählen ihre Aktionen nacheinander aus. Kern des Systems ist erneut das bekannte Prinzip aus Kraft-, Tempo- und Technik-Angriffen, die sich gegenseitig auskontern!

Ich liebe es, dass man die Monster, die man sonst jagt, hier großzieht und mit ihnen in den Kampf zieht!

Hinzu kommen Spezialfähigkeiten, Team-Angriffe sowie besonders starke Kinship-Attacken, die Rider und Monster gemeinsam ausführen. Das Kampfsystem ist bewusst zugänglicher gehalten als in der Hauptserie, bietet aber trotzdem taktische Tiefe, vor allem bei stärkeren Gegnern und Bosskämpfen. Im dritten Teil soll zudem stärker berücksichtigt werden, wie Monster aufgezogen wurden und aus welchem Gebiet sie stammen, was direkten Einfluss auf ihre Fähigkeiten im Kampf hat.

Muss man Monster Hunter Stories 1 und 2 gespielt haben?

Eine gute Nachricht für Neueinsteiger: Monster Hunter Stories 3 ist keine direkte Story-Fortsetzung, die detaillierteste Kenntnisse der Vorgänger voraussetzt. Zwar gibt es Anspielungen und bekannte Monster, doch die Handlung steht für sich und führt neue Charaktere und Konflikte ein.

Erlebt die Geschichte rund um die Rathalos-Zwillinge selbst!

Lohnt sich eine Vorbestellung?

Das Spiel vorzubestellen, sichert euch nicht nur die Möglichkeit, das Spiel direkt zum Release zocken zu können, sondern auch einen coolen Vorbestellerbonus. So zum Beispiel die exklusive Dekorrüstung für eure NPC-Begleiterin Eleanor.