Die schickere Version des Xbox-Controllers ist gerade günstiger als das Original

Wem der Standard-Controller der Xbox zu langweilig ist, der kann zu einer der vielen Special-Editionen greifen und eine davon ist bei den Frühlingsangeboten gerade so richtig günstig.

GamePro Deals , Elias Mohr
11.03.2026 | 17:06 Uhr


zum Shop

Das schicke Schwarz-Weiß-Design ist nicht das Einzige, was diesen Controller ausmacht. Das schicke Schwarz-Weiß-Design ist nicht das Einzige, was diesen Controller ausmacht.

Der Xbox-Controller zählt nicht nur zu den Preis-Leistungs-Lieblingen aller Konsolen-Fans, auch bei PC-Spieler ist das Gamepad aus dem Hause Microsoft sehr beliebt. Viele meiner Kollegen schwören darauf und haben ihn sich teilweise sogar schon mehrmals nachgekauft. In den aktuell laufenden Frühlingsangeboten auf Amazon bekommt ihr eine besonders stylische Version des Controllers jetzt so günstig, dass sie sogar unter dem Preis für das Standard-Modell liegt.

Schnappt euch den Controller auf Amazon

Weitere Controller in den Frühlingsangeboten

Wie der normale Xbox-Controller, nur besser

Die Unterschiede zwischen dem Standard-Modell und der Storm Breaker Special Edition sind zwar sehr überschaubar, aber machen den Controller insgesamt trotzdem wesentlich hochwertiger. Der größte Unterschied ist natürlich das Design. Die Shattered-Optik in Schwarz-Weiß trifft genau meinen Geschmack und macht einfach wesentlich mehr her als das langweilige Schwarz.

Wer mit den Farben nichts anfangen kann, bekommt den Breaker-Controller auch noch in anderen Farben, allerdings ist gerade nur die Storm Breaker Variante im Frühlingsangebot zu haben. Mit dem starken Rabatt ist er gerade sogar noch günstiger als die Standard-Ausgabe des Controllers.

Jetzt den Controller im Frühlingsangebot sichern

Bessere Ergonomie dank rutschfester Griffe

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem normalen Xbox Controller ist der bessere Grip, denn beide Griffe, als auch die Schalter sind hier nicht glatt, sondern rau, sodass ihr nicht abrutschen könnt. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr im Sommer spielt, die Session mal wieder etwas länger dauert, oder ihr, so wie ich, schnell anfangt zu schwitzen, wenn es etwas ernster zugeht.

Video starten 0:42 Xbox-Spiele im Auto streamen? Dank einer Kooperation von LG und Microsoft ist das bald möglich

Egal, ob ihr den Controller für eure Xbox oder den PC benutzen wollt, momentan ist die Storm Breaker Special Edition der beste Deal, den ihr auf Amazon machen könnt, denn ihr bekommt den besser aussehenden Controller für weniger Geld.

Schlagt zu, solange das Angebot noch gilt
Noch mehr Deals
Großer Tonies-Abverkauf bei Amazon? Haufenweise Figuren richtig günstig!
von GamePro Deals
Besitzt das Aussehen einer Apple-Watch und kostet weniger als 60€ – Xiaomis Bestseller gibt es zum Hammerpreis!
von GameStar Deals
Anno 117: Pax Romana ist im Frühlingsangebot bei Amazon ein absoluter Pflichtkauf: So wunderschön und so günstig!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 28 Minuten

Großer Tonies-Abverkauf bei Amazon? Haufenweise Figuren richtig günstig!

vor einer Stunde

Besitzt das Aussehen einer Apple-Watch und kostet weniger als 60€ – Xiaomis Bestseller gibt es zum Hammerpreis!

vor einer Stunde

Die schickere Version des Xbox-Controllers ist gerade günstiger als das Original

vor 2 Stunden

Anno 117: Pax Romana ist im Frühlingsangebot bei Amazon ein absoluter Pflichtkauf: So wunderschön und so günstig!

vor 2 Stunden

Switch-Angebote im Amazon Frühlings-Sale: Spiele, Controller & mehr – Das sind die besten Deals!
mehr anzeigen