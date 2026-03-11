Die schickere Version des Xbox-Controllers ist gerade günstiger als das Original

Das schicke Schwarz-Weiß-Design ist nicht das Einzige, was diesen Controller ausmacht.

Der Xbox-Controller zählt nicht nur zu den Preis-Leistungs-Lieblingen aller Konsolen-Fans, auch bei PC-Spieler ist das Gamepad aus dem Hause Microsoft sehr beliebt. Viele meiner Kollegen schwören darauf und haben ihn sich teilweise sogar schon mehrmals nachgekauft. In den aktuell laufenden Frühlingsangeboten auf Amazon bekommt ihr eine besonders stylische Version des Controllers jetzt so günstig, dass sie sogar unter dem Preis für das Standard-Modell liegt.

Weitere Controller in den Frühlingsangeboten

Wie der normale Xbox-Controller, nur besser

Die Unterschiede zwischen dem Standard-Modell und der Storm Breaker Special Edition sind zwar sehr überschaubar, aber machen den Controller insgesamt trotzdem wesentlich hochwertiger. Der größte Unterschied ist natürlich das Design. Die Shattered-Optik in Schwarz-Weiß trifft genau meinen Geschmack und macht einfach wesentlich mehr her als das langweilige Schwarz.

Wer mit den Farben nichts anfangen kann, bekommt den Breaker-Controller auch noch in anderen Farben, allerdings ist gerade nur die Storm Breaker Variante im Frühlingsangebot zu haben. Mit dem starken Rabatt ist er gerade sogar noch günstiger als die Standard-Ausgabe des Controllers.

Bessere Ergonomie dank rutschfester Griffe

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem normalen Xbox Controller ist der bessere Grip, denn beide Griffe, als auch die Schalter sind hier nicht glatt, sondern rau, sodass ihr nicht abrutschen könnt. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr im Sommer spielt, die Session mal wieder etwas länger dauert, oder ihr, so wie ich, schnell anfangt zu schwitzen, wenn es etwas ernster zugeht.

0:42 Xbox-Spiele im Auto streamen? Dank einer Kooperation von LG und Microsoft ist das bald möglich

Egal, ob ihr den Controller für eure Xbox oder den PC benutzen wollt, momentan ist die Storm Breaker Special Edition der beste Deal, den ihr auf Amazon machen könnt, denn ihr bekommt den besser aussehenden Controller für weniger Geld.