93 Punkte im Test: Eines der besten PlayStation-Spiele aller Zeiten gibt's jetzt für PS5 richtig günstig!

Dieses PS5-Spiel sollte man schon allein aufgrund seines wundervollen Artdesigns nicht verpassen.

Eines der besten First-Party-Spiele für PS5, das mit 94 Punkten auf Metacritic gleichauf mit Astro Bot auf dem Spitzenplatz liegt, könnt ihr euch jetzt günstig im Sonderangebot schnappen. Das Action-Highlight bekommt ihr aktuell sowohl bei MediaMarkt als auch bei Amazon 50€ günstiger im Vergleich zum UVP. Hier kommt ihr direkt zum Amazon-Deal:

Aktuell gibt es bei Amazon übrigens noch viele weitere spannende PS5-Angebote. Falls ihr euch noch mehr günstige Spiele schnappen wollt, haben wir hier ein paar Highlights für euch herausgesucht:

Neun wunderschöne Welten: Das ist das PS5-Meisterwerk!

Dieses PS5-Actionhighlight hat gleich neun eindrucksvolle Welten zu bieten. Hier seht ihr Svartalfheim.

Bei dem günstigen PS5-Hit handelt es sich um God of War Ragnarök, das nicht nur in der internationalen Kritik, sondern auch bei uns im GamePro-Test hervorragend abgeschlossen hat: Wir haben traumhafte 93 Punkte vergeben. Grund dafür sind unter anderem die fantastische Präsentation, die sich wieder auf höchstem AAA-Niveau befindet, und die faszinierende Spielwelt.

Diesmal werdet ihr gleich in neun verschiedene Welten geschickt, die von der nordischen Mythologie inspiriert sind und eine Menge optische Abwechslung bieten. Sie reichen von Muspelheim, das größtenteils aus Lava und Asche besteht, über das grüne, idyllische Asgard bis zur zerklüfteten Zwergenwelt Svartalfheim, deren Hauptstadt Nidavellir ihr ihr oben auf dem Titelbild dieses Artikels seht.

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Autoplay

Zum Teil findet ihr in diesen Welten weite, offene Gebiete, die ihr frei erkunden könnt. Ein richtiges Open-World-Spiel ist God of War Ragnarök jedoch nicht, da wie im Vorgänger die lineare und toll inszenierte Story im Vordergrund steht. Die Geschichte hängt diesmal in der Mitte zwar ein bisschen durch, was an der sehr langen Spielzeit von circa 50 Stunden liegt, bietet jedoch noch immer zahlreiche emotionale und manchmal bittere Höhepunkte, die man nicht so schnell vergisst.

Beim Gameplay wird erneut vor allem auf wuchtige Nahkämpfe gesetzt, allein schon die tollen Animationen sorgen hier für ein fesselndes Erlebnis. Es gibt diesmal jedoch mehr spielerische Komplexität, unter anderem durch die neuen Schilde, die jetzt andere Taktiken erlauben, sowie durch neue freischaltbare Fähigkeiten. Alles in allem ist damit auch God of War Ragnarök wieder ein Spiel, das man auf keinen Fall verpassen darf, wenn man Lust auf ein storybasiertes Solo-Abenteuer hat.