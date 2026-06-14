Monster Hunter Wilds Ascendance: Release, Preis und alle Neuerungen der Erweiterung im Überblick

MH Wilds bekommt mit Ascendance ein großes Add-on. Was zum Release, den Gameplay-Neuerungen, Masterrang und den Monstern bekannt ist, lest ihr hier.

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Eleen Reinke
14.06.2026 | 14:00 Uhr

Hier gibts alle Infos zu Ascendance, der Erweiterung von Monster Hunter Wilds. Hier gibt's alle Infos zu Ascendance, der Erweiterung von Monster Hunter Wilds.

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Knapp anderthalb Jahre nach dem Release von Monster Hunter Wilds wurde endlich die große Erweiterung für den neuesten Hauptableger angekündigt. Was wir schon zu Ascendance wissen, sammeln wir hier:

Release: Wann erscheint Monster Hunter Wilds Ascendance?

Einen konkreten Releasetermin für das Add-on zu MH Wilds gibt es noch nicht. Bereits bestätigt ist aber, dass Ascendance 2027 erscheinen wird.

Für welche Plattformen kommt Monster Hunter Wilds Ascendance?

Ascendance erscheint sicher für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Eine Switch 2-Version ist aktuell noch nicht offiziell bestätigt.

Zwar hat der offizielle X/Twitter-Account verraten, dass es eine Switch 2-Portierung von Wilds geben wird, zur Erweiterung wurde hier aber noch kein Wort verloren. Wir vermuten aber, dass auch die Switch 2-Version das Add-on bekommen wird.

Gibt es einen Trailer zu Monster Hunter Wilds Ascendance?

Ja, zum Reveal beim Summer Game Fest gab es direkt einen Gameplay-Trailer zu sehen, der auch schon einige der Neuerungen enthüllt. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Video starten 1:42 Monster Hunter Wilds enthüllt ein riesiges Add-on, das 2027 neue Gebiete in luftiger Höhe öffnet

Preis: Wie viel kostet Monster Hunter Wilds Ascendance?

Der Preis für die Expansion wurde noch nicht verraten. Ausgehend von den großen Erweiterungen früherer Serien-Ableger können wir aber von einem Preispunkt von rund 40 Euro ausgehen.

Eine Deluxe Edition inklusive Basisspiel dürfte es vermutlich auch wieder geben, die kostet in der Regel um die 50 Euro. Den konkreten Preis müssen wir aber noch abwarten.

Mehr zu den Gameplay-Neuerungen, dem neuen Areal und den bereits bekannten Monstern findet ihr auf den Folgeseiten.

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Release: 28.02.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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