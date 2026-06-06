Monster Hunter Wilds enthüllt ein riesiges Add-on, das 2027 neue Gebiete in luftiger Höhe öffnet

Bei der Monster-Hunter-Reihe ist es sehr üblich, dass zu den großen Spielen noch (fast genauso) große Addons erscheinen, die neue Monster, Gebiete und mehr für emsige Jäger bereithalten. Für Monster Hunter Wilds trägt diese Erweiterung den Namen Ascendance.

Und der Name ist Programm, denn diesmal geht es wohl in luftige Höhen, wie der Enthüllungs-Trailer vom Summer Game Fest zeigt. Viel mehr wissen wir allerdings noch nicht, bleibt abzuwarten, wann Capcom die neuen Monster, Gebiete und Features enthüllt. Iceborne brachte für Monster Hunter World nicht nur eine frostige Zone mit neuen Effekten wie Kälte, sondern auch die Klammerklaue, die einen großen Einfluss auf den Kampfstil der Jäger nahm.

Seit dem Release im Februar 2025 erschienen regelmäßig kostenlose Updates, sodass den Spielern vorher auch nicht langweilig wurde. Damit wird es wohl noch ein bisschen weitergehen, denn Ascendance erscheint erst 2027 für PC, PS5 und Xbox Series.