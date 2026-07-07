Während der WM profitieren auch die Gamer – sichert euch die coolen MediaMarkt-Angebote!

MediaMarkt haut raus und ihr könnt euch viele Meisterwerke zum Hammerpreis sichern!

Egal ob Resident Evil Requiem, Monster Hunter Wilds oder Borderlands 4 – bei MediaMarkt sind gerade eine Vielzahl an Konsolenspielen deutlich reduziert! Egal, ob ihr Team-Playstation oder Nintendo Switch Verfechter seid, hier wird definitiv jeder fündig!

Diese Spiele könnt ihr euch gerade im Angebot sichern

MediaMarkt-Highlight: Anno 117 im schicken Steelbook!

Anno ist eines der beliebtesten strategischen Meisterwerke und genau deswegen begeistert es uns schon seit Jahren! Denn hier dreht sich alles darum, eure Stadt aufzubauen, zu expandieren und euren Einfluss auszuweiten. Speziell in Anno 117: Pax Romana geht es darum, dass ihr euren Handel und eure Wirtschaft in Rom optimiert. Es liegt dabei an euch, ob ihr auf wirtschaftliche Stärke, militärische Macht oder diplomatisches Geschick setzt, um eure Herrschaft zu festigen!

5:57 Anno 117 zeigt im Trailer endlich Gameplay, neue Features und grenzt den Release ein

Autoplay

Obendrauf zu dem Strategie-Meisterwerk bekommt ihr hier die Tribun-Edition im wunderschönen Steelbook! Hier bekommt ihr neben dem Hauptspiel folgende Gimmicks:

Steelbook : Ein hochwertiges Sammlerstück im römischen Design.

: Ein hochwertiges Sammlerstück im römischen Design. Drei Lithografien : Hochwertige Drucke (10,5 x 14,8 cm) mit beeindruckenden Artworks aus dem Spiel.

: Hochwertige Drucke (10,5 x 14,8 cm) mit beeindruckenden Artworks aus dem Spiel. Builder Pack: Drei einzigartige Ornamente und ein exklusives Spieler-Symbol, um dein Spielerlebnis individuell zu gestalten.

Horror-Action für eure Nintendo Switch 2

Wenn ihr weniger auf Strategie steht und euch dafür lieber gruselt, ist dieses Spiel vielleicht genau das Richtige für euch! Die Rede ist von Resident Evil: Requiem, dem neusten Teil der beliebten Horror-Reihe! Hier kehrt ihr zurück nach Racoon-City und schlüpft dabei in die Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft und des Serienveteranen Leon S. Kennedy.

2:31 Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr

Autoplay

Hier dreht sich alles darum, dass Grace zuerst in ein verfallenes Hotel gelockt und später in eine Nervenheilanstalt verschleppt wird. Sie will das Geheimnis um den Mord an ihrer Mutter aufklären und gerät dabei in das Visier eines verrückten Wissenschaftlers! Dabei spielt ihr im Wechsel entweder Grace oder Leon und erlebt dabei Sequenzen mit jeder Menge Survival-Horror oder krassen Action-Szenen!