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Während der WM profitieren auch die Gamer – sichert euch die coolen MediaMarkt-Angebote!

Unsere Mannschaft ist zwar raus aus der WM, aber ihr könnt noch immer so richtig bei MediaMarkt profitieren! Die WM-Deals locken mit krassen Angeboten!

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Marina Häuser
07.07.2026 | 18:02 Uhr


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MediaMarkt haut raus und ihr könnt euch viele Meisterwerke zum Hammerpreis sichern! MediaMarkt haut raus und ihr könnt euch viele Meisterwerke zum Hammerpreis sichern!

Egal ob Resident Evil Requiem, Monster Hunter Wilds oder Borderlands 4 – bei MediaMarkt sind gerade eine Vielzahl an Konsolenspielen deutlich reduziert! Egal, ob ihr Team-Playstation oder Nintendo Switch Verfechter seid, hier wird definitiv jeder fündig!

Hier findet ihr Resident Evil: Requiem für die Nintendo Switch 2!

Diese Spiele könnt ihr euch gerade im Angebot sichern

Hier findet ihr Resident Evil: Requiem für die Nintendo Switch 2!

MediaMarkt-Highlight: Anno 117 im schicken Steelbook!

Anno ist eines der beliebtesten strategischen Meisterwerke und genau deswegen begeistert es uns schon seit Jahren! Denn hier dreht sich alles darum, eure Stadt aufzubauen, zu expandieren und euren Einfluss auszuweiten. Speziell in Anno 117: Pax Romana geht es darum, dass ihr euren Handel und eure Wirtschaft in Rom optimiert. Es liegt dabei an euch, ob ihr auf wirtschaftliche Stärke, militärische Macht oder diplomatisches Geschick setzt, um eure Herrschaft zu festigen!

Video starten 5:57 Anno 117 zeigt im Trailer endlich Gameplay, neue Features und grenzt den Release ein

Obendrauf zu dem Strategie-Meisterwerk bekommt ihr hier die Tribun-Edition im wunderschönen Steelbook! Hier bekommt ihr neben dem Hauptspiel folgende Gimmicks:

  • Steelbook: Ein hochwertiges Sammlerstück im römischen Design.
  • Drei Lithografien: Hochwertige Drucke (10,5 x 14,8 cm) mit beeindruckenden Artworks aus dem Spiel.
  • Builder Pack: Drei einzigartige Ornamente und ein exklusives Spieler-Symbol, um dein Spielerlebnis individuell zu gestalten.
Schnappt euch hier Anno 117: Pax Romana - Tribun Edition Steelbook

Horror-Action für eure Nintendo Switch 2

Wenn ihr weniger auf Strategie steht und euch dafür lieber gruselt, ist dieses Spiel vielleicht genau das Richtige für euch! Die Rede ist von Resident Evil: Requiem, dem neusten Teil der beliebten Horror-Reihe! Hier kehrt ihr zurück nach Racoon-City und schlüpft dabei in die Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft und des Serienveteranen Leon S. Kennedy.

Video starten 2:31 Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr

Hier dreht sich alles darum, dass Grace zuerst in ein verfallenes Hotel gelockt und später in eine Nervenheilanstalt verschleppt wird. Sie will das Geheimnis um den Mord an ihrer Mutter aufklären und gerät dabei in das Visier eines verrückten Wissenschaftlers! Dabei spielt ihr im Wechsel entweder Grace oder Leon und erlebt dabei Sequenzen mit jeder Menge Survival-Horror oder krassen Action-Szenen!

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