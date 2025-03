Monster Hunter Wilds - Die besten Design Codes für euren Charakter

Als Ciri in Monster Hunter Wilds durch die Lande ziehen? Das geht dank Design Code (Ersteller: ProfMultivac).

Der Charakter Editor von Monster Hunter Wilds treibt aktuell gerade etliche Monsterjäger*innen zu kreativen Höchstleistungen an und bringt sie dazu, ihre eigenen Charakter-Presets hochzuladen und somit auch anderen Fans zu ermöglichen, mit Kratos, Ciri oder Geralt auf Monsterjagd zu gehen.



Möglich machen es Design Codes beziehungsweise Charakter-Codes, die es sowohl für euren Charakter selbst als auch für Palicos gibt. Die bislang coolsten teilen wir hier mit euch.

Monster Hunter Wilds - Die coolsten Design Codes für euren Jäger/eure Jägerin, die ihr ausprobieren solltet

Geralt aus The Witcher Version 1 Code: PN5AL8K78EY5 Creator: Redditor "Gullible-Ad8788"

Geralt aus The Witcher Version 2 Code: W33NB4CN6495 Creator: Redditor "Cheap_Examination_35"

Ciri aus The Witcher Version 1 Code: DN6D55PF3TS6 Creator: Redditor "ProfMultivac"

Ciri aus The Witcher Version 2 Code: KT9ED6PS8TN4 Creator: Redditor "K_808"

Sekiro (Wolf) aus Sekiro: Shadows Die Twice Code: NA3NB68D5RM4 Creator: Redditor Apprehensive_Put7432

Kratos von God of War ( Version 1 ) Code: AQ9MW9FM8NC8 Creator: YouTuber "Onshift Gaming"

( ) Kratos von God of War (Version 2) Code: 966EP8PU3P47 Creator: YouTuber "Only Guides"

Dean Winchester aus Supernatural Code: VC9V49QP4EU7 Creator: Redditor "Cheap_Examination_35"

Lucy aus Cyberpunk Edgerunners Code: KA8JW7MW3N68 Creator: Redditor "Ranniery-Jesuino"

Sorceress Sellen aus Elden Ring Code: XQ8655SL98E9 Creator: Redditor "Commercial-Weight401"

Meister Propper Code: BU4EL8MY5PT4 Creator: Redditor "a_nanimoose"



Design Codes für euren Palico

Waschbär Code: M97JG6867CU3 Creator: Redditor "Jur-P"

Beerus aus Dragon Ball Code: GG6Y444W3A76 Creator: AngelicGent



Quellen: Fextralife, Mein-MMO, bo3.gg, Polygon

Design Codes einlösen und Charaktere runterladen

Wie löse ich Designcodes ein? Geht im Charakter-Editor für eure Jägerin/euren Jäger oder Palico auf den dritten Reiter (auf das Symbol, das aussieht wie ein Notizblock) und dann weiter auf "Design herunterladen". Gebt hier den 12-stelligen Code eurer Wahl ein, achtet hierbei auf Groß- und Kleinschreibung!

Selbst Designcodes hochladen: Charakter erstellen, speichern und den Platz auswählen, wo ihr eure Figur gespeichert haben wollt. Dann auf's Untermenü "Design hochladen" gehen und ihr erhaltet euren persönlichen 12-stelligen Code.

18:33 Monster Hunter Wilds ist der bislang beste Serienteil und zum Release fast perfekt!

Autoplay

Monster Hunter Wilds ist seit dem 28. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC verfügbar.

Und an dieser Stelle ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Wie sieht euer Charakter in Monster Hunter Wilds aus, habt ihr einen Design Code genutzt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir freuen uns sehr auf eure Antworten.