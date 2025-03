Monster Hunter Wilds: Dicker Brocken fangen - so findet und angelt ihr die Whopper für die Quest "Ein einmaliger Fang!"

Wollt ihr einen Dicken Brocken für Kanya angeln, braucht ihr die richtigen Köder, den passenden Fundort und etwas Talent und Glück beim Angeln-Minispiel.

Neben dem Jagen von Monstern gehört auch das Angeln zu den Aktivitäten von Monster Hunter Wilds. Kanya beauftragt euch dabei immer wieder, bestimmte Fische zu fangen, darunter auch einen Dicken Brocken. Was für Fische eigentlich dahinterstecken, wie ihr sie findet und wie ihr das Minispiel meistert, zeigen wir hier.

Welche Fische sind Dicke Brocken/Whopper?

Hinter dem Begriff "Dicke Brocken" oder auch "Whopper", wie sie im Englischen heißen, verbergen sich eigentlich mehrere Fischarten. Gemeint sind damit alle Fische, die so riesig sind, dass sie ein eigenes Minispiel auslösen, wenn sie an der Angel anbeißen – ihr könnt sie also nicht einfach mit einem Knopfdruck einholen.

Diese Fische gehören dazu und diese Köder benötigt ihr für sie:

Großmakrele (Köder: Basaltknorpelköder)

(Köder: Basaltknorpelköder) Gajau (Köder: Stäuberköder)

(Köder: Stäuberköder) Speerthun (Köder: Basaltknorpelköder)

(Köder: Basaltknorpelköder) Gourmet-Thun (Köder: Basaltgelenkköder)

(Köder: Basaltgelenkköder) Goliath-Tintenfisch (Köder: Tentakelköder)

Unserer Erfahrung nach ist besonders der Gourmet-Thun am leichtesten zu fangen.

Fundort der Dicken Brocken

Dicke Brocken findet ihr in Areal 17, genauer gesagt in dem Gebiet, wo auch die letzte Phase des Uth Duna Kampfes stattfindet. An der gesamten nordöstlichen Wasserfront könnt ihr hier fischen. Ist das Wasser gerade aufgewühlt und Vögel fischen hier, findet ihr deutlich mehr Beute.

Ist gerade kein Fisch da, reist ihr einfach auf eine andere Map und kommt dann zurück, das setzt die einheimischen Tiere zurück.

Wollt ihr die Brocken finden, müsst ihr vor allem Ausschau halten. Einige der Fische erkennt ihr leicht, weil ihre Finne aus dem Wasser ragt, so etwa beim Speerthun. Der Gourmet-Thun dagegen bleibt komplett unter der Wasseroberfläche, ist aber merklich größer als andere Fische.

So meistert ihr das Angel-Minispiel bei Dicken Brocken

Wollt ihr, dass ein Großer Brocken anbeißt, empfehlen wir zuerst einmal, die ausgeworfene Angel einzuholen – also den linken Stick abwechselnd hoch und runter zu bewegen. Darauf reagieren die Fische unserer Erfahrung nach besser als auf wippende Köder. Außerdem könnt ihr sie so direkt näher ans Ufer locken.

Haben die Brocken angebissen, geht es aber erst so richtig los. Diese Regeln müsst ihr für das Minispiel beachten:

Bewegt der Fisch sich nach links oder rechts, bewegt ihr die Angel mit dem linken Stick in die gleiche Richtung

Einzige Ausnahme: Schwimmt der Fisch gleich gegen ein Hindernis wie einen Felsen, zerrt ihr die Angelschnur kurz in die entgegengesetzte Richtung

wie einen Felsen, zerrt ihr die Angelschnur kurz in die entgegengesetzte Richtung Springt der Fisch aus dem Wasser, bewegt ihr den Stick in die gleiche Richtung und drückt gleichzeitig R2/RT

Halten die Fische zwischendrin still, sind sie erschöpft und ihr könnt die Angelsehne in dieser Zeit einholen, indem ihr wieder den linken Stick auf und ab bewegt. Die Schritte wiederholt ihr dann, bis der Fisch an Land gezogen ist. Hier zeigen wir euch das auch noch einmal im Video:

1:00 Monster Hunter Wilds: So angelt ihr einen Dicken Brocken

Autoplay

Habt ihr den Dicken Brocken gefangen, könnt ihr zu Kanya zurückkehren und die Quest abgeben. Wollt ihr euch allerdings die Platin-Trophäe zu Monster Hunter Wilds schnappen, wird das nicht der letzte Whopper gewesen sein, den ihr geangelt habt. Insgesamt 30 Dicke Brocken müsst ihr nämlich für die Trophäe "Überfischung" fangen.