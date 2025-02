Monster Hunter Wilds enthüllt erstes großes Update und das bringt eines der beliebtesten Monster überhaupt ins Spiel

Monster Hunter Wilds bekommt schon kurz nach Release Monster-Nachschub.

Knapp zwei Wochen dauert es noch, ehe wir uns in Monster Hunter Wilds endlich auf die Jagd machen können. Viele der Monster, die uns in der sechsten Generation erwarten, sind inzwischen bereits bekannt.

Allerdings haben wir auch viele alte Gesichter und Fan-Favoriten bisher noch gar nicht gesehen. Zumindest einer davon wird aber kurz nach Release ins Spiel wandern, wie Capcom jetzt bestätigt hat.

Monster Hunter Wilds bekommt eines der wohl schönsten Monster

Auf der gestrigen State of Play von Sony hatte auch Monster Hunter Wilds einen kurzen Auftritt mit einem Trailer. Der zeigt hauptsächlich mehr von dem, was wir bereits gesehen haben – mit einer Ausnahme. Ganz am Ende enthüllt Capcom nämlich bereits das erste große Update, das kurz nach dem Release von Wilds erscheint.

Und das bringt mit Mizutsune auch einen alten Bekannten zurück. Der Wasser-Leviathan gehört wohl nicht nur zu den hübschesten Monstern der Reihe, er ist auch ziemlich beliebt. In einer offiziellen Umfrage von Capcom zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe konnte er sich immerhin Platz 14 von 228 Monstern sichern.

Hier könnt ihr euch den stilvollen Auftritt von Mizutsune am Ende des Trailers anschauen:

4:01 Monter Hunter Wilds enthüllt erstes großes Update mit neuem Monster

Ein konkretes Datum für den Zeitpunkt, zu dem Mizutsune ins Spiel kommt, gibt es noch nicht. Bislang hat Capcom lediglich verraten, dass uns das kostenlose Update im Frühjahr 2025 erwartet. Damit sollen außerdem Eventquests ins Spiel kommen.

Im Sommer 2025 steht dann das nächste Update an, das ein weiteres Monster und neue Eventquests mit sich bringt.

Dass Mizutsune überhaupt zurückkehrt, ist ein wenig überraschend. Zum einen war das Monster bereits im letzten Handheld-Ableger Monster Hunter Rise dabei und mit dem Neuzugang Uth Duna ist die Rolle des schillernden Wasser-Leviathans in Wilds eigentlich auch besetzt.

Aber wir beschweren uns über zusätzliche Monster sicher nicht! Bleibt nur zu hoffen, dass mit Lagiacrus auch ein weiterer Leviathan und Fan-Favorit zurückkehrt. Zumindest ein Leak hatte das vor einigen Monaten angedeutet.

Freut ihr euch darüber, dass Mizutsune zurückkehrt oder hättet ihr euch eher ein anderes Monster gewünscht?