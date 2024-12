Monster Hunter Wilds behebt einen der größten Kritikpunkte der Beta: Waffen fühlen sich endlich wieder gut an!

Besonders schwerfällige Waffen wie das Großschwert fühlten sich in der Beta von Monster Hunter Wilds noch zu lasch an. Aber das wird nicht so bleiben.

Vor einigen Wochen konnten Monster Hunter-Fans in einer Open Beta selbst einen Blick in das Gameplay des kommenden Ablegers Monster Hunter Wilds werfen. Während das Feedback überwiegend positiv ausfiel, gab es aber auch ein paar Kritikpunkte. Besonders das Zuschlagen mit den Waffen fühlte sich einfach zu lasch an. Das lag primär an einem fehlenden Feature, das zum Release aber zurückkehren wird.

Monster Hunter Wilds bringt Hitstop zurück

Konkret geht es hier um den sogenannten Hitstop – also im Grunde eine kurze Pause in der Angriffsanimation, die die Wucht hinter einem Schlag unterstreichen soll. In der Beta von Wilds wurde der Hitstop bei vielen Waffenangriffen entweder verkürzt oder sogar komplett gestrichen.

Dadurch fühlten sich Attacken eher an, als würde man durch Tofu schneiden, statt dass die Klinge mit einem Monster kollidiert – was viele Fans natürlich kritisierten.

Die gute Nachricht ist aber, dass die Entwickler*innen hinter Monster Hunter Wilds das Beta-Feedback gehört haben und den gewohnten Hitstop älterer Teile zurückbringen.

Das konnten auch wir bereits beim Hammer während des kürzlichen Anspielevents merken. Im Preview-Video könnt ihr euch anschauen, wie das aussieht:

Auch in diesem Reddit-Beitrag könnt ihr einen Vergleich des Hitstops in Monster Hunter Wilds mit dem Vorgänger Monster Hunter World sehen:

Das Entwicklerteam scheint sich dabei ebenfalls darüber zu freuen, dass sie Hitstop zurückbringen können. Dass es in der Beta noch fehlte, hing wohl primär mit Feedback aus Monster Hunter World zusammen. So berichtet Director Yuya Tokuda im Interview mit PC Gamer (via Gamesradar):

"Einige der Anpassungen am Hitstop [in der Beta] waren offensichtlich beabsichtigt, einige hatten wir aufgrund der Einstellungen des Spiels noch nicht implementiert. Als Monster Hunter World erschienen ist, haben viele Spieler*innen aus anderen Ländern sich beschwert, dass der Hitstop viel zu stark sei und das Spielen erschweren würde. Es ist also sehr positives Feedback für uns, dass die Spieler*innen, die am Beta-Test teilgenommen haben, diesmal sagen, dass sie den Hitstop vermissen, den sie aus früheren Teilen kennen."

Daneben erklärt der Director auch, dass das Waffengefühl bis zum Release noch weiter verfeinert wird. Wir konnten beim Anspielevent außerdem mit dem Entwicklerteam reden und haben dabei gelernt, dass vor allem vier Waffen noch einmal stärker überarbeitet werden sollen: nämlich Lanze, Morph-Axt, Schwert und Schild, sowie die Insektenglefe.

Seid ihr Fan des Hitstops aus älteren Teilen oder mochtet ihr die Waffen in der Monster Hunter Wilds-Beta lieber?