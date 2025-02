Monster Hunter Wilds: Koop spielen - so zockt ihr mit euren Freunden zusammen auf PS5, Xbox und PC

So zockt ihr auch plattformübergreifend mit anderen in Monster Hunter Wilds zusammen.

In Monster Hunter Wilds könnt ihr nicht nur alleine auf Jagd gehen, sondern auch mit anderen Personen zusammen spielen. Wollt ihr direkt mit euren Freund*innen unterwegs sein, wird es etwas komplizierter. Wir erklären euch, wie ihr eine feste Gruppe bildet und der Koop über alle Plattformen hinweg funktioniert.

Jäger-ID finden und teilen

Wollt ihr mit Freund*innen zusammen jagen gehen, solltet ihr am besten zuerst die IDs eurer Jäger*innen austauschen. Das ist zwingend nötig, wenn ihr auf unterschiedlichen Plattformen spielt. Auf der gleichen Plattform könnt ihr befreundete Personen zwar auch über das System der Plattform zum Spielen einladen, trotzdem macht die Freundesliste im Spiel einiges leichter.

Eure Jäger-ID findet ihr direkt auf dem Charakterauswahl-Bildschirm unter dem Namen. Alternativ findet ihr sie im Spiel in eurem Jäger-Profil. Um eine Person eurer Freundesliste hinzuzufügen, öffnet ihr mit der Optionstaste im Spiel das Menü und geht zum Reiter Kommunikation:

Kommunikation > Einen Freund einladen > Suche nach Jäger-ID > Freundanfrage senden

Habt ihr die Jäger-ID der Person eingegeben, könnt ihr die Freundesanfrage senden. Die Freundschaft gilt übrigens nicht zwischen euren Accounts, sondern den jeweiligen Jäger*innen mit der ID.

Jagdgruppen – so spielt ihr ausschließlich mit Freunden und Freundinnen

Wollt ihr regelmäßig mit befreundeten Personen zusammen spielen, empfehlen wir euch die Jagdgruppen. Dafür müsst ihr im Basislager in der Windebene zuerst zu Felicita gehen, die neben dem großen Forschungszelt sitzt.

Hier erstellt ihr eine neue Jagdgruppe – denkt daran, die Beitrittsbestätigung auf "benötigt" zu setzen, damit keine fremden Personen beitreten können. Ist die Gruppe erstellt, wählt ihr:

Jagdgruppen verwalten > Jagdgruppe wählen > In Jagdgruppe einladen > Person aus Jagdfreundschaft auswählen

Die eingeladenen Personen können dann über Optionen > Kommunikation > Einladungsmitteilungen die Einladung annehmen. Ab sofort können alle Gruppenmitglieder über Lobby-Suche > Gruppenlobby-Suche immer direkt einer gemeinsamen Lobby beitreten.

Über die Lobby-Suche wählt ihr direkt die Jagdgruppe aus, der ihr in der Session beitreten wollt.

Verbindungsgruppen und Umgebungsverbindungsgruppen – so gehen gemeinsame Quests und Expeditionen

Nun seid ihr zwar gemeinsam in einer Lobby, allerdings geht ihr dadurch nicht automatisch zusammen auf die Jagd. Dafür müsst ihr zusätzlich noch in einer Verbindungsgruppe sein, die aus maximal vier Personen besteht. Dafür klickt ihr wieder die Optionstaste und wählt dann:

Kommunikation > Verbindungsgruppe > In Verbindungsgruppe einladen

Die eingeladenen Personen nehmen auch hier via Einladungsmitteilungen an. Postet eine Person eine Jagd, tretet ihr direkt bei. Bei Hunts mit Cutscenes müsst ihr jeweils alleine losziehen, aber die anderen Personen können joinen, sobald die Zwischensequenz vorbei ist.

Seid ihr in einer Verbindungsgruppe, müsst ihr nicht mehr jedes Mal zum Questschalter rennen, um der Jagd einer anderen Person beitreten zu können.

Wollt ihr stattdessen gemeinsam auf Expedition gehen und die Welt erkunden, benötigt ihr zusätzlich noch die Umgebungsverbindungsgruppe. Damit könnt ihr Monster gemeinsam ohne Quest direkt in der Welt jagen oder zusammen am Lagerfeuer sitzen. Die Gruppe erstellt ihr ähnlich wie schon die normale Verbindungsgruppe:

Kommunikation > Verbindungsgruppe > Zu Umgebungsverb. einladen

Sprach-Chat in der Gruppe nutzen

Wollt ihr euch im Spiel miteinander unterhalten, nutzt ihr den Sprach-Chat. In den ausführlichen Optionen aktiviert ihr hier zuerst im Reiter Audio den Sprach-Chat und wählt dann bei Sprach-Chat: Auto-Wechseln > Verbindungsmitglieder bevorzugen aus. Sobald ihr in einer Verbindungsgruppe seid, könnt ihr dann miteinander reden.

Das hatte bei uns beim Testen aber noch einige Probleme verursacht, weshalb wir euch eher den Sprach-Chat über Discord empfehlen – spielt ihr auf derselben Plattform, könnt ihr natürlich auch den integrierten Sprach-Chat des Systems nutzen.

Anderen in Monster Hunter Wilds spontan joinen

Wollt ihr zuletzt bei Freund*innen einfach nur spontan ins Spiel springen, geht das am Schnellsten über die Lobbysuche. Ist die andere Person in einer öffentlichen Lobby, geht ihr zum Beitreten wie folgt vor, sofern noch Platz in der Lobby ist:

Lobby-Suche > Suche nach Jagdfreunden

Die letzte Variante ist die private Lobby. Eine*r von euch erstellt sie und geht dann im Spiel in die Einstellungen. Unter Einstellungen > Kommunikation > Verbindungsgruppe > Verbindungsmitglieder findet ihr rechts eure Lobby-ID. Die gebt ihr dann an eure Freund*innen weiter, die wiederrum beim Spielstart die Lobby-Suche und dann "Suche nach Lobby-ID" wählen und die Zahlenfolge eingeben.