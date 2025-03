Monster Hunter Wilds bringt eine der meistgehassten Trophäen überhaupt zurück - aber ihr könnt sie euch diesmal deutlich leichter machen

Eine (verhältnismäßig) leichte Trophäe in meinem Monster Hunter? Ja, das gibt es diesmal.

Fragt man Spieler*innen, welches Spiel die unbeliebtesten Trophäen hat, fällt immer wieder der Name Monster Hunter World. Konkret sorgen genau zwei Auszeichnungen für Kopfschmerzen: Nämlich die, bei denen ihr die kleinsten und größten Exemplare fast aller Monster fangen müsst. Auch Monster Hunter Wilds bringt diese Trophäen zurück, macht sie aber diesmal mit einem Trick viel leichter!

Zwei gefürchtete Trophäen machen in Monster Hunter Wilds endlich mehr Spaß

Dass die Trophäen, beziehungsweise Achievements, für große und kleine Kronen in Monster Hunter so unbeliebt sind, ist nicht verwunderlich. Immerhin könnt ihr sie nur bedingt gezielt angehen. Wie groß ein Monster ist, ist außerhalb bestimmter Quests reiner Zufall und vom RNG abhängig – in World konnte die Suche also gut und gerne hunderte Stunden dauern.

Auch Wilds lässt euch wieder die größten und kleinsten Monster jagen, gibt euch aber diesmal ein nützliches Werkzeug dafür an die Hand. Eine weitere Trophäe gibt sogar bereits einen Hinweis darauf: Ihr könnt jetzt nämlich mit dem Fernglas rausfinden, wie groß ein Monster ist!

Ihr reitet jetzt also einfach durch die Welt und wenn euch ein Monster über den Weg läuft, zückt ihr das Fernglas und zoomt rein. Besitzt die Kreatur eine kleine, silbere oder goldene Krone, wird euch das jetzt direkt darüber angezeigt. Endlich müssen wir nicht mehr raten oder versuchen, die Größe des Monsters an unserem Hunter abzumessen!

Dieser Ajarakan hat zwar "nur" eine Silberkrone, mit einem Blick durch das Fernglas wissen wir das aber auch sofort.

Daneben gibt es aber wie gewohnt natürlich auch ein paar weitere Trophäen und Auszeichnungen, die Zeit erfordern. Besonders, wer nicht gerne angeln geht, wird hier etwas Arbeit reinstecken müssen. So müssen wir nämlich gleich mehrere seltene Fische fangen.

Davon ab werdet ihr viele der Trophäen aber ganz automatisch beim Spielen verdienen. Wir haben euch die komplette Übersicht mit allen Trophäen unten angefügt.

Alle Trohpäen in Monster Hunter Wilds

Achtung, Spoiler! Die Trophäen verraten zwar keine genauen Details, aber durchaus einige Systeme, auf die ihr erst spät im Spiel trefft. Lest also mit Vorsicht weiter.

Platin

Ost-West-Verständigung - Verdiene alle anderen Trophäen

Gold

Kollektion kleiner Kronen - Verdiene für viele Monster eine kleine Krone im Jagdprotokoll

Kollektion großer Kronen - Verdiene für viele Monster eine goldene Krone im Jagdprotokoll

Silber

Wiederhergestellte Harmonie - Schließe die Mission “Monsterjäger” ab

Eine Ecke der Welt - Schließe die Mission “Was vor uns liegt” ab

Immer was zu tun - Schließe 30 verschiedene Nebenmissionen ab

Wertvolle Beute - Fange eine Kreatur, die eine Uralte Wyvernmünze bei sich trägt

Hab ‘ne Sternschnuppe gefangen! - Fange eine Kreatur, die durch die Wüste wuselt und dabei wie eine Sternschnuppe glänzt

Wiederhergestelltes Vermächtnis - Erhalte eine Artian-Waffe der Seltenheit 8

Doktor der Monsterologie - Erjage viele verschiedene große Monster

Abgehärtet - Erjage 50 Gehärtete Monster

Sammlung kleiner Kronen - Verdiene für mindestens zehn Monster eine kleine Krone im Jagdprotokoll

Sammlung großer Kronen - Verdiene für mindestens zehn Monster eine goldene Krone im Jagdprotokoll

Privatzoo - Fange 50 Monster

Bronze

Land der Winde - Schließe die Mission “Wüstenwanderer” ab

Regen und Schatten - Schließe die Mission “Jenseits der Sintflut” ab

Wofür wir brennen - Schließe die Mission “Lang vergessene Flamme” ab

Veränderte Welt - Schließe die Mission “Neue Ökosysteme” ab

Raue Gefilde - Schließe die Mission “Von Funken und Dornen” ab

Schwarze Schwingen - Schließe die Mission “Die Welt steht Kopf” ab

Jagdfieber - Schließe 50 Quests ab

An die Arbeit! - Schließe deine erste Untersuchung ab

Die Jagd beginnt! - Schließe deine erste Felderkundung ab

Erste Annäherungsversuche - Schließe deine erste Nebenmission ab

Angebissen - Fange deinen ersten Fisch

Mmm, so lecker! - Bereite dein erstes Gebratenes Steak zu

Geht doch nichts übers Grillen! - Bereite zum ersten Mal etwas auf dem Grill zu

Aufsitzen - Besteige zum ersten Mal ein Monster

Verdeckte Expedition - Führe zum ersten Mal einen Schleichangriff aus

Immer schön dahin, wo’s wehtut - Lande im Fokusmodus 50 Treffer auf Schwachpunkte oder Wunden

Monster(-Tintenfisch)-Fang - Angle einen riesigen Tintenfisch

Überfischung - Angle 30 Dicke Brocken

Mein Erstlager, mein Zweitlager… - Errichte an zehn Plätzen ein Feldlager

Glamping - Passe zum ersten Mal ein Feldlager an

Funkeln in den Augen - Erspähe zum ersten Mal ein Monster der Goldkronen-Größenklasse mit dem Fernglas

Treuer Gefährte - Passe zum ersten Mal deinen Saikrii oder seine Dekoration an

Langsam wird’s professionell - Erreiche Jägerrang 100

Undurchdringliche Verteidigung - Schmiede fünf verschiedene Rüstungsteile der Seltenheit 7 oder darüber

Machthunger - Schmiede fünf verschiedene Waffen der Seltenheit 7 oder darüber

Palico im Einsatz - Schließe 100 Quests gemeinsam mit deinem Palico ab

Sparfuchs - Horte ein Vermögen von 1.000.000 Zenny

Entdeckung der Ostlande - Erhalte 10 verschiedene besondere Objekte der Seltenheit 6

Kleine Krone - Verdiene deine erste kleine Krone im Jagdprotokoll

Große Krone - Verdiene deine erste silberne oder bessere Krone im Jagdprotokoll

Monsterschreck - Erjage 100 große Monster

Spitze der Nahrungskette - Erjage 50 Apex-Räuber

Jagdgemeinschaft - Schließe eine Mehrspieler-Quest ab

Ewige Jagdgemeinschaft - Schließe 100 Mehrspieler-Quests ab

Headhunter - Sieh dir 30 Jägerprofile an

Neue Bindungen - Folge zum ersten Mal jemandem

Wie lange dauert die Platin-Trophäe in Monster Hunter Wilds? Das lässt sich natürlich nicht pauschal sagen, besonders für die Kronen-Trophys seid ihr schließlich noch immer auf RNG angewiesen. Immerhin müssen die Monster der richtigen Größe auch auftauchen.

Aber durch die viel offeneren Areale und mit Hilfe des Fernglases geht es definitiv schneller als noch in World. Legt ihr es also darauf an, solltet ihr euch die Platin geschätzt problemlos in unter 100 Stunden schnappen können.

Schnappt ihr euch die Platin in Monster Hunter Wilds oder ist euch das noch immer zu viel Arbeit?