Monster Hunter Wilds: Mit diesem Trick könnt ihr ein seltenes und wichtiges Crafting-Material ganz einfach farmen

Die Community entdeckt immer mehr Details, was das Wundensystem von Monster Hunter Wilds betrifft.

Die Jagd nach den perfekten Waffen, Rüstungen und Dekorationen bestimmt das Endgame von Monster Hunter Wilds und wird euch dutzende von Stunden beschäftigen. Doch gerade die sehr starken Artian Waffen brauchen oft viele Versuche, bis ihr genau die Upgrades erhaltet, die ihr braucht.

Daher kann man niemals genug Wyvernblutsteine besitzen, eine Ressource, mit der ihr gezielt bestimmte Einzelteile für eure Artian Waffen bekommen könnt, wenn ihr sie einschmelzt.

Die beste Quelle sind gehärtete Monster, an denen manchmal blaue Wunden erscheinen, die beim Aufbrechen das wertvolle Mineral freigeben.

Doch wusstet ihr, dass man direkt erkennen kann, wo sich die blauen Wunden befinden? Das hat jetzt ein cleverer User auf Reddit herausgefunden.

Narben sind nicht nur Zierde

Vor ein paar Tagen tauchte ein Thread des Users mastaswoad auf Reddit auf, in dem dieser eine interessante Beobachtung teilt.

Denn die blauen Wunden der Monster tauchen nicht zufällig auf, sondern an bestimmten Stellen:

Gehärtete Monster sind vernarbte Monster, die schon viele Schlachten geschlagen haben. Sogar die Wildexpertin erwähnt dies, wenn ein solches Monster in Sicht kommt. Genau an diesen Kampfnarben sind die Stellen, an denen die blauen Wunden erscheinen und wirklich nur dort.

Gerade bei großen Monstern wie Arkveld oder Gore Magala sind die Kampfnarben recht groß und gut zu sehen. Wenn ihr eure Angriffe also dort konzentriert, dann könnt ihr einfach dort Wunden aufbrechen.

Die Community liebt die Details

Auf Reddit sind viele User überrascht. Denn obwohl das Spiel sogar auf die Narben hinweist, haben die meisten nie die großen weißen Vernarbungen bemerkt, so wie User tatsumi-sama:

Also sind diese "Kampfnarben", von denen Alma spricht, wirklich zu sehen? Ich habe offen gesagt nie darauf geachtet und dachte, es wäre einfach irgendwas, was sie vor sich hin plappert.

Andere User auf Reddit weisen darauf hin, dass die blauen Wunden noch viele weitere Vorteile bieten.

Denn obwohl es länger dauert, sie zu öffnen, garantieren sie, dass das Monster umgeworfen wird, wenn ihr die Wunde brecht. Zusätzlich lässt das Monster besonders starke Munition für eure Schleuder fallen.

In einem Punkt sind sich zudem alle einig: Dass Capcom die Narben der Monster zu einer richtigen Spielmechanik gemacht hat, statt zu einer rein optischen Spielerei, wie in den Vorgängern, kommt richtig gut an. Das sind Details, die den Monstern der Serie erst so richtig Leben einhauchen.

Wusstest ihr bereits davon und habt das gezielt ausgenutzt? Und wie gefallen euch solche Details ganz allgemein?