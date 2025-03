Monster Hunter Wilds: Artian Waffe bauen - So bekommt ihr die perfekten Waffen und besten Upgrades

Gemma kann noch viel mehr, als nur normale Monsterteile zu verarbeiten.

Eines der großen neuen Features in Monster Hunter Wilds sind die Artian Waffen. Hier stellt ihr eure Waffen aus alten Einzelteilen her, die ihr beim Kampf gegen gehärtete Monster erbeutet. Wie genau das funktioniert und warum sie oft besser sind als alle anderen Waffen, erklären wir euch in diesem Guide.

So bekommt ihr Teile für Artian Waffen

Um an die jeweiligen Teile der Artian Waffen zu kommen, müsst ihr im Endgame gehärtete Monster jagen. Was ihr bekommt, ist vollkommen zufällig und ihr könnt die Drops nicht beeinflussen.

Alle möglichen Teile sind:

Klinge

Röhre

Scheibe

Gerät

Gehärtete Monster führen immer Waffenteile mit sich. Ihr erkennt sie an den roten Fragezeichen-Symbolen bei den Belohnungen.

Alle diese Teile haben entweder Angriff oder Affinität. Außerdem gehören sie einem von fünf Elementen oder vier Statuseffekten an:

Feuer

Wasser

Donner

Eis

Drache

Gift

Lähmung

Schlaf

Explosion

Zusätzlich haben die Teile eine Qualitätsstufe, die vom Schwierigkeitsgrad des Monsters abhängt. So geben euch leichte gehärtete Monster wie ein Chatacabra nur Teile von Qualität 6, während ein gehärtetes Apex-Monster wie Arkveld immer Teile der Qualitätsstufe 8 fallen lässt.

Ihr solltet nur Waffen der Qualität 8 herstellen! Alles darunter ist schlechter, als was ihr von Monstern herstellen könnt. Dennoch haben die Teile einen Zweck. Denn ihr könnt sie einschmelzen.

So funktioniert der Schmelztiegel

Am Schmelztiegel könnt ihr zwar nicht gezielt Elemente auswählen, aber zumindest bestimmen, welche Art an Teilen ihr wollt.

Im Schmelztiegel von Suja könnt ihr weiterhin nicht gezielt nach Elementen oder Affinität farmen, aber immerhin die Art des Teils bestimmen. Wenn ihr also noch speziell ein paar Klingen benötigt, dann werdet ihr hier fündig.

Dazu könnt ihr entweder die ganzen niedrigstufigen Teile einschmelzen, oder ihr nutzt Wyvernblutsteine, was besonders viele Schmelzpunkte gibt.

Wyvernblutsteine farmen

Das Material könnt ihr relativ gezielt farmen, indem ihr Wunden schlagt und diese mit einem Fokus-Schlag maximiert. Wyvernblutsteine kommen aus den blauen Wunden, die nur bei gehärteten Gegnern erscheinen.

Besonders leicht lässt es sich daher mit dem Wächter Arkveld Set farmen, was wir euch in diesem Artikel vorgestellt haben:

Artian Waffen bauen leicht gemacht

Doch wie baut man nun am besten die Waffen? Wählt bei Gemma aus, dass ihr eine Artian-Waffe herstellen möchtet und ihr bekommt eine Liste der Teile.

Was für Teile ihr braucht, hängt von der Waffenart ab. So braucht ein Bogen zwei Röhren und ein Gerät, während Doppelklingen zwei Klingen und eine Röhre benötigen.

Den besten Effekt erhaltet ihr, wenn alle Elemente übereinstimmen.

Theoretisch könnt ihr jetzt einfach Teile gleicher Seltenheit kombinieren, aber ihr solltet auch auf die Elementtypen achten. Stimmen diese bei den Teilen überein, dann bekommt ihr ab zwei Teilen überhaupt erst ein Element auf der Waffe und ab drei Teilen einen ordentlichen Bonus.

Euer Ziel sollte es also immer sein, dass bei allen drei Teilen die Elementtypen zusammenpassen. Nur so stellt ihr Waffen her, die mit normalen Monster-Elementarwaffen konkurrieren können.

Affinität versus Angriff bei Artian Waffen

Neben dem Elementtyp müsst ihr euch auch zwischen Affinität und Angriff entscheiden. Hier raten wir euch immer, Affinität zu nehmen. Artian Waffen haben von sich aus schon fünf Prozent Affinität. Mit jedem Bauteil kommen fünf weitere hinzu.

Nutzt ihr also komplette Affinität, dann kommt ihr auf 20 Prozent, was sonst nur die Waffen von Gore Magala erreichen. Außerdem profitieren viele Fähigkeiten, die mit Elementen zusammenhängen, von hoher Affinität.

Artian Waffen verbessern und die besten Upgrades bekommen

Nachdem ihr die Waffen hergestellt habt, sind sie erst einmal nichts Besonderes, außer dass sie mit drei Stufe-3-Dekos ausgerüstet werden können und damit recht flexibel sind.

Aber ihr könnt sie weiter verstärken. Dafür benötigt ihr Erz, was ihr hauptsächlich aus der Raffinerie im Lager des Ölbeckens bekommt. Dort könnt ihr Monsterteile einschmelzen, um zum Beispiel Orikalzit zu bekommen.

Jede Stufe, die Waffen aufsteigen, erhalten sie eine Eigenschaft. So können Affinität, Angriff oder Elementarschaden steigen. Aber auch erhöhte Schärfe oder – im Fall der Bogengewehre – mehr Munition ist möglich.

Die Upgrades sind dabei vollkommen zufällig und ihr könnt sie nicht beeinflussen, aber es gibt durchaus einen Trick, mit dem ihr die gewünschten Werte bekommt.

Speichert euer Spiel manuell vor dem Upgrade. Wenn das gewünschte Ergebnis nicht erscheint, dann beendet das Spiel direkt, ohne zu speichern. Dafür solltet ihr aber im Einzelspieler-Modus unterwegs sein. Hier wird nicht so oft zwischengespeichert.