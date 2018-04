Die Sonne zeigt sich immer häufiger in Mitteleuropa, der Frühling ist endlich auf dem Vormarsch. Zur Feier der warmen Jahreszeit veranstaltet Capcom das Frühlingsblüten-Fest in Monster Hunter World. Uns erwarten sowohl auf PS4 als auch auf Xbox One zahlreiche neue und alte Quests sowie seltene Materialien als Belohnung.

Das neue Event findet im Zeitraum vom 6. bis 19. April statt. Um so richtig in Frühlingsstimmung zu kommen, können wir die Versammlungsstätte von Astera, der Himmelsstürmerin, besuchen. Capcom hat dort nämlich ein wenig umdekoriert und lässt den Ort in blumigem Dekor erstrahlen. Auch die Angestellten tragen während der Event-Zeit besondere Outfits.

Wyvern Ignition-Quest & viel mehr

Capcom hat für die Feier "fast alle" bereits veröffentlichten Event-Quests und exklusive Frühlingsblüten-Fest-Herausforderungen in petto. So haben wir die perfekte Gelegenheit, Jagd auf Materialien für diverse Spezialausrüstungen zu machen.

Besonders begehrt: Das neu ins Spiel gekommene Großschwert Wyvern Ignition. Hier die zugehörige Quest:

Name: Traum eines jeden Jägers

Stufe: 5

Jägerrang: 8 oder höher

Ort: Arena

Ziel: Erjage alle Zielmonster

Belohnung: Spezieller Gegenstand, der zum Craften von Wyvern Ignition verwendet wird

Den Zeitplan aller Event-Quests findet ihr als PDF auf der offiziellen Monster Hunter World-Website. Sämtliche Event-Aufgaben setzen wie gewohnt einen gewissen Jägerrang voraus.

Monster Hunter World - Dämonjho-Guide

So findet und besiegt ihr das neue Monster

Rabatte & andere Überraschungen

Für den Zeitraum des Frühlings-Events sind auch besondere Rabatte in den Einrichtungen von Astera aktiv. Wir erkennen sie daran, dass ein besonderes Schiff im Hafen anlegt und im Hintergrund eine spezielle Musik spielt. Außerdem winken uns als täglicher Anmeldebonus zwei Superglück-Gutscheine statt einem. "Vielleicht fällt euch auch eine kleine Bonus-Überraschung auf", teast Capcom uns in diesem Zusammenhang auf der Website.

Auch die befristeten Beutezüge wechseln jetzt täglich statt wöchentlich. Und es gibt die neue Geste "D-I-S-C-O" zu kaufen, mit der wir mit unseren Mitspielern eine Tanzparty starten können.

Wir sehen: Es gibt wieder viel zu tun in der Welt von Monster Hunter World. Die Frühlings-Jagdsaison ist somit offiziell eröffnet!

Wie gefallen euch die Boni des Frühlings-Events?