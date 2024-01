Monster Hunter World: Affinität - so steigert ihr den Wert und so funktioniert er

So boostet ihr Affinität in MHW und das beeinflusst der Wert.

Monster Hunter World hat jede Menge Stats, an denen ihr schrauben könnt, um den stärksten Hunter zu bauen. Einige davon sind recht offensichtlich, wie etwa der Angriffsboost, der eure Angriffskraft erhöht, andere dagegen weniger. So ist es auch mit Affinität. Jede Waffe im Spiel hat einen Wert dafür, aber was genau er tut, wird nicht erklärt. Hier erfahrt ihr, was es ist und wie ihr Affinität verbessert.

Hier könnt ihr zu den wichtigsten Punkten im Artikel springen:

Das ist Affinität in MHW

Einfach gesagt gibt die Affinität eure Chance an, einen kritischen Treffer mit einem Schlag zu landen. Der größte Unterschied zu klassischen Krit-Werten liegt darin, dass Affinität auch negativ sein kann und dann euren Schaden sogar verringert.

Der Anschaulichkeit halber hier zwei Beispiele:

Hat eure Waffe etwa 70 Affinität , habt ihr eine 70%ige Chance, einen kritischen Treffer mit 25% mehr Schaden anzurichten.

, habt ihr eine 70%ige Chance, einen kritischen Treffer mit 25% mehr Schaden anzurichten. Hat die Waffe -30 Affinität, habt ihr eine 30%ige Chance, dass die Waffe einen negativen kritischen Treffer mit 25% weniger Schaden anrichtet.

Kritischer Schaden ist unabhängig von Affinität: Grundsätzlich verursacht ein kritischer Treffer 25% mehr (oder 25% weniger bei negativer Affinität) Schaden im Vergleich zu eurem Grundschaden. Dieser Wert lässt sich zwar noch steigern, allerdings nicht über die Affinität. Hierfür braucht ihr die Fähigkeit Kritischer Boost, mit der ihr den Schaden auf bis zu 40% mehr steigern könnt.

Mit einer Affinität von -20% hat diese Waffe eine Grundchance von 20% Prozent, weniger Schaden anzurichten. Dafür besitzt sie einen hohen Angriffswert.

Ohne elementaren Schaden: Normalerweise wirkt sich Affinität nur auf den elementlosen Grundschaden euer Waffe aus. Status-Schaden (wie Paralyse) oder Elementarschaden (wie Feuer) könnt ihr nur mit Rüstungsset-Boni boosten.

Ist negative Affinität also immer schlecht?

Nicht zwingend. Der Schaden eurer Waffe setzt sich schließlich aus verschiedenen Faktoren zusammen, darunter Grundschaden, elementarer Schaden und Affinität. Sind die anderen Werte der Waffe gut genug, kann sie auch mit negativer Affinität mehr Schaden als eine Waffe mit hoher Affinität anrichten.

Den durchschnittlichen Schaden der Waffe könnt ihr wie folgt errechnen:

Multipliziert 0,25* mit (Affinität÷100)

Addiert 1 zu diesem Wert

Multipliziert das neue Ergebnis mit dem Standardschaden der Waffe.

*Die 0,25 beziehen sich hier auf einen Krit-Schadensbonus oder -Malus von 25%. Wenn ihr diesen Wert steigert, müsst ihr ihn in der Rechnung natürlich entsprechend anpassen.

So boostet ihr eure Affinität in MHW

Den Affinitätswert eurer Waffen könnt ihr mit den Fähigkeiten verschiedener Ausrüstung und Dekorationen noch zusätzlich steigern. Wichtig dabei: Euer Affinitätswert kann nicht über 100% steigen.

Hier sind die wichtigsten Fähigkeiten und Boni, die eure Affinität erhöhen:

Kritischer Blick : Erhöht eure Affinität dauerhaft um bis zu 40% (auf Stufe 7)

: Erhöht eure Affinität dauerhaft um bis zu 40% (auf Stufe 7) Kritisches Ziehen: Erhöht die Affinität bei Zug-Angriffen um bis zu 100% (auf Stufe 3)

Erhöht die Affinität bei Zug-Angriffen um bis zu 100% (auf Stufe 3) Schwächevorteil : Erhöht Affinität für Angriffe auf Schwachpunkte bis 30%, plus 20% auf verwundete Teile (auf Stufe 3)

: Erhöht Affinität für Angriffe auf Schwachpunkte bis 30%, plus 20% auf verwundete Teile (auf Stufe 3) Angriffsboost: Erhöht ab Stufe 4 die Affinität dauerhaft um 5%

Erhöht ab Stufe 4 die Affinität dauerhaft um 5% Aufhetzer: Erhöht Affinität bis 20%, wenn Monster wütend werden (auf Stufe 7)

Erhöht Affinität bis 20%, wenn Monster wütend werden (auf Stufe 7) Höchstmacht : Erhöht die Affinität bis 40%, solange die Ausdauer voll ist (auf Stufe 5)

: Erhöht die Affinität bis 40%, solange die Ausdauer voll ist (auf Stufe 5) Latente Kraft: Erhöht Affinität um bis zu 60%, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden

Erhöht Affinität um bis zu 60%, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden Affinitäts-Booster: Boostet Affinität um 50%, wenn er aktiv ist

Boostet Affinität um 50%, wenn er aktiv ist Waffen-Augmentierungen erhöhen den Wert beim ersten Mal um 10%, danach um 5%

Kritischer Blick ist die einfachste Art, eure Affinität mit Dekorationen oder Rüstungsfertigkeiten dauerhaft zu erhöhen.

Kritischer Blick ist hier natürlich die offensichtliche Wahl, um eure Krit-Chance zu erhöhen. Auch Schwächevorteil ist eine sehr nützliche Fähigkeit, da ihr ohnehin häufig die Schwachpunkte von Monstern attackieren solltet, um euren Schaden zu maximieren. Je nach Spielstil und Waffe können sich natürlich auch andere Fähigkeiten lohnen.