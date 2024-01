Monster Hunter World: Krummer Knochen finden - so farmt ihr die wichtige Ressource ganz leicht

So kommt ihr am schnellsten an Krumme Knochen in MHW.

In Monster Hunter World spielt das Crafting von Items, Rüstungsteilen und Waffen eine integrale Rolle, wenn ihr die stärksten Monster jagen wollt. Krummer Knochen ist hier besonders wichtig, da ihr es für einige der besten Ausrüstungsgegenstände im Spiel braucht. Wir zeigen euch, wo ihr es findet und wie ihr das Material am einfachsten farmt.

So findet ihr Krummer Knochen in MHW

Die Ressource ist vor allem deshalb so selten, da sie nur in einem einzigen Areal im Spiel auftaucht: Nämlich dem Tal der Verwesung. Ihr schaltet es im Story-Verlauf frei, nachdem ihr die Vorschungsbasis besucht habt. Hier könnt ihr das Material entweder mit etwas Glück von Knochenhaufen bekommen oder mit geringer Chance auch von bestimmten Monster-Untersuchungen erhalten.

Die einfachste Art, Krummer Knochen zu farmen

Am leichtesten kommt ihr an das Material, wenn ihr es direkt von Knochenhaufen einsammelt. Hier habt ihr nämlich eine Grundchance von 20%, dass ein Krummer Knochen droppt. Manchmal gibt es auf der Map außerdem einen Bonus auf bestimmte Materialien.

Ob ihr Krummer Knochen von Knochenhaufen bekommt, ist rein zufällig.

Schaut dafür einfach auf der Weltkarte unter dem Punkt Ort-Info nach Bonus: Knochenhaufen. Wechselt außerdem zwischen Niedrig- und Hochrangig, da sich die aktuellen Bonus-Materialien hier unterscheiden können. Ist ein Bonus gerade aktiv, beträgt eure Chance auf Krumme Knochen sogar 30% (im Meisterrang sind es immer 25%.)

Begebt euch dann am besten auf eine Expedition ins Tal der Verwesung und steuert Areal 4 an. In dem offenen Bereich hier gibt es nämlich gleich drei Knochenhaufen auf einmal, die ihr abgrasen könnt – und ihr braucht hier nicht einmal Schutz vor Miasma, das euch in den tiefer gelegenen Arealen zu schaffen macht.

Theoretisch könnt ihr dann noch die beiden Knochenhaufen in Areal 1 und 2 abgrasen, oder ihr kehrt einfach von eurer Expedition zurück und startet eine neue.

In Areal 4 könnt ihr gleich 3 Knochenhaufen abgrasen.

Krummer Knochen ganz einfach AFK farmen

Habt ihr keine Lust, aktiv zu farmen, könnt ihr auch einfach eure Schnurrtrupp-Safari ins Tal der Verwesung schicken. Ihr schaltet den Palico-Trupp im Verlauf der Story in der Vorschungsbasis frei und könnt ihn später auch über euren Haushälter in eurem Zimmer managen.

Achtet darauf, dass die Schnurrtruppler viele Punkte bei der Fähigkeit Sammeln haben und wählt eine Route aus, bei der möglichst viele Knochensymbole abgebildet sind – auch hier kann es sich lohnen, für zusätzliche Optionen zwischen Niedrig- und Hochrangig zu wechseln.

Bedenkt aber, dass eure Safari eine bessere Chance auf Krumme Knochen im Hochrangigen Modus und Meisterrang hat!

Krummer Knochen von Monstern bekommen

Zuletzt habt ihr auch noch die Option, an das Material durch die Monsterjagd zu kommen. Diese Option ist aber relativ uneffektiv, weshalb wir sie nur eingeschränkt empfehlen. Am besten wählt ihr hier Untersuchungen zu Radobaan oder Raphinos aus. Krummer Knochen könnt ihr hier mit 8%-iger Wahrscheinlichkeit als Bronze-, Silber- oder Gold-Belohnung bekommen.

Auch einige Quests haben eine Chance, das Material als Belohnung zu enthalten. Dazu zählen hauptsächlich 4 Sterne-Missionen wie "Knochenarbeit", "Albtraumartige Flügel" oder "Hartnäckige Störenfriede", bei denen ihr jeweils Radobaan, Raphinos oder Hornetaur jagen müsst. Die Chance auf Krumme Knochen als Belohnung liegt dabei zwischen 12 bis 16%.