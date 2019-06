Monster Hunter World: Iceborne jetzt mit PS Plus exklusiv antesten [Anzeige]

Am 6. September erscheint mit Iceborne eine umfangreiche Erweiterung für Monster Hunter World. Mitglieder bei PlayStation Plus können die Beta aber schon an diesem Wochenende exklusiv und kostenlos antesten. Die Testphase beginnt heute um 12 Uhr mittags und endet am Montag, ebenfalls um 12 Uhr mittags. Eine zweite Testphase wird es am nächsten Wochenende vom 28. Juni bis zum 1. Juli geben.

Monster Hunter World: Iceborne Beta jetzt kostenlos spielen mit PS Plus

Umfangreiche Erweiterung: Während für Monster Hunter World bislang eher kleine, kostenlose Inhaltsupdates erschienen sind, wird Iceborne eine umfangreiche Erweiterung. Zu Release soll sie 39,99€ in der Standardfassung bzw. 49,99€ in der Digital Deluxe Edition kosten. Ein guter Grund, jetzt schon kostenlos auszuprobieren, ob sich der Kauf lohnen dürfte.

Reise ins Eis: Iceborne schickt euch auf eine neue Karte mit dem Namen "Raureif-Weite". Hier jagt ihr Monster in Schnee und Eis. Das bedeutet nicht nur optische Abwechslung zum Hauptspiel, sondern hat auch spielerische Auswirkungen, denn die Kälte setzt eurem Charakter zu. Ihr müsst stets darauf achten, euch warmzuhalten.

Neue Monster: Vor allem aber hat die Eislandschaft ihre ganz eigenen Monster zu bieten. Einige Namen sind schon bekannt. In der Beta könnt ihr beispielsweise auf Banbaro und Tigrex treffen. Voraussetzung ist, dass ihr genügend Erfahrung habt, um euch diesen Kämpfen zu stellen.

Neue Items, Fähigkeiten und Ränge: Natürlich hält Iceborne noch viel mehr neuen Content bereit, beispielsweise zahlreiche neue Items sowie neue und verbesserte Fähigkeiten. Für besonders erfahrene Spieler wird zudem der neue Meister-Rang eingeführt.

Alles, was wir sonst noch bisher über Monster Hunter World: Iceborne wissen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Mit PS Plus viele Vorteile sichern

Ihr seid noch keine Mitglieder bei PS Plus? Dann ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Abgesehen von der Möglichkeit, den Online-Multiplayer zu nutzen, ist die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus noch mit vielen weiteren Vorteilen verbunden.

1. Kostenlose Spiele

Jeden Monat gibt es zwei Gratisspiele für PS4. Schon allein dafür kann sich die Mitgliedschaft lohnen. Im Juni bekommt ihr beispielsweise die Borderlands: Handsome Collection sowie Sonic Mania geschenkt.

2. Exklusive Rabatte

Für PS-Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Sonderangebote und Rabattaktionen. Erst Kürzlich gab es beispielsweise den Doppelte-Rabatte-Sale, bei dem Plus-Mitglieder, wie der Name schon sagt, doppelt so hohe Rabatte bekamen wie normale Kunden.

3. Exklusive Free Trials und Beta-Tests

Immer wieder gibt es für Plus-Mitglieder zudem die Möglichkeit, große AAA-Hits für begrenzte Zeit kostenlos zu testen. Wie in diesem Fall bei Monster Hunter World: Iceborne könnt ihr manche Spiele sogar schon Monate vor ihrem Erscheinen ausprobieren.

4. Exklusive und kostenlose Ingame-Gegenstände

Außerdem bekommt ihr bei PS Plus zahlreiche exklusive und kostenlose Ingame-Gegenstände, aktuell beispielsweise für Fortnite, Apex Legends oder Path of Exile. Einige der besten haben wir euch vor kurzem in einem eigenen Artikel vorgestellt.

5. Designs und Avatare für den PSN-Account

Wer seinen eigenen Account aufhübschen möchte, profitiert ebenfalls von der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, denn hier gibt es viele exklusive Designs und Avatare kostenlos, aktuell zum Beispiel zu Street Fighter V, Grim Fandango oder Bloodborne.

6. PlayStation Rewards

Erst seit kurzem könnt ihr als Plus-Mitglied zudem Rabatte bei Partnern wie Burger King, Fila oder Müller bekommen. Das Wichtigste über das neue Reward-System erfahrt ihr hier.

Die Mitgliedschaft bei PS Plus kostet 59,99€ für das Jahresabo. Einen Monat PS Plus gibt es für 7,99.

