Monster Hunter World: Iceborne

Monster Hunter World bietet für sich genommen bereits jede Menge Inhalte. Über 30 Monster wollen studiert und gejagt werden, dazu gibt es noch viel zu Erkunden und etliche Items zu craften. Mit Iceborne bekommt das Spiel die erste große Erweiterung und die wird offenbar gigantisch.

Die Entwickler haben mit dem Trailer der Sony State of Play und einem anschließenden Livestream bereits viel verlauten lassen, aber nun hat eine PR-Mitarbeiterin von Capcom verkündet, dass Iceborne an die Größe des Hauptspiels heranreichen soll.

Excited to confirm the size of new content in #MonsterHunter Iceborne will rival the original release! That's one BIG expansion for all you hunters! https://t.co/1BucaHePR8