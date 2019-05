Sony State of Play - Alle Trailer & Ankündigungen in der Übersicht

Lediglich zehn Minuten dauerte Sonys zweites State of Play-Event, diese wenigen Minuten haben die PlayStation-Macher aber ordentlich gefüllt. Es gab unter anderem Updates zur MediEvil-Neuauflage und ... Final Fantasy 7-Remake! Wie, was? Hier sind alle News des Events in der Übersicht.

Ein neuer Teaser-Trailer zu Final Fantasy 7 Remake

Lange haben wir nichts mehr von der PS4-Neuauflage gehört, am Ende des Livestreams gab's endlich ein Lebenszeichen: Final Fantasy 7 Remake zeigt sich in einem neuen Trailer.

Damit bewahrheitete sich auch eine Fantheorie, die zuvor aufkam: Spieler vermuteten aufgrund mehrerer Tweets bereits nämlich im Vorfeld, dass uns ein Update zu FF7 auf der State of Play bevorstehen könnte.

Monster Hunter World: Iceborne hat Release-Termin

Im Herbst geht die Monsterhatz weiter. Der DLC Iceborne für das Action-RPG Monster Hunter World hat auf der State of Play einen Release-Termin spendiert bekommen.

Termin und neuer Trailer zum MediEvil-Remake

Sir Daniel Fortesque zeigt sich in einem brandneuen Trailer und hat auch gleich einen Release-Termin mitgebracht: MediEvil Remake erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4.

Neue limitierte PS4 angekündigt

Es gibt eine neue Limitierte PS4. Die Konsole in Steel Grey erscheint im Rahmen der Days of Play und kann im obigen Trailer bestaunt werden.

Alle bisherigen Infos zur limitierten PS4 in Steel Grey gibt es hier.

Predator: Hunting Grounds - Reveal-Trailer

Predator: Hunting Grounds ist eine komplett neue IP vom Studio IllFonic. Dahinter verbirgt sich ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter, der sich im Reveal-Trailer zeigt.

Trailer zu Riverbond und Release-Zeitraum

Mit Riverbond erwartet uns ein Hack 'n' Slash-Koop-Titel im charmanten Pixellook. Der Titel soll im Sommer 2019 für die PS4 erscheinen.

Away The Survival Series kommt für PS4 und wir sind ein Flughörnchen

Hinter Away The Survival Series verbirgt sich eine Art Naturdoku-Abenteuer, bei dem wir in die Rolle eines Flughörnchens.. sorry Kurzkopfgleitbeutlers schlüpfen. Das Spiel wird von Breaking Walls entwickelt und erscheint für die PS4. Einen Termin gibt es noch nicht.

Was ist eure Meinung zur zweiten State of Play?