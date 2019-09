Auf der Insel des Ursprungs in Monster Hunter World: Iceborne trefft ihr auf den Drachenältesten Shara Ishvalda, der zugleich den knallharten Endboss der Erweiterung darstellt. Wir erklären euch, wie ihr das Biest am einfachsten zur Strecke bringt.

Die Kern-Infos zu Shara Ishvalda:

Gebiet: Origin Isle/Insel des Ursprungs

Origin Isle/Insel des Ursprungs Spezies: Drachenältester

Drachenältester Nur mit Iceborne-Erweiterung verfügbar

Beute:

Großer Drachenältester-Knochen

Shara-Ishvalda-Edelstein

Shara-Ishvalda-Felsplatte

Shara-Ishvalda-Petalumstein

Shara-Ishvalda-Weichklaue

Shara-Ishvalda-Weichschuppe

Reines Drachenblut

Also, wie geht's dem gigantischen Viech an den Kragen? Kluge Jäger werfen dabei erst einmal einen Blick auf die Schwächen des Monsters (via Mein MMO):

Die Schwächen von Shara Ishvalda

Elementschwächen

Feuer: 1

Wasser: 2

Donner: 0 (Das Monster ist gegen Donner immun)

Eis: 3 (rüstet am besten also eine Eis-Waffe aus)

(rüstet am besten also eine Eis-Waffe aus) Drache: 1

Statusschwächen

Gift 2

Schlaf 0

Lähmung 1

Explosion 3

Betäubung 1

Die beste Taktik im Kampf gegen Shara Ishvalda

Was ihr ausrüsten müsst: Wie wir der oberen Auflistung entnehmen können, ist Shara Ishvalda besonders anfällig gegen Eis - rüstet also eine entsprechende Elementarwaffe aus. Packt euch zudem Ohrstöpsel ein, auf Stufe 5 seid ihr immun gegen das Gebrüll eures Gegners.

Der Kampf selbst besteht aus 2 Phasen.

Phase 1: Zu Beginn ist der Endboss nahezu komplett in Stein gehüllt. Ihr müsst seinen dicken Panzer knacken. Grundsätzlich gilt: Greift ihr die Kopf- oder Brust-Region an, dann nimmt das Monster am meisten Schaden.

Deshalb eine gute Taktik: Nutzt die Klammerklaue aka Clutch Claw, um euch an seinen Kopf zu heften. Schlagt dann auf ihn ein und richtet massiven Schaden an. Nachdem er sich befreit hat, solltet ihr es um jeden Preis vermeiden, direkt vor ihm herumzulaufen. Ansonsten könnte euch ein fieser Angriff in Ohnmacht befördern.

Phase 2: Hinter dem robusten Panzerkleid des Shara Ishvalda steckt ein agiles, geschmeidiges Monster. Greift es am besten weiterhin in der Kopfregion an, oder attackiert seine Flügel. Beide Körperteile können gebrochen werden, seine Vorderbeine ebenfalls.

Hier der Kampf im Video (aber Achtung, Spoiler):