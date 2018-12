Monster Hunter World-Jäger bekommen demnächst jede Menge vielversprechende Inhalte geboten. Neben der ersten Erweiterung Iceborne wird es einen Gastauftritt von Geralt aus der The Witcher-Reihe in einem sogenannten Crossover-Event geben.

Das erwartet euch im Witcher-Event

In der Kollaboration zwischen Capcom und CD Projekt Red erwartet euch nicht einfach nur ein Geralt-Kostüm. Ihr könnt den Hexer aus The Witcher 3 selbst spielen!

Dazu schickt euch das Spiel auf von Witcher inspirierte Quests, das verkündeten die Macher in einem aktuellen Livestream zum Spiel.

Spieler sollen Geralts spezielle Kampfmoves nutzen können: Dazu gehört Magie (in Form von Zeichen), bestimmtes Jagd-Equipment des Hexers und natürlich sein spezieller Schwertkampfstil.

Was uns bei den Quests genau bevorsteht, bleibt abzuwarten. The Witcher und Monster Hunter passen auf den ersten Blick jedenfalls perfekt zusammen. Schließlich ist der Hexer selbst ein Monsterjäger, der in The Witcher 3 mit seinem Hexer-Sinn nach Spuren sucht, die ihn letztendlich zu seiner Beute führen. Ganz genau so, wie wir es als Jäger in Monster Hunter World kennen.

Netter Fanservice: Neben den einzigartigen Quests dürfen sich Fans auf die Audioaufnahmen des Original-Sprechers von Geralt freuen (Doug Cockle).

Wann startet das Event?

Der Start ist für Anfang 2019 für PS4 und Xbox One geplant.

Hier der brandneue Trailer zum Crossover:

Welche Inhalte kommen noch?

Neben dem Witcher-Crossover wird es bis zum Erscheinen von Iceborne noch weitere Events geben. Diese sind bislang geplant: