Mortal Kombat 40% günstiger: Verpasst nicht die perfekte Gelegenheit, in die Reihe einzusteigen

Mit dem Reboot seid ihr dabei, wenn sich die Reihe neu entwickelt und neue Wege einschlägt.

Wenn eine neue Generation an Fighting-Games eingeführt wird, ist das immer ein großes Highlight für Fans, denn für die nächsten Jahre bestimmen diese Spiele den Takt der kompetitiven Szene. Ihr braucht jedoch keine Sorge haben, denn Mortal Kombat steht noch ganz am Anfang seiner Lebenszeit und ihr könnt nach ein paar Balancing-Patches perfekt in das Spiel einsteigen.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch das Spiel auf der Plattform eurer Wahl für 45€ aussuchen. Das ist der erste großzügigere Sale des Spiels und solltet ihr Interesse an dem Fighting-Game haben, ist das eine ideale Gelegenheit.

12 Uhr? Zeit für ein Reboot!

Als Mortal Kombat vor über 30 Jahren erschienen ist, hätten wohl wenige damit gerechnet, dass wir in 2023 erneut ein Mortal Kombat 1 bekommen. Dank der überraschend verzweigten Geschichte von Mortal Kombat wird es Zeit, das Universum samt Charakteren und deren Hintergrundgeschichten neu zu denken. Zum Glück bleibt eine Sache gleich: das kernige Gameplay.

Allerdings wurde mehr als nur die Geschichte geändert. Der Grund für Mortal Kombats Erfolg sind immerhin die wuchtigen Kämpfe (und eventuell die brutale Inszenierung). Insbesondere erfuhr das Blocksystem eine Überarbeitung. Durch präzises Parieren eines Angriffs wird nun ein "Flawless Block" aktiviert. Das hat zur Folge, dass nicht nur nahezu der gesamte Schaden des Angriffs vermieden wird, sondern verlangsamt auch den Aufbau der Super-Leiste des Gegners. Eine äußerst effektive Strategie gegen Projektil-Spam! Zusätzlich können nun mehr Charaktere diagonal Blocken und besitzen ausführlichere Luft-Combos.

Nutzt man seinen Cameo-Fighter im richtigen Moment, kann man damit verehrenden Schaden anrichten.

Die größte Änderung hingegen sind die Cameo-Fighters. Neben eurem Hauptcharakter könnt ihr euch nun vor jedem Kampf für einen zusätzlichen Kämpfer entscheiden, der euch während des Match unterstützt. Durch die Schultertasten könnt ihr die Fähigkeiten und Angriffe des Cameo-Kämpfer in eure Combos einbauen, was für noch mehr Abwechslung in den Kämpfen sorgt.