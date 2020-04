Wann kommt Mount & Blade 2 für PS4 & Xbox One? Das sagen die Devs

Mount & Blade 2: Bannerlord ist endlich da – zumindest ein bisschen. Soll heißen: Das lang ersehnte Mittelalter-Spiel wurde kürzlich in die Early Access-Phase entlassen und kann somit endlich gespielt werden. Bisher allerdings nur auf dem PC. Aber wie sieht es mit der angekündigten PS4- und Xbox One-Version aus?

Auch wenn es natürlich noch viel an Bannerlord auszusetzen gibt, ist das Spiel vor allem einzigartig und alternativlos. Dementsprechend dominiert es gerade die Steam-Charts. Alle Mittelalter-Fans, die nur an den Konsolen zocken können, schielen neidisch auf den PC-Early Access.

Konsolenversion kommt: Ihr braucht aber nicht verzagen, die PS4- und Xbox One-Version ist laut den Entwicklern immer noch fest geplant und soll auch wie versprochen definitiv erscheinen. Nur kann das noch eine ganze Weile dauern, weil die Macher sich zuerst voll und ganz auf den PC-Release konzentrieren.

Wann ist es soweit? Das bleibt leider noch total unklar. Fest steht, dass die Konsolen-Fassung nach wie vor in der Planung ist. Wenn wir uns anschauen, wie es beim ersten Teil gelaufen ist, macht das zwar Hoffnung, kann aber gleichzeitig auch entmutigend wirken. Während Mount & Blade 1 2008 auf dem PC erschienen ist, hat es bis zur Konsolen-Version 2016 ganze acht Jahre gedauert.

Sorry, but we have been saying in dev blogs and interviews for years that consoles will come further down the road, as PCs are our primary platform.