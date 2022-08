MultiVersus-Season 1 startet in Kürze: Das sind die neuen Charaktere und Modi

Nachdem der Start von Season 1 zunächst verschoben wurde, wissen wir jetzt, wann es endlich so richtig losgeht - und das ist schon nächste Woche. Ab dem 15. August startet die erste Season von MultiVersus mit nur geringer Verspätung. Wir verraten euch, was euch ab da bei der kostenlosen Smash Bros-Alternative erwartet.

Das wissen wir über Season 1

Darum geht es: Auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Beat 'em ups erfahren wir nicht nur, wann die Season startet, sondern auch, zu welchem Datum ein neuer cooler Charakter das Line-up ergänzen wird. Morty kommt nicht gleich zum Start von Season 1 mit, lange müsst ihr euch allerdings nicht gedulden:

Wir sind aufgeregt, verkünden zu können, dass Season 1 am 15. August mit einem brandneuen Battle Pass kommt, damit ihr euch in-game Belohnungen verdienen könnt. Wir können zudem bestätigen, dass Morty das Charakter-Roster am 23. August als Teil von Season 1 ergänzen wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mehr teilen zu können.

Hier könnt ihr euch einen Gameplay-Trailer zum spaßigen Beat 'em up anschauen:

Mehr Content im Laufe der Season: In einem Antwort-Tweet wurde die Info zugefügt, dass nicht alles, was euch in Season 1 erwartet, bereits von Anfang an verfügbar ist, was ja bereits durch Mortys Ankunft am 23. August klar sein dürfte. Das Team versichert, im Laufe der Season neue Inhalte mitzubringen und diese im Voraus anzukündigen.

Ihr wisst noch nicht, ob MultiVersus was für euch ist? Dann lest doch Dennis' Anspielfazit:

Auch zwei Modi sind bereits für Season 1 angekündigt. Die beiden heißen Classic Arcade Mode und New Ranked Mode. Bei Letzterem müsst ihr euch wahrscheinlich ganz typisch in 1v1s um die Spitzenplätze kloppen, während beim Arcade-Modus noch abzuwarten bleibt, was er euch bringt.

Freut ihr euch schon darauf, dass es ganz bald richtig losgeht und habt ihr bereits einige Spielstunden auf der Uhr?