Mum kauft eingeschweißtes Switch-Spiel für ihren Sohn zum Geburtstag - beim Öffnen findet er aber statt der Cartridge etwas ganz anderes im Inneren

So sollte die Pokémon-Edition im Inneren definitiv nicht aussehen.

Wer gebrauchte Spiele kauft, sollte beim Angebot meistens lieber zweimal hingucken, um sicherzugehen, dass man auch wirklich das bekommt, wonach man sucht. Auf eBay und Co. gibt es beispielsweise immer wieder Angebote, bei denen eigentlich nur die Hüllen zum Verkauf stehen.

Bei neuen und originalverpackten Spielen muss man sich darum keine Sorgen machen – zumindest normalerweise. Dass es aber selbst hier böse Überraschungen geben kann, musste eine Mutter feststellen, die ihrem Sohn eigentlich nur ein neues Pokémon-Spiel zum Geburtstag schenken wollte.

Statt Pokémon-Spiel gibt es Wackelaugen

Die entsprechende Story hat User LoveAtFirstMeow auf Reddit geteilt. Darin erklärt die Mutter, dass sie ihrem Sohn ein Switch-Spiel zum Geburtstag gekauft hat – als der es allerdings ausgepackt und die Hülle geöffnet hat, befand sich im Inneren keine Switch-Cartridge, sondern nur ein Wackelauge.

Dem Bild in der Hülle nach zu urteilen sollte hier eigentlich eine Cartridge von Pokémon Karmesin oder Purpur zu finden sein.

Viele User vermuten in den Kommentaren direkt, dass die Mum das Spiel gebraucht gekauft hat und einem Betrug auf den Leim gegangen ist. Dem ist aber nicht so. Wie LoveAtFirstMeow in den Kommentaren erklärt, hat sie das Spiel nicht aus zweiter Hand, sondern neu beim Discounter Target gekauft – wo es außerdem eingeschweißt war.

Höchstwahrscheinlich hat also jemand das originalverpackte Spiel geöffnet, die Cartridge entfernt, das Wackelauge eingelegt, die Hülle dreist wieder eingeschweißt und das Spiel dann als ungeöffnet zurückgegeben.

Das Wackelauge selbst scheint dabei übrigens nicht nur ein schlechter Scherz zu sein. Schüttelt man die Hülle, verursacht es nämlich ein Geräusch, das dem einer Cartridge ähnelt. So kommt beim Kauf nicht so schnell der Verdacht auf, dass die Hülle leer sein könnte. Das ist nicht nur wirklich dreist, sondern auch eine Straftat, immerhin geht es hier um Diebstahl.

Immerhin gibt's ein Happy End

Für den Sohnemann ging die Sache zum Glück trotzdem gut aus. Gleich mehrere User haben angeboten, ihr eigenes Pokémon-Spiel kostenlos an die Familie zu schicken. Das war aber gar nicht nötig. Die Mutter berichtet in einem Update nämlich, dass sie das Fake-Spiel bei Target gegen ein neues austauschen konnte, bei dem die Cartridge tatsächlich vorhanden ist.

Nicht der erste Betrug dieser Art

Wie weitere User in den Kommentaren berichten, scheint diese Betrugsmasche nicht komplett neu zu sein. Schon im September gab es nämlich einen Bericht eines Spielers, der Wackelaugen statt einer Cartridge in seiner Switch-Hülle gefunden hatte.

Ob es sich dabei um den gleichen Täter handelt oder die Masche gar weiter verbreitet ist als gedacht, kann nicht belegt werden. Offensichtlich lohnt es sich aber, auch bei scheinbar originalverpackten Spielen lieber zweimal hinzuschauen.

