Mutter von Pokémon-Fan arbeitet in Second Hand-Laden und bringt ihrem Sohn eine TCG-Box, Sammelfiguren und mehr mit - Community fragt: Kann ich adoptiert werden?

Diese Mutter nutzt ihren Job, um ihrem Sohn regelmäßig Geschenke zu machen. Der zeigt seine Schätze im Netz und bekommt so viel positives Feedback, dass sich auch die Mom wiederum freut.

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Samara Summer
24.04.2026 | 19:44 Uhr

Der Fan zeigt alles mit Beschriftung (Bildquelle: Reddit). Der Fan zeigt alles mit Beschriftung (Bildquelle: Reddit).

Es gibt doch kaum etwas Schöneres, wie wenn sich unsere Liebsten für das interessieren, was uns am Herzen liegt. Bei Eltern und Kindern ist es manchmal gar nicht so leicht, das nötige Verständnis für die andere Generation und ihre speziellen Themen mitzubringen.

Diese Mutter und ihr Kind sind aber ein absolutes Positivbeispiel. Die Mama nutzt ihren Job im Gebrauchtwarenladen, um immer richtig coole Geschenke für ihren Sohn abzustauben.

Diese Schätze hat ein Pokémon-Fan von seiner Mutter bekommen

Reddit-User WaluigiCreamSurprise verrät in einem Post "Meine Mutter arbeitet in einem Thriftstore [also einem Gebrauchtwarenladen] und hat mir das hier gegeben." Darunter sind die Schätze des Pokémon-Fans auf Fotos zu bewundern. Die feinsäuberliche Sortierung und Beschriftung zeigen schon, wie stolz der User ist.

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Zu sehen sind unter anderem eine TCG Mega Evolution Elite Trainer Box, einzelne Karten in Sleeves, noch mal ein Extrastapel mit Holo-Karten, Pokéball Plus-Controller und Taschenmonster-Mini-Funkos. Letztere steckten in einem Adventskalender aus dem Jahr 2023.

Zusammen dürften die Geschenke auch einen ordentlichen Wert haben, der sich aber schwer schätzen lässt, weil nicht alles zu sehen und die Qualität auf den Bildern nicht eindeutig zu bestimmen ist.

Viel schöner ist aber die Geste an sich. Die Mutter hat natürlich nicht alles auf einmal mitgebracht, sondern lässt ihrem Sohn vielmehr einfach alles zukommen, was im Laden landet. Dazu verrät der Fan:

Ihre Kollegin, die all die Bestandsaufnahmen macht, ist eine süße alte Dame, die alle Pokémon-Sachen, über die sie stolpert, meiner Mom gibt und sagt: "Hier, ich weiß nichts über dieses Zeug und ich weiß, dein Sohn mag es."

Der Pokémon-Fan hat fast schon ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Rest der Kundschaft, fügt jedoch augenzwinkernd hinzu: "Aber ich beschwere mich nicht", und so würde es vermutlich den meisten von uns mit den Dingen, die wir sammeln, gehen.

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Community gibt sich selbst zur Adoption frei

In den Kommentaren gibt es gleich mehrere "Kinder", die sich zur Adoption anbieten würden. So fragt beispielsweise WilmaDiikfit:

Falls sie auch an einem fast 36-jährigen Sohn interessiert ist, ich bin verfügbar. Ich komme mit einer substanziellen, versiegelten Kollektion. Als dein (womöglich) älterer Bruder würde ich auch teilen.

Andere Community-Mitglieder freuen sich einfach über die tolle Mutter oder das Glück, das der Fan mit den Sammlerstücken hat. Vor allem die Glurak-Karte weckt Begeisterung. Die Reaktionen sind derart positiv, dass der Sohn sie sogar mit der Mom geteilt hat und die reagiert mit: "Liebe die Kommentare."

Gibt es bei euch auch Dinge, bei denen ihr direkt an eure Liebsten denken müsst und die ihr besonders gerne verschenkt?

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