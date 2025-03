Mutter findet originalen Game Boy im Müll und schenkt ihn direkt ihrem Sohn - sogar ein Spiel ist noch dabei

Für sein Alter sieht dieser originale Game Boy noch verdammt gut aus! (Bild: Reddit/Fazecumrag_)

Alte Technik ersetzen wir häufig ohne groß darüber nachzudenken mit neuen Geräten, die mehr können. Die Altlast landet dann im Müll oder auf dem Wertstoffhof. Dabei werden immer mal wieder auch kleine Schätze weggeschmissen, wie dieser Game Boy hier. Zum Glück hat er noch einen neuen Besitzer gefunden – der seiner aufmerksamen Mama dafür danken darf.

Mutter findet Game Boy und sagt direkt ihrem Sohn bescheid

Auf Reddit hat ein User die durchaus niedliche Story dahinter geteilt. Demnach war der Spieler wohl gerade auf Arbeit, als seine Mutter ihm eine Nachricht schickte. Darin erzählte sie davon, dass jemand in der Nachbarschaft ein paar Boxen mit Müll zum Verschenken rausgestellt hatte.

Was sie darin gefunden hat, war aber alles andere als Wegwerfware. Stattdessen hat sie einen noch richtig gut erhaltenen Game Boy aus einer der Boxen gefischt:

Dabei musste sie wohl direkt an ihren Sohn denken und hat den Game Boy für ihn mitgenommen. Wie ein Bild der Rückseite zeigt, ist sogar noch eine Cartridge mit dem Spiel Tiny Toon Adventures eingesteckt.

Der Sohnemann freut sich in den Kommentaren nicht nur darüber, dass seine Mutter an ihn gedacht hat, sondern auch, dass der Game Boy nicht auf der Mülldeponie landen wird.

Andere Retro-Fans empfehlen ihm in den Kommentaren, den Screen gegen ein neueres Modell auszutauschen. Der User entscheidet sich aber dagegen, weil "ein originaler, funktionierender Bildschirm von 1989 großartig" für ihn sei. Offensichtlich ist der Game Boy hier also in guten Händen.

Viele andere Fans gratulieren dem User in den Kommentaren nicht nur für den Fund, sondern auch dafür, was für eine großartige Mum er habe. Das passt auch zu einem weiteren Beitrag, den der Sohn vor ein paar Wochen bereits abgesetzt hatte.

Hier hatte er seine alte PSP wieder raugekramt, die seine Mutter vor 22 Jahren einem Nachbarskind abgekauft hatte, für die der User aber eigentlich noch zu jung war. Jetzt will er den Handheld endlich benutzen, um seine Mutter wissen zu lassen, dass sie ihn nicht umsonst besorgt hatte.

Habt ihr damals auch Konsolen oder Handhelds von der Familie geschenkt bekommen oder musstet ihr sie selbst zusammensparen?