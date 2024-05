My Hero Academia: Der größte Held im Anime ist nicht All Might, sondern ein anderer

All Might galt in seinen besten Zeiten als der größte Profi-Superheld.

Mangaka Kohei Horikoshi verriet bereits, dass der Manga zu My Hero Academia in diesem Jahr enden wird. Das neue Kapitel zeigt, wie ernst es der Schöpfer mit dem großen Finale meint. Alles deutet darauf hin, dass nicht mehr allzu viele Kapitel folgen werden.

Zum Ende hin schlägt sich Deku gegen seinen wohl allergrößten Feind. Doch im finalen Schlagabtausch bekommt er die wohl emotionalste Nachricht mit auf den Weg, die wir uns für ihn vorstellen können.

Achtung, Spoiler! Im nächsten Abschnitt gehen wir auf die Ereignisse aus Kapitel 422 von My Hero Academia ein.

My Hero Academia: Diesen emotionalen Cliffhanger gibt es in Kapitel 422

Was passiert gerade? Deku setzt zum finalen Schlag gegen All For One an. Dabei bekommt er die Unterstützung von allen möglichen Held*innen, die ihn bis dahin auf seinem Weg begleitet haben.

Doch das wohl größte Kompliment bekommt er von seinem Mentor All Might. Im Kapitel sind unterschiedliche Botschaften zu lesen, die Dekus wahre Stärke ans Tageslicht bringen.

Es sei seine Schwäche, dass er keine Kraft besitzen würde. Im Gegensatz dazu sei All Might ein kräftiger Superheld gewesen. Doch genau diese Schwäche würde Deku dazu bringen, immer wieder aufzustehen und Widerstand zu leisten.

Hinzu kommt, dass seine Freund*innen und viele Menschen auf der gesamten Welt ihn anfeuern. Deku ist also körperlich schwach, kann dafür aber auf die Unterstützung seiner Kamerad*innen zählen und besitzt eine große Willensstärke.

Genau das beeindruckt All Might. Der größte Profiheld aller Zeiten gibt zu, dass Deku in Wahrheit ein größerer Held sei und nicht umgekehrt. Daraufhin setzt Deku zum alles entscheidenden Schlag an, der All For One in seine Schranken weisen soll.

All Might war der größte Held aller Zeiten

Wer ist All Might? All Might war der Held Nummer 1 und unterrichtete an der U.A. Oberschule. Durch seine Macke One For All verleiht starke physische Kräfte, eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und die Kräfte der Vorbesitzer*innen.

Die Macke kann nämlich von Person zu Person weitergegeben werden. All Might entschloss sich, diese mächtige Kraft an Deku weiterzugeben, der ohne Macke geboren wurde.

Eigentlich gilt All Might als Symbol des Friedens und als beliebter Profiheld. Deshalb ist es umso schöner zu hören, dass eigentlich Deku für ihn der wahre Held und sein Idol sei.

Wie fandet ihr das aktuelle Kapitel? Sind hier schon ein paar Tränchen bei euch gekullert?