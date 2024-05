My Hero Academia deutet das Ende an – und es kommt schon sehr bald

Wir können Deku aktuell bei seinem letzten Kampf begleiten.

Der Manga von My Hero Academia befindet sich in seinen letzten Zügen. Nachdem der Manga am 7. Juli 2014 an den Start ging, wird der Mangaka Kohei Horikoshi rund zehn Jahre später sein großartiges Werk beenden.

Dass es dem Mangaka mit dem Ende ernst ist, deutet nun auch der offizielle X-Account von MHA an. Im neusten Tweet erfahren wir nämlich, dass es kampftechnisch nichts mehr geben wird.

My Hero Academia: Der finale Endkampf läuft gerade

Was hat der Account gepostet? Es wird noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt: Der My Hero Academia-account wirbt für die 24. Ausgabe der Weekly Shonen Jump, in der ein neues Kapitel des Mangas erscheint.

In dem Kapitel soll der wirklich letzte Kampf von Deku und seinen Mitstreiter*innen gezeigt werden. Wie der japanischsprachige Post schreibt, ist der Endkampf super spannend. Der Protagonist muss sich seinem wohl mächtigsten Gegner stellen.

Achtung, Spoiler: Im folgenden Abschnitt gehen wir auf die Inhalte des Kapitels ein.

Wann wird der Manga enden? Da es sich hierbei um den allerletzten Kampf handelt, wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis der Manga endet. Im aktuellen Kapitel sammelt Deku gerade seine Kräfte für einen verheerenden Angriff gegen All For One. Dafür bekommt er die Hilfe der anderen Held*innen.

Die letzten Seiten deuten an, dass Deku wohl seinen finalen Angriff vorbereitet. Als Anime-Fan wissen wir, dass es sich dabei im Normalfall um den bevorstehenden Höhepunkt des Kampfes handelt. Vermutlich wird All For One durch die Attacke besiegt und der Kampf enden.

Der Mangaka Horikoshi hat bislang noch kein genaues Datum für das allerletzte Kapitel verraten. Da die Geschichte von Deku in 2024 runde zehn Jahre alt wird, gehen wir davon aus, dass der Mangaka sein Werk noch in diesem Jahr beenden wird.

Zu My Hero Academia gibt es einige Filme. Schaut hier den Trailer zum Vierten an:

0:39 My Hero Academia kündigt einen vierten Anime-Film an und zeigt emotionale Highlights der Vorgänger

Was folgt nach dem Ende des Mangas? Neben dem Manga läuft aktuell die 7. Staffel von MHA. Um die Geschichte der Vorlage bis zum Ende zu erzählen, wird es nach dem Ende des Mangas noch mindestens eine Staffel der Anime-Serie geben.

Parallel können Fans ein Spin-off lesen, der demnächst sogar einen Anime bekommen soll: In Vigilante – My Hero Academia Illegals geht es nämlich um eine Art Bürgerwehr, die ihre Kräfte für die Öffentlichkeit einsetzt. Leider ist das in der Welt der Superheld*innen verboten, weshalb diese Personen als Vigilante (Rächer) bezeichnet werden. Sie tun zwar Gutes, doch es ist illegal.

Ob es weitere Projekte gibt, ist bislang noch offen.

Was für ein Ende würdet ihr euch für My Hero Academia wünschen? Was denkt ihr, wann die Geschichte ihr Ende findet?