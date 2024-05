My Hero Academia: Der finale Kampf gegen All for One ist nach 3 langen Jahren zu Ende

Der langjährige Kampf zwischen Deku und All for One findet ein Ende. (Bild: © Bones / Kōhei Horikoshi)

My Hero Academia befindet sich seit 2021 in der finalen Arc der Geschichte. Schon zu dem Zeitpunkt hat der Kampf gegen Hauptbösewicht und Antagonist All for One angefangen und hat sich bis zu diesem Jahr hingezogen.

Mit Mangakapitel 423 kommt die jahrelange Gegenüberstellung zwischen Izuku Midoriya und All for One aber nun endlich zum Abschluss.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den finalen Mangakapiteln von My Hero Academia.

So läuft der finale Kampf zwischen Deku und All for One ab

Im neuesten Kapitel von My Hero Academia kommt es zu einem entscheidenden Höhepunkt im Kampf gegen All for One. Obwohl Deku in den vorherigen Kapiteln sein One for All verloren hat, hat er dennoch den Versuch nicht aufgegeben, All for One zu besiegen. Der Antagonist hatte seinerseits Shigarakis Körper übernommen.

In einem aussichtslosen Moment kommen Dekus Klassenkameraden ihm zur Hilfe. Obwohl er schwer verletzt wird, steht er wieder auf. Mit seinen Kameraden an der Seite und der Unterstützung seiner anderen Verbündeten stellen sie sich nach einem emotionen Wiedersehen All for One ein letztes Mal erneut.

Da Deku jedoch nur noch genug Kraft für einen finalen Schlag aufbringen kann, beschützen ihn seine Kameraden vor All for Ones starken Angriffen und halten ihm einen direkten Weg zu dem Bösewicht frei.

Von allen Seiten und auf der ganzen Welt wird der junge Held angefeuert und unterstützt. Als Bösewicht Kurogiri Dekus Schlag mit einem Portal abfängt, kommt Bakugo zur Hilfe und zerstört es. Mit seinen explosiven Heldenkräften katapultiert er Deku nach vorne, damit dieser seinen finalen Schlag gegen All for One landen kann.

Das Ende des Final-Kampfs"Du bist kein Dämonenlord! Alles was du bist, ist ein einsamer Mann!”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

"Du bist kein Dämonenlord! Alles was du bist, ist ein einsamer Mann!” Deku in Kapitel 423 von My Hero Academia

Mit diesen Worten trifft Dekus finaler Schlag All for One. Er setzt dem Bösewicht mit letzter Kraft ein Ende. Es folgt noch ein abschließendes Gespräch zwischen Shigaraki Tomura und Izuku Midoriya, bevor sich Shigaraki mit All for One komplett auflöst und der Showdown zwischen den beiden ein Ende findet.

Kapitel 423 leitet bereits den Anfang des Endes der Mangareihe von My Hero Academia ein. Nun bleibt nur noch zu sehen, was nach Abschluss des finalen Kampfes passiert.

Hier könnt ihr die Anime-Serie zu My Hero Academia anschauen oder den Manga lesen

Die Anime-Serie von My Hero Academia ist auf Crunchyroll verfügbar und umfasst derzeit 7 Staffeln, die sich auf aktuell insgesamt 147 Folgen belaufen. Alle Staffeln bis auf die siebte sind derzeit auf Deutsch vertont.

Wie gefällt euch das Finale von My Hero Academia und werdet ihr euch die siebte Staffel der Anime-Serie anschauen?