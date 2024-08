My Hero Academia wurde nach 10 Jahren beendet, ohne jemals ein Geheimnis von Dekus Vergangenheit zu lösen

Deku kann selbst kaum glauben, dass er seinen Vater über 10 Jahre in My Hero Academia nicht gesehen hat. (Bild: © Bones)

Der My Hero Academia-Manga hat mit dem letzten Kapitel 430 die Geschichte um den quirklosen Helden Izuku Midoriya nach 10 Jahren abgeschlossen. Die meisten Geheimnisse und Mysterien rund um All for One, One for All und die Entstehung der Quirks wurden im Laufe der Geschichte nach und nach gelüftet, aber es gibt ein Geheimnis, das bis zum Ende der Saga offen geblieben ist: Wo ist Dekus Vater und wie sieht er aus?

Dekus Vater bleibt womöglich das größte Geheimnis in der Geschichte von My Hero Academia

Dekus Vater war schon immer ein Geheimnis, das die My Hero Academia-Community beschäftigt hat. Schließlich ist er ein seltenes Beispiel dafür, dass ein Elternteil eines Protagonisten in einem Shonen-Anime oder Manga nicht zwangsläufig tot sein muss, nur weil es nicht auftaucht.

In den letzten 10 Jahren gab es viele Theorien über die Rolle und Identität von Dekus Vater Hisashi Midoriya – von einem geheimen Helden in Amerika bis hin zu One for All war alles dabei.

Auch der Schöpfer von My Hero Academia, Kohei Horikoshi, hat Midoriyas Vater nie offiziell im Manga oder in einer Zeichnung gezeigt, was die Theorien der Fans bestärkte, dass er doch jemand Wichtiges sein müsse.

Mit dem offiziellen Ende wurden diese Theorien nun zerstört und alles, was bleibt, ist ein Charakter, den die Fans nie gesehen haben, weil es selbst der My Hero Academia-Mangaka nicht für wichtig erachtete, ihn zu enthüllen.

Fans machen sich über seinen Verbleib in der Geschichte lustig

Es heißt, Izukus Vater Hishashi Midoriya sei geschäftlich unterwegs und deshalb nie zu Hause. In Episode 1 des Animes und Kapitel 1 im Manga wird erwähnt, dass er Feuer ausatmen kann. Genaueres über seine Fähigkeit wurde nicht enthüllt. Mit dem Abschluss des letzten Kapitels suchen die Fans nun nach kleinen Hinweisen auf seine Existenz.

Der My Hero Academia-Fan und X-Nutzer*in Roo hat jedoch ein kleines Detail entdeckt, das die Existenz und den Aufenthaltsort von Dekus vermisstem Elternteil verraten könnte:

Roo betont im Bild die Anwesenheit einer dritten Person im Haushalt von Midoriya, da genau drei Paar Schuhe und Regenschirme im Bild zu sehen sind. Die Community nimmt das natürlich nicht allzu ernst und macht sich eher darüber lustig, als wirklich nach Anhaltspunkten zu suchen.

In den Kommentaren taucht häufig der Witz auf, dass All Might Dekus Vater sei. Eine andere Bemerkung, die oft amüsiert kommentiert wird, ist, dass einige Fans nicht einmal wussten, dass Dekus Vater überhaupt existiert.

Wie ist eure Meinung zu Dekus Vater und warum glaubt ihr, hat Horikoshi ihn nie gezeigt?