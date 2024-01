Nur 95 Cent im PS Store: Diese 2 Easy-Platin-Spiele gibt es jetzt fast geschenkt – aber nur noch wenige Stunden

My Name ist Mayo 2 lässt euch eh nicht tief in die Tasche greifen, ist jetzt aber besonders günstig.

Wer gerne schnell und viele Trophäen auf seiner PS4 oder PS5 sammelt, muss sich oftmals durch eher unterdurchschnittliche Easy-Platin-Titel arbeiten. Zum Glück gibt es aber auch einige Vertreter in dieser Nische, die sich tatsächlich lohnen.

Dazu zählen auch My Name is Mayo und sein Nachfolger My Name is Mayo 2, die ihr beide gerade für weniger als einen Euro im PlayStation Store bekommt – aber nur noch heute.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es

Spiele : My Name is Mayo und My Name is Mayo 2

: My Name is Mayo und Angebotspreis : 0,95 Euro

: 0,95 Euro regulärer Preis: 1,19 Euro (Rabatt von 20%)

1,19 Euro (Rabatt von 20%) Angebot gültig bis: 01. Februar um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Noch günstiger mit PS Plus: Habt ihr eines der drei PS Plus-Abostufen, bekommt ihr die beiden Spiele sogar noch ein wenig günstiger. Dann zahlt ihr nämlich jeweils nur 0,89 Euro.

Ihr seht also, auch außerhalb des Angebotspreises werdet ihr mit My Name is Mayo nicht arm. Trotzdem lohnt es sich, das Angebot einmal rauszustellen, wenn ihr die beiden Titel bislang noch nicht gespielt habt.

Für weitere lohnenswerte Angebote im PlayStation Store oder Nintendo eShop-Sale werdet ihr hier fündig:

Das sind My Name ist Mayo und sein Nachfolger und darum lohnen sie sich

0:42 My Name is Mayo 2 - Teaser-Trailer zum Spiel mit der einfachen Platin-Trophäe

Genre: Clicker-Spiel

Auch wenn My Name is Mayo aus gutem Grund zu den beliebtesten Easy-Platin-Spielen gehört, braucht ihr hier natürlich keine emotionale Story oder komplexes Gameplay erwarten. Vielmehr bekommt ihr ein einfaches und ziemlich entspanntes Clicker-Spiel, bei dem es um das namensgebende Glas Mayonnaise geht.

Durch simples Drücken auf die X-Taste schaltet ihr Geheimnisse, neue Kostüme, zufällige Fakten und Dialoge frei und könnt sogar Minispiele absolvieren. Und natürlich bekommt ihr so auch das, wofür ihr eigentlich da sein dürftet: Die Trophäen.

Wie lange braucht ihr für die Platin in den Spielen? Sowohl in My Name is Mayo als auch bei My Name is Mayo 2 schaltet ihr die meisten Trophäen ganz nebenbei frei. Die wohl größte "Herausforderung" ist es, den Button jeweils 10.000 mal zu drücken, womit ihr dann auch die letzte Trophäe freischaltet.

Das klingt erstmal nach ziemlich viel Drückerei, ist aber vergleichsweise schnell erledigt: Nach jeweils rund 45 Minuten bis einer Stunde solltet ihr damit fertig sein und könnt euch so in unter zwei Stunden zwei Platin-Trophäen verdienen.

Habt ihr noch Tipps für Easy-Platin-Spiele, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat? Was war eure schnellste Platin bisher?