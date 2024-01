Nur 2,99 Euro auf PS4/PS5: Bei diesem richtig guten Actionspiel solltet ihr im PS Store zugreifen

Mit Faith geht es über die Dächer der dystopischen Stadt.

Gleich nach den Weihnachts-Angeboten wurden die Stores wieder von einer ganzen Welle an Sales überschwemmt. Bei den vielen günstigen Spielen dauert es lang, die echten Highlights herauszufischen. Das haben wir für euch schon mal getan. Heute wollen wir euch einen Titel empfehlen, der rasante Parkour-Action bereithält.

Spiel: Mirror's Edge Catalyst

Angebot: 2,99 Euro im PS Store statt 19,99 Euro (85% Rabatt)

2,99 Euro im PS Store statt 19,99 Euro (85% Rabatt) Gültig bis: 1. Februar

Das ist besonders an Mirror's Edge Catalyst

Mirror's Edge Catalyst unterscheidet sich von anderen actionreichen Titeln, weil hier nicht die Kämpfe im Vordergrund stehen, sondern alles, was dazwischen passiert. Kern des Spiels ist nämlich geschmeidiges und rasantes Parkouring. Dabei steht, anders als noch im Vorgänger, eine ganze Open World zum Austoben bereit.

Das sorgt für mehr Freiheit, auch wenn die Welt sicher noch besser und interaktiver hätte genutzt werden können. Dafür punktet sie mit ihrem stylischen, völlig cleanen Look, während ihr versucht, so schnell wie möglich zu sein.

Ihr schlüpft in die Rolle der Protagonistin Faith, mit der's in der Egoperspektive über die Dächer von Glass geht. Sie ist eine sogenannte Freerunnerin, die in ihrer Stadt für die Freiheit kämpft und eine Verschwörung aufzudecken versucht.

Die Story ist unterhaltsam, aber sicher nicht tiefgründig, als Unterfutter für die Action reicht sie aber allemal und stellt auf jeden Fall eine Verbesserung zum Vorgänger dar. Wollt ihr mehr über die Geschichte und Mechaniken des Spiels wissen, dann schaut doch mal ins Testvideo rein:

6:55 Mirror's Edge Catalyst - Test-Video zum Parkour-Actionspiel - Test-Video zum Parkour-Actionspiel

Für wen ist Mirror's Edge Catalyst was und für wen nicht?

Mirror's Edge Catalyst ist logischerweise der richtige Titel für euch, wenn ihr auf Running-Action steht. Aber auch falls ihr ganz generell ein kurzweiliges und rasantes Spiel sucht, bei dem ihr einfach den Kopf freikriegen könnt, seid ihr hier gut beraten. Gerade falls ihr noch keinen derartigen Titel gezockt habt, ist es ein guter Einstieg.

Dagegen ist Mirror's Edge nichts für euch, wenn ihr ein richtig gutes Kampfsystem sucht. Die Gefechte können nämlich mit dem flüssigen Gefühl des Parkourings nicht mithalten. Auch einige Elemente wie der Talentbaum wirken ein wenig aufgesetzt, beziehungsweise in Sachen Open World wäre bestimmt mehr möglich gewesen.

Das Spiel ist übrigens auch in EA Play, beziehungsweise dem Game Pass Ultimate, enthalten und kann dort komplett ohne Zusatzkosten gespielt werden.

Werdet ihr euch das Spiel schnappen?