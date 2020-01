Schaut jetzt eure PlayStation-Statistik 2019 an & staubt PS4-Boni ab

Ihr wollt wissen, wie viele PS4-Spiele ihr im letzten Jahr gezockt habt, was euer Lieblingsgenre war und wie viele Trophäen ihr verdient habt? Das verrät euch Sony jetzt in eurem persönlichen Jahresrückblick 2019. Die Aktion gab's in ähnlicher Form bereits im letzten Jahr.

So schaut ihr eure PlayStation-Statistik 2019 an

Um eure persönliche Statistik anzeigen zu lassen, müsst ihr euch einfach mit eurer PSN-ID auf der offiziellen Website anmelden.

Hinweis: Bei uns in der Redaktion kam es dabei vereinzelt zu Fehlermeldungen, einen Workaround haben wir bislang nicht gefunden.

Was zeigt die Statistik unter anderem an?

Anzahl der gespielten PS4-Spiele

Top 3 Spiele nach Spielzeit

Top-Genre: Wie viele Spiele ihr in eurem Top-Genre gespielt habt, wie viele Stunden ihr damit verbracht habt und wie viele Trophäen ihr darin verdient habt

Wie viele Tage ihr gespielt habt

Wie viele Downloads ihr hattet

Wie viel Zeit ihr mit VR verbracht habt

Ihr bekommt Gratis-Boni

Neu diesmal: Ihr bekommt Belohnungen. Alle PlayStation-Spieler, die bei der #MyPSYear2019-Aktion mitmachen und sich ihre Statistik anzeigen lassen, bekommen ein kostenloses PS4-Design und sieben Avatare, die ihren persönlichen Spielvorlieben entsprechen.

In diesen Kategorien könnt ihr das Design und die Avatare abstauben (via PlayStationBlog):

Actionheld - "für Gamer, die die epischen Momente in Action-Adventure-Spielen ausleben"

Legendärer Kämpfer - "für Gamer, die sich herausfordernden Kampfspielen stellen"

"für Gamer, die sich herausfordernden Kampfspielen stellen" Meisterentdecker - "für Gamer, die das Genre der Plattformspiele mit Bravour gemeistert haben"

Meisterstratege - "für Gamer, die in einem guten Strategiespiel mit Hingabe Rätsel lösen"

Geschwindigkeitsjunkie - "für Gamer, die ihre Kontrahenten bei rasanten Fahr- und Rennspielen im Staub stehen lassen"

Sportskanone - "für Gamer mit einem Wettbewerbsvorteil und einem Hang zu Sportspielen"

Meisterschütze - "für Gamer, die in einem Shooter-Spiel ins Schwarze treffen"

Wie erhalte ich die Belohungen? Die bekommt ihr von Sony an eure Mail-Adresse zugeschickt, die eurem PSN-Profil hinterlegt ist.