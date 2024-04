Nur 2,99 Euro im eShop: Diese tolle Stardew Valley-Alternative bekommt ihr nur noch bis morgen mit 90% Rabatt auf der Switch

Wer Stardew Valley liebt, kann sich aktuell auf der Switch eine tolle Alternative günstig sichern.

Im eShop, dem digitalen Store von Nintendo, könnt ihr für gute Spiele schon mal richtig viel Geld liegen lassen. Umso wichtiger, dann zuzuschlagen, wenn die Titel reduziert sind. Eine empfehlenswerte Stardew Valley-Alternative könnt ihr jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis abgreifen, aber lange überlegen solltet ihr nicht, das Angebot läuft nämlich nur noch kurze Zeit.

Spiel: My Time at Portia (Standard Edition)

(Standard Edition) Angebot: 2,99 Euro (statt 29,99 Euro, das sind 90% Rabatt)

2,99 Euro (statt 29,99 Euro, das sind 90% Rabatt) Gültig bis: 16. April

Das erwartet euch in My Time at Portia

In der Sim verschlägt es euch in das namensgebende Dorf Portia, wo euch die Werkstatt eures Vaters erwartet, die inzwischen ordentlich heruntergekommen ist. Moment mal, Werkstatt? Keine Sorge: Ihr baut euch rundherum ähnlich wie in Stardew Valley und Co. euren eigenen Bauernhof auf.

Das bedeutet: Ihr züchtet Nutztiere, baut Feldfrüchte an und könnt mit eurem Pferd oder sogar einem Lama durchs Gelände reiten. Nebenbei sammelt ihr Ressourcen, freundet euch mit der Dorfgemeinschaft an und nehmt gemeinsam mit den Bewohner*innen an Festen teil. Euer eigenes Zuhause könnt ihr dank Deko-Elementen vielfältig nach euren Wünschen einrichten.

1:08 My Time at Portia - Eines der besten Early-Access-Spiele ist fast fertig (Trailer) - Eines der besten Early-Access-Spiele ist fast fertig (Trailer)

Auch Kämpfe warten auf euch, denn natürlich wagt ihr euch in eurer Sammelwut mit der Spitzhacke in die alten Ruinen vor und die sind monsterverseucht – Man kennt es!

Falls ihr jetzt denkt: "Da gibt's doch noch ein Spiel mit einem ganz ähnlichen Namen", habt ihr vermutlich My Time at Sandrock im Hinterkopf. Das ist nämlich die aktuelle Farm Sim von Entwickler Pathea Games, der erst Ende letzten Jahres erschienen ist.

My Time at Portia ist dagegen 2019 erschienen, gehört aber ebenfalls zu den Genre-Vertretern, die wir euch empfehlen können, falls ihr in Stardew Valley bereits alles gesehen habt und nach einer neuen Farm Sim Ausschau haltet. Auf Steam steht der Titel mit über 32K Stimmen bei einer durchschnittlichen Bewertung von "sehr positiv".

Allerdings empfinden manche Personen den Grind-Aufwand im Spiel zu hoch, andere kreiden dem Spiel eine zu geringe Eigenständigkeit an. Auf Opencritic kam der Titel auch nicht ganz so gut weg wie in den Wertungen der Steam-Spieler*innen und steht hier "nur" bei einer 75.

Weitere Angebote zu My Time at Portia

Wer auf Xbox-Konsolen zockt und den Game Pass abonniert hat, kann dort aktuell ganz ohne Zusatzkosten in die Sim reinschnuppern, denn sie ist in der Spielebibliothek enthalten. Ohne das Abo zahlt ihr aber momentan den Vollpreis, genau wie auf PlayStation und Steam.

Auf Steam könnt ihr lediglich sparen, indem ihr zu Bundles greift, in denen der Titel enthalten ist. Da daneben aber auch noch andere Spiele mit dabei sind und der Rabatt nicht so groß ausfällt, müsst ihr dafür im günstigen Fall über 42 Euro ausgeben, also mehr als wenn ihr euch das Spiel regulär zum Vollpreis holt. Natürlich habt ihr dann aber auch noch mehr zum Zocken.

Kennt ihr My Time at Portia oder My Time at Sandrock bereits und werdet ihr bei diesem Angebot zuschlagen?