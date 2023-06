My Time at Sandrock: Collector’s Edition des Wüsten-Stardew-Valley jetzt für Switch vorbestellen

My Time at Sandrock könnt ihr jetzt in der Standard und der Collector's Edition bei Amazon vorbestellen.

Mit My Time at Sandrock erscheint am 29. September gewissermaßen ein Nachfolger zum Überraschungshit My Time at Portia. Die Lebenssimulation im Stile von Stardew Valley und Harvest Moon könnt ihr nun für PS4, PS5 und Nintendo Switch bei Amazon vorbestellen. Für die Switch ist zudem auch die ziemlich schicke Collector’s Edition verfügbar:

Alternativ findet ihr alle vier Versionen bereits bei Saturn. Es soll übrigens auch eine Version für Xbox geben, zum Vorbestellen konnten wir diese in Deutschland allerdings noch nicht entdecken. Das gilt ebenso für die übrigen Versionen der Collector’s Edition, die anscheinend auch noch für PS4, PS5 und Xbox erscheinen soll.

Was bietet die My Time at Sandrock Collector’s Edition?

Die Collector's Edition von My Time at Sandrock bietet eine Menge für ihren moderaten Preis.

Dafür, dass sie mit 89,99€ gar nicht mal so teuer ist, bietet die Collector’s Edition eine sehr ansehnliche Liste an Inhalten. Neben dem Spiel in physischer Form und der hübschen Collector’s Edition Box bekommt ihr Folgendes:

Werkstatt aus Holz (14 x 17 x 15 cm)

Monster Plensky Plüschtier (17 cm)

A Logan Story (Comic mit 40 Seiten)

Holzfiguren Lagan und Nia

Bauherren-Lizenz-Zertifikat

Kleideranzug in vier Farben (digital)

Badeanzug in vier Farben (digital)

Was ist My Time at Sandrock?

2:00 My Time at Sandrock - Ankündigungs-Trailer der Portia-Fortsetzung

Wie schon der Vorgänger My Time at Portia ähnelt auch My Time at Sandrock stark Lebens- und Farming-Simulationen wie Harvest Moon und Stardew Valley, aber mit dem Unterschied, dass ihr hier eben keinen Bauernhof, sondern eine Werkstatt übernehmt. Diesmal müssen wir das Wüstenstädtchen Sandrock vor dem Untergang retten, indem wir Ressourcen sammeln und Maschinen bauen.

Wir müssen aber auch kämpfen und die Geheimnisse einer untergegangenen Zivilisation erkunden. Außerdem können wir natürlich Beziehungen zu den Stadtbewohnern knüpfen. Schon My Time at Portia zeichnete sich vor allem durch seine beeindruckende Fülle an unterschiedlichen Aktivitäten und spielerischen Möglichkeiten aus. My Time at Sandrock dürfte nicht weniger Umfang bieten.

Mehr interessante Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: