Nach Call of Duty könnte noch eine weitere große Shooter-Reihe verfilmt werden - Mission Impossible-Veteran soll Regie führen

Battlefield im Kino? Wenn die aktuell laufenden Gespräch bezüglich einer Verfilmung erfolgreich sind, könnte genau das passieren.

Paramount und Activision arbeiten seit geraumer Zeit an einer Verfilmung von Call of Duty. Kürzlich wurde der Kino-Starttermin verraten (30. Juni 2028) und wenn ein aktueller Pressebericht stimmt, können wir uns in Zukunft eventuell auf die Verfilmung einer weiteren großen Shooter-Marke gefasst machen.

Was für eine Shooter-Marke ist das? Die, die häufig als größte Konkurrenz der CoD-Reihe genannt wird: Battlefield. Wie The Hollywood Reporter berichtet, laufen die Vorbereitungen und Gespräche für eine Live-Action-Umsetzung, in trockenen Tüchern ist aber offenbar noch nichts.

12:50 Battlefield 6 - Singleplayer-Testvideo: Bei der Kampagne gibt's nur einen Volltreffer

Autoplay

Christopher McQuarrie für mehrere Schlüsselpositionen im Gespräch

Dem Bericht zufolge sind mehrere Personen in der vergangenen Woche an diverse Studios und Streaming-Anbieter wie Apple oder Sony herangetreten, um einen Battlefield-Film zu pitchen. Die prominenteste Figur dabei: Christopher McQuarrie.

Der US-Amerikaner soll dem Vernehmen nach gleich mehrere Schlüsselpositionen bei dem Projekt übernehmen und Drehbuchautor, Regisseur und Produzent in Personalunion werden.

McQuarrie hat bereits ausreichend Erfahrung mit Action-Filmen, unter anderem führte er bei insgesamt vier Mission Impossible-Teilen Regie, trat bei Top Gun: Maverick und Jack Reacher: Kein Weg zurück als Produzent in Erscheinung und schrieb unter anderem die Drehbücher für Edge of Tomorrow und Die Mumie (2017) (Quelle).

Der Hollwood-Reporter-Bericht nennt zudem weitere potentielle Produzent*innen, darunter Jesse Stern von Electronic Arts sowie Elizabeth Raposo von der Filmproduktionsgesellschaft Outlier Society.

Unterschrieben und final bestätigt ist allerdings noch nichts, weitere Gespräche sollen in diesen Tagen stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob Battlefield in der Zukunft auch die große Leinwand entert – oder vorerst "nur" im Gaming-Berich verbleibt.

Im letzten Jahr hatte die Shooter-Reihe mit Battlefield 6 ein viebeachtetes und auch erfolgreiches Comeback gefeiert. Mehr als Call of Duty definiert sich Battlefield über große Multiplayer-Schlachten, die Story-Kampagnen kamen in den meisten Fällen nicht über Mittelmaß hinaus.

Dementsprechend wird es spannend zu sehen sein, wo ein möglicher Battlefield-Film anknüpfen würde – und welche Geschichte er abseits von spektakulär inszenierten Actionsequenzen zu erzählen hätte.

Würdet ihr euch einen Battlefield-Film im Kino anschauen?