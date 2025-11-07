Battlefield 6-Collectibles: Alle Fundorte der 30 Dog Tags in der Singleplayer-Kampagne

Wir helfen euch mit unserem Guide alle 30 Dog Tags in der Kampagne zu finden.

Ihr wollt in Battlefield 6 die Platin holen bzw. alle Achievements erhalten? Dann müsst ihr in der Kampagne alle Collectibles sammeln. Zwar sind die Missionen kurz, aber die sammelbaren Dog Tags/Erkennungsmarken sind sehr gut versteckt. Wir fassen für euch hier die Fundorte zusammen.

Alle Fundorte der Dog Tag-Collectibles auf einem Blick

Die Dog Tags liegen innerhalb der Missionen quer verteilt im gesamten Gebiet herum. Da es keine einzelne Checkpoint-Auswahl gibt, müsst ihr jede Mission, wenn ihr ein Collectible verpasst habt, wieder bis zu dem Punkt erneut spielen.

Hinweis: Aktuell fehlen uns noch die letzten Bilder der Collectibles und wir aktualisieren diesen Artikel in Kürze. Letztes Update am 27. Oktober: Wir haben Bilder hinzugefügt für die ersten sieben Missionen und auch die Beschreibungen noch einmal präzisiert.

Sprungmarken zu jeder Mission:

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Nach der ersten Fluchtsequenz befindet ihr euch im Wald. Geht dort weiter, bis ihr an Waffen und Munition kommt. Zwischen den Kisten findet ihr das Collectible.

: Nach der ersten Fluchtsequenz befindet ihr euch im Wald. Geht dort weiter, bis ihr an Waffen und Munition kommt. Zwischen den Kisten findet ihr das Collectible. Dog Tag #2 : Kurz vor dem Ende der Mission kommt ihr auf eine Baustelle eines Hauses. Im gleichen Raum, wo ihr das zweite C4 legt, geht ihr ein paar Schritte nach vorne und dann links zu einer Säule. An dieser befindet sich das Dog Tag in der Wand an einem Messer.

: Kurz vor dem Ende der Mission kommt ihr auf eine Baustelle eines Hauses. Im gleichen Raum, wo ihr das zweite C4 legt, geht ihr ein paar Schritte nach vorne und dann links zu einer Säule. An dieser befindet sich das Dog Tag in der Wand an einem Messer. Dog Tag #3: Wenn ihr euch oben auf das Dach abseilt, seht ihr den Dog Tag auf einem Zementblock.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Dreht euch nach dem Halo-Sprung um und ihr seht es rechts neben der Plattform der Flugabwehrkanone auf einer Kiste.

: Dreht euch nach dem Halo-Sprung um und ihr seht es rechts neben der Plattform der Flugabwehrkanone auf einer Kiste. Dog Tag #2 : Wenn ihr im Untergrundmuseum seid und nicht schießen könnt, dann findet ihr links hinter der Absperrung einen Tisch mit flackerndem Licht und der Marke.

: Wenn ihr im Untergrundmuseum seid und nicht schießen könnt, dann findet ihr links hinter der Absperrung einen Tisch mit flackerndem Licht und der Marke. Dog Tag #3: Am Start des Areals, wo ihr die zweite und letzte Flugabwehrkanone zerstören sollt, findet ihr rechts einen Container. Der Dog Tag hängt links an der Tür des Schranks im Container.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Wenn ihr aus dem Fahrzeug raus seid, findet ihr es im ersten Areal links von einem Geschützturm auf einer Kiste.

: Wenn ihr aus dem Fahrzeug raus seid, findet ihr es im ersten Areal links von einem Geschützturm auf einer Kiste. Dog Tag #2 : Nachdem ihr den Panzer erfolgreich eskortiert habt, müsst ihr mit eurem Squad in ein Gebäude. Sobald ihr auf dem Dach seid, könnt ihr das Sammelobjekt rechts neben Weinflaschen finden.

: Nachdem ihr den Panzer erfolgreich eskortiert habt, müsst ihr mit eurem Squad in ein Gebäude. Sobald ihr auf dem Dach seid, könnt ihr das Sammelobjekt rechts neben Weinflaschen finden. Dog Tag #3: Die Marke ist direkt am Anfang des Rathaus-Gebäudes links in einem kleinen Raum an einem Messer an der Wand. Geht dort rein bevor ihr die Treppe nach oben nehmt.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Nachdem ihr ins Obergeschoss vor einem Feuer flüchtet, geht ihr nach vorne durch eine Tür, wo mehrere Gegner auf euch warten. Geht von dem Raum aus ins Badezimmer und er hängt an einem Messer an der Wand.

: Nachdem ihr ins Obergeschoss vor einem Feuer flüchtet, geht ihr nach vorne durch eine Tür, wo mehrere Gegner auf euch warten. Geht von dem Raum aus ins Badezimmer und er hängt an einem Messer an der Wand. Dog Tag #2 : Nach dem Palast geht ihr durch einen Shop und dahinter ist ein Fußballfeld. Schaut dann in der hinteren rechten Ecke an einer kleinen Treppe nach dieser Marke

: Nach dem Palast geht ihr durch einen Shop und dahinter ist ein Fußballfeld. Schaut dann in der hinteren rechten Ecke an einer kleinen Treppe nach dieser Marke Dog Tag #3 : Euer Fluchtfahrzeug wird in die Luft gesprengt und ihr müsst durch einen kleinen Gang fliehen. Sobald ihr durch mehrere Gebäude geflüchtet seid, bekommt ihr das Missionsziel zum Plaza zu gehen. Direkt in dem Moment wo sich das Ziel ändert seht ihr links einen offenen Laden mit Schaufensterpuppen. Rechts im Laden ist ein Tisch mit dem Dog Tag.

: Euer Fluchtfahrzeug wird in die Luft gesprengt und ihr müsst durch einen kleinen Gang fliehen. Sobald ihr durch mehrere Gebäude geflüchtet seid, bekommt ihr das Missionsziel zum Plaza zu gehen. Direkt in dem Moment wo sich das Ziel ändert seht ihr links einen offenen Laden mit Schaufensterpuppen. Rechts im Laden ist ein Tisch mit dem Dog Tag. Dog Tag #4: In dem Areal wo ihr den Hinterhalt überleben müsst, habt ihr im hinteren Bereich einen Kellerbereich mit allerlei Waffenkisten. Dort hängt das Item an einem Poster links neben den Computern.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Folgt Sergeant Acre in das Gebäude zur Einsatzbesprechung und guckt direkt links auf den Tisch.

: Folgt Sergeant Acre in das Gebäude zur Einsatzbesprechung und guckt direkt links auf den Tisch. Dog Tag #2 : Nachdem ihr auf dem Dach die Gegner besiegt habt, kommt im nächsten Gebäude eine Cutscene. Danach findet ihr in dem Raum wieder mal das Collectible an einem Messer an der Wand.

: Nachdem ihr auf dem Dach die Gegner besiegt habt, kommt im nächsten Gebäude eine Cutscene. Danach findet ihr in dem Raum wieder mal das Collectible an einem Messer an der Wand. Dog Tag #3: Während ihr auf der Baustelle unterwegs seid, müsst ihr durch einen Bauzaun-Tunnel und rechts im Dunkeln befindet sich das Dog Tag.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Nachdem ihr mit dem Präsidenten gesprochen habt, geht ihr nicht die Treppe hoch, sondern rechts weiter und findet die Marke auf dem Tisch in der Küche.

: Nachdem ihr mit dem Präsidenten gesprochen habt, geht ihr nicht die Treppe hoch, sondern rechts weiter und findet die Marke auf dem Tisch in der Küche. Dog Tag #2 : Am Start der Baustelle befindet sich das Dog Tag links im Gebäude auf dem Boden zwischen zwei Stühlen.

: Am Start der Baustelle befindet sich das Dog Tag links im Gebäude auf dem Boden zwischen zwei Stühlen. Dog Tag #3 : Sobald ihr in der U-Bahnstation seid, werdet ihr von vielen Gegnern angegriffen. In der Mitte des Gleises befindet sich das Collectible auf einem Schrank, der unter einer aufgehängten Karte steht.

: Sobald ihr in der U-Bahnstation seid, werdet ihr von vielen Gegnern angegriffen. In der Mitte des Gleises befindet sich das Collectible auf einem Schrank, der unter einer aufgehängten Karte steht. Dog Tag #4: Geht nach der U-Bahnstation in Richtung der Missionsmarke und dann etwas links in den Park. Dort findet ihr nach ein paar Treppen einen gefallenen Soldaten. Direkt daneben liegt die Marke.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Nach dem Panzer-Abschnitt kommt ihr in ein offenes Gebiet und dort ist die Marke an einem Baum neben ein paar Kisten. Um dorthin zu kommen, müsst ihr erst einmal durch ein Gebäude, denn direkt neben eurem Panzer ist ebenfalls ein Baum, wo ihr aber nichts findet.

: Nach dem Panzer-Abschnitt kommt ihr in ein offenes Gebiet und dort ist die Marke an einem Baum neben ein paar Kisten. Um dorthin zu kommen, müsst ihr erst einmal durch ein Gebäude, denn direkt neben eurem Panzer ist ebenfalls ein Baum, wo ihr aber nichts findet. Dog Tag #2: Während ihr euch zum Helikopter durchkämpft, geht östlich in das Gebäude mit dem blauen Eingangstor. Es hängt mal wieder an der Wand unter einigen Postern.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Am Anfang nach dem ersten Encounter findet ihr in Richtung Osten ein paar Ruinen und noch ein Haus. In diesem befindet sich das Objekt auf dem Boden.

: Am Anfang nach dem ersten Encounter findet ihr in Richtung Osten ein paar Ruinen und noch ein Haus. In diesem befindet sich das Objekt auf dem Boden. Dog Tag #2 : Zwischen Bravo und Charlie befindet sich ein Gebiet mit mehreren Häusern. Zwischen den Gebäuden mit braunem und rotem Dach ist ein kleineres Gebäude. Darin ist das Collectible zu finden.

: Zwischen Bravo und Charlie befindet sich ein Gebiet mit mehreren Häusern. Zwischen den Gebäuden mit braunem und rotem Dach ist ein kleineres Gebäude. Darin ist das Collectible zu finden. Dog Tag #3 : Bevor ihr das zweite Mal die ferngesteuerten Raketen abfeuert und nachdem ihr den Sniper abschießen müsst, geht ihr links einen Hügel hoch. Am Ende liegt die Marke neben dem Sniper.

: Bevor ihr das zweite Mal die ferngesteuerten Raketen abfeuert und nachdem ihr den Sniper abschießen müsst, geht ihr links einen Hügel hoch. Am Ende liegt die Marke neben dem Sniper. Dog Tag #4: Wenn ihr den Punkt Delta zerstört habt, kommt eine Cutscene. Danach lauft ihr einen Hügel hoch und seht dort einen Gabelstapler und zwei Quads, hinter dem Stapler liegt das Dog Tag.

Hier findet ihr die Dog Tags:

Dog Tag #1 : Am Ende des ersten Außenpostens gibt es eine große Garage und die Marke liegt zwischen den Trucks auf dem Boden.

: Am Ende des ersten Außenpostens gibt es eine große Garage und die Marke liegt zwischen den Trucks auf dem Boden. Dog Tag #2 : Auf dem Weg zum Alpha-Objective geht ihr durch drei Gebäude. Wenn ihr das dritte verlasst, schaut am besten direkt nach rechts auf den Zementblock.

: Auf dem Weg zum Alpha-Objective geht ihr durch drei Gebäude. Wenn ihr das dritte verlasst, schaut am besten direkt nach rechts auf den Zementblock. Dog Tag #3 : Im Bunker, wo sich das Alpha-Objective befindet, findet ihr das Dog Tag hinter der Rakete auf einer Box neben einem Helm.

: Im Bunker, wo sich das Alpha-Objective befindet, findet ihr das Dog Tag hinter der Rakete auf einer Box neben einem Helm. Dog Tag #4: Nachdem die Raketen draußen explodieren, flüchtet ihr in einen Bunker. Direkt dort findet ihr es im zweiten Bunker bei den grünen Kisten.

Seid ihr dem Guide gefolgt, dann müsstet ihr mit dem Aufsammeln des letzten Dog Tags endlich den Erfolg "Pack Leader" erhaltet haben.

Was haltet ihr aktuell von der Kampagne von Battlefield 6?