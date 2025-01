Die nächste State of Play von Sony könnte uns schon ziemlich bald erwarten, wenn dieser Leaker Recht behält

Die nächste State of Play von Sony kommt bestimmt – die Frage ist nur, wann.

Wir kennen bereits den Termin der nächsten Nintendo Direct und auch den vom Microsoft-Event. Da fehlt nur noch Sony und womöglich gibt es jetzt den ersten Leak zur kommenden State of Play. Die soll laut dem vermeintlichen Insider NatetheHate gar nicht mehr lange auf sich warten lassen und es könnte gut sein, dass er richtig liegt. Was dafür und was dagegen spricht, dröseln wir hier auf.

State of Play im Februar 2025: Laut Leak kommt das nächste Sony-Event schon nächsten Monat

Darum geht's: Sony hält in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Events ab, um neue Spiele oder Hardware vorzustellen. Neben den PlayStation-Showcases gibt es da auch immer wieder die eher kleiner ausfallenden State of Play-Shows. Und die nächste davon soll laut einem Leaker bereits im Februar stattfinden (via: CB).

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog, das auch bei der State of Play auftauchen könnte.

Wie seriös ist der Leaker? Einigermaßen. Er hat sich gerade erst einen relativ großen Vertrauensvorschuss erarbeitet, weil er den gestrigen Reveal der Nintendo Switch korrekt vorhergesagt hat. Auch in der Vergangenheit lag er schon öfter mit seinen Prophezeiungen richtig. Allerdings hat er das eine oder andere Mal auch schon kräftig daneben gelangt.

Also Vorsicht: Freut euch nicht zu früh! Wie immer gilt bei solchen angeblichen Leaks, dass es sich dabei erst einmal nur um unbestätigte Behauptungen handelt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ihr solltet solche Spekulationen also im Idealfall immer mit einer gehörigen Portion Skepsis aufnehmen und abwarten, bis es offizielle Infos gibt.

Wann im Februar ist die State of Play? Das weiß NatetheHate offenbar selbst noch nicht oder er will es nicht verraten. Es gibt jedenfalls kein konkretes Datum, sondern nur die dann doch recht schwammige Aussage, dass es irgendwann im nächsten Monat so weit sein soll.

Das spricht noch dafür: Es klingt durchaus realistisch, dass im Februar eine von Sonys State of Play-Shows abgehalten wird. Es kam in den letzten Jahren nämlich immer mal wieder vor, dass Sony genau diesen Monat für so ein Event gewählt hat.

Das könnte gezeigt werden: Auch wenn wir natürlich noch nicht wissen, ob die State of Play wirklich kommt, gibt es schon einige Kandidaten, die dort gezeigt werden könnten. Wie zum Beispiel das Venom-Spiel oder Marvel's Wolverine. Marathon, Fairgame$ oder auch das Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake kämen in Frage, vor allem aber natürlich Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet.

Was würdet ihr euch von einer State of Play wünschen und haltet ihr den Monat als Termin für realistisch?