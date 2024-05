Neue Xbox ist womöglich näher als wir denken: Insider will neben groben Release sogar schon einen Launch-Titel kennen

Microsofts nächste Xbox könnte zusammen mit einem neuen Call of Duty an den Start gehen.

Bei den letzten beiden Konsolengenerationen haben sich Microsoft und Sony nicht viel Platz gelassen. Sowohl die PS5 und Xbox Series X/S als auch die PS4 und Xbox One erschienen 2020 bzw. 2013 nur kurze Zeit nacheinander.

Bei der nächsten Generation könnte sich das ändern. Angeblich will Microsoft es hier wie bei der Xbox 360 handhaben und die neue Xbox-Konsole viel früher herausbringen, als Sony seine PS6.

Neue Xbox könnte schon Ende 2026 kommen – zusammen mit CoD

Auslöser für dieses Gerücht ist der bekannte Insider "Hope", der schon seit Jahren unter dem Namen TheGhostOfHope auf X/Twitter Leaks streut. Seinen vertrauenswürdigen Quellen nach sei der Release der nächsten Xbox-Konsole nicht erst für 2027/2028, sondern bereits für Ende 2026 geplant.

Und nicht nur das! Das gute Stück Hardware soll zusammen mit einem neuen Call of Duty auf den Markt kommen. CoD 2026 soll damit als Launch-Titel gelten, so wie beispielsweise CoD 2 bei der Xbox 360.

Sollte Hope Recht behalten, dürfen wir uns dann wohl im Oktober oder November 2026 auf die neue Konsole samt Call of Duty freuen. Die CoD-Hauptableger erschienen bislang zwar nicht ausschließlich in diesen beiden Monaten, aber doch so häufig, dass Oktober oder November mehr als Sinn ergibt – auch was das anstehende Weihnachtsgeschäft betrifft.

Wie glaubwürdig ist das alles? Um sich auf dem Hardware-Markt gegen Sony wieder besser behaupten zu können, wäre ein der PS6 stark vorgezogener Release tatsächlich eine mögliche (wenn auch nicht erfolgsversprechende) Strategie.

Tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass das Unternehmen so vorgehen würde. Bereits die Xbox 360 profitierte davon, dass sie ein Jahr vor der PlayStation 3 erschien. Wann die PS6 kommt, wissen wir zwar nicht – aktuelle Schätzungen sprechen eher von 2028 –, ein früherer Release samt CoD als Launch-Titel könnte aber eine gewisse Wirkung zeigen.

Weitere Informationen und Gerüchte zu nächsten Xbox haben wir für euch in dieser Übersicht zusammengefasst. Wollt ihr etwa wissen, was die neue Konsole angeblich unter der Haube habt, findet ihr dort erste mögliche Antworten:

Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei bislang nur um ein Gerücht. Hope hat sich zwar mit richtigen Vorhersagen wie zu der Warzone 2-Map und dem Vangaurd Reveal-Trailer einen Namen gemacht, ohne eine Bestätigung seitens Microsoft ist und bleibt all das aber Spekulation.

Was glaubt ihr? Wann erscheint die nächste Xbox-Konsole und was für Launch-Titel erwarten uns?