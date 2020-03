Nächstes Spiel wegen Corona-Pandemie verschoben: Wasteland 3 kommt jetzt im Sommer

Nachdem zuletzt Fast & Furious: Crossroads aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde, hat es jetzt mit Wasteland 3 ein weiteres Spiel getroffen. Das teilte Entwickler inXile Entertainment soeben via Twitter mit. Das Spiel sollte ursprünglich am 19. Mai für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Release von Wasteland 3 in den Sommer verschoben

Zeitgleich mit der Verschiebung gaben die Entwickler aber auch gleich ein neues Release-Datum für alle drei Plattformen an.

Wann erscheint Wasteland 3? Das Spiel soll jetzt drei Monate später am 28. August 2020 veröffentlicht werden.

Hier der Tweet von Entwickler-Legende Brian Fargo von inXile:

We have an important update on Wasteland 3’s release date. pic.twitter.com/hiX1CygcUk — Wasteland ?? (@Wasteland) March 31, 2020

Verschiebung Folge der Corona-Pandemie

In ihrer Nachricht an die Fans sprachen die Entwickler auch offen darüber, warum es zu dieser Entscheidung kam. So wurde die Produktion wie aktuell aufgrund der weltweiten Lage üblich ins Home Office verlagert.

Die neuen logistischen Herausforderungen hatten jedoch letzten Endes einen zu starken Einfluss auf die Entwicklung von Wasteland 3.

Wie geht es jetzt weiter? Die zusätzlichen Monate sollen zur Umsetzung des Beta-Feedbacks, für Optimierungen und den Feinschliff sinnvoll genutzt werden.

Zwar zählt Entwickler inXile Entertainment mittlerweile zu den First Party-Studios von Microsoft, Wasteland 3 wird jedoch auch nach der Übernahme neben der Xbox One und dem PC für die PS4 erscheinen.

