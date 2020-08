Wasteland 3: Test-Übersicht zum RPG-Hit für PS4 und Xbox One

Am 28. August erscheint mit Wasteland 3 von Entwickler inXile das wohl größte Rollenspiel-Highlight im Sommer 2020. Die taktische Rundenstrategie schickt euch diesmal in die eisige Postapokalyspe des U.S. Bundesstaates Colorado.

Mittlerweile ist das Test-Embargo gefallen und die ersten internationalen Reviews erschienen. Hier im Artikel wollen wir für euch zusammenfassen, was die Stärken und Schwächen des Rollenspiels sind und an welchen Stellen die Kritiker etwas zu bemängeln haben. Weiter unten geben wir euch zudem ein Update, wann der GamePro-Test zur Konsolenversion erscheint.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Wasteland 3

Auf Metacritic erhält Wasteland 3 von bislang 26 Magazinen eine Durchschnittswertung von 86/100 Punkten.*

Auf OpenCritic kommt das Spiel bei 42 Magazinen im Durchschnitt auf eine Wertung von 85/100 Punkten.*

Die Wertungen wurden dabei zum Großteil für die PC-Version des Spiels vergeben. Warum, erklären wir euch weiter unten.

*Stand: 27. August, 11:24 Uhr

Magazin Wertung Wccftech 90 PC Gamer 84 DualShockers 90 Trusted Reviews 80 God is a Geek 95 GamesRadar+ 80 PC Invasion 85 Eurogamer Italy 70 Digital Trends 80 GameStar 85

Was wird gelobt, was kritisiert?

Wir ihr an den Wertungen bereits erkennt, hat Wasteland 3 den internationalen Kritikern gut bis sehr gut gefallen. Die Stärken und Schwächen des Rollenspiels haben wir hier für euch zusammengefasst:

Das ist positiv:

fordernde Rundenkämpfe

motivierendes Upgrade-System

mehrere Lösungswege für Quests

Entscheidungen haben Auswirkungen

Endzeit-Stimmung gepaart mit Humor

großer Umfang (Minimum 40h)

Das Fazit von GameStar-Kollege Peter Bathge, der die PC-Version getestet hat. Seinen vollständigen Test haben wir euch unten verlinkt:

0 0 Mehr zum Thema GameStar-Test: Wasteland 3 erbt, was Fallout zum großartigen Rollenspiel gemacht hat

Das ist negativ:

Optische Abwechslung fehlt

Technisch nicht einwandfrei

KI mit Aussetzern

Begleiter recht blass

Wo bleibt der GamePro-Test zu Wasteland 3?

Leider haben uns die Keys für PS4 und Xbox One im Vergleich zur PC-Version erst sehr, sehr spät erreicht, weswegen uns aufgrund des enormen Umfangs von Wasteland 3 schlicht die Zeit für einen ausführlichen Test zum Fall des Embargo gefehlt hat.

Um euch aber dennoch zum Release einen Eindruck von den Konsolen-Versionen geben zu können, werden wir morgen einen Artikel veröffentlichen, in dem wir unter anderem auf die Technik und unsere Erfahrungen aus den ersten Spielstunden eingehen, inklusive Wertungstendenz.

Einen ausführlichen GamePro-Test zu Wasteland 3 wird es jedoch aufgrund der Urlaubssituation und unserer umfangreichen Berichterstattung zur gamescom 2020 erst in der übernächsten Woche geben.

Freut ihr euch auf Wasteland 3 oder ist die taktische Rundenstrategie in der Postapokalypse eher nichts für euch?