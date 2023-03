Da geht Zelda ein Licht auf: Bei Amazon könnt ihr euch aktuell smarte Nano Leafs mit bis zu 40% Rabatt schnappen.

Diese schicken Nano Leafs sorgen für eine super schöne Atmosphäre, egal bei welchem Spiel. Mit ihnen könnt ihr in die Welt des neuen Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oder auch in Spiele wie Sons of the Forest oder Resident Evil 4 eintauchen. Je nachdem wie ihr eure LEDs einstellt, werdet ihr euch fühlen als wärt ihr mitten in der Spielwelt. Auch wenn das bei Sons of the Forest oder Resident Evil 4 eine eher gruslige Vorstellung ist.

Aber was ist bei Amazon genau im Angebot? Um ehrlich zu sein, ziemlich viel. Gleich 6 Nanoleaf Produkte lassen sich mit bis zu 40% finden. Um welche es sich genau handelt, erfahrt ihr jetzt:

Den wohl größten Rabatt erhaltet ihr, wenn ihr euch die Glühbirnen im 3er-Pack kauft. Diese kosten aktuell nicht 49,99€, sondern sind mit 40% Rabatt auf 29,99€ reduziert. Ihr könnt sie euch aber auch einzeln für 12,99€ holen, oder für 42,98€ 4 Stück.

Die Triangle Version hingegen gibt es mit 23% Rabatt im Amazon Angebot. Hier könnt ihr euch entweder für 76,99€ das Starter Kit mit 5 smarten LED Panels holen oder für den gleichen Preis mit 10 weiteren LEDs aufstocken. So oder so spart ihr, vor allem wenn ihr euch beide Kits holen wollt, einen Betrag von knapp 50€.

Wenn Dreiecke eher nichts für euch sind, dann habt keine Sorge, ihr könnt euch die Nanoleafs auch in einer Hexagon-Form holen. Hier kostet euch das Starter Kit mit ebenfalls 5 LED Panels 100,09€ anstatt den ursprünglichen 129,99€. Die Panels sind hier aber auch um einiges größer. Falls ihr schon von Anfang an wisst, dass euch die 5 LED Panels nicht reichen werden, so könnt ihr auch mega viel sparen, wenn ihr aufstockt: Das 9er Starterpack kostet euch dann nur 139,99€ statt 199,99€ während es beim 15er Pack mit 209,99€ sogar knapp 100€ Ersparnis sind!

Entspanntes Ambilight dank smarten LED Nanoleafs

So könnte euer Gaming- oder Wohnzimmer schon Ende dieser Woche aussehen!

Viele von euch mögen Nanoleafs vor allem von ihren liebsten Twitch-Streamern kennen. Viele benutzen die LED Panels für ihre Hintergrundgestaltung. Aber auch außerhalb der Streaming-Welt sorgen die smarten Panels für eine schöne Atmosphäre.

Sie können zum Beispiel auch während Filmen oder Serien den Raum erleuchten und für Ambilight sorgen. Stell euch mal vor, ihr schaut gerade zum 1.000 Mal Herr der Ringe an und während Frodo und Sam in Mordor sind erleuchtet euer Wohnzimmer in einem feurigen Rot. Das wäre mit den Nanoleafs ganz einfach möglich!

Das Einfachste wäre wohl, euch einfach eine Übersicht über alles Wissenswerte zu liefern:

Connect+ Technologie: Eure Panels sind ganz leicht mit anderen Formen der Produktreihe zu kombinieren. So habt ihr unendlich viele Möglichkeiten, was die Anordnung euerer Nanoleafs angeht.

Connect+ Technologie: Eure Panels sind ganz leicht mit anderen Formen der Produktreihe zu kombinieren. So habt ihr unendlich viele Möglichkeiten, was die Anordnung euerer Nanoleafs angeht.

Smarte Steuerung: Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Ihr könnt die LED Panels mit Berührung, Stimme oder der Nanoleaf App steuern.

Echtzeit Reaktion: Mit dem Rhythm-Feature können die Paneele auf eure Lieblingsmusik reagieren.

Screen Mirror Feature: Dieses Feature sorgt dafür, dass ihr Mordor zu euch nach Hause holt! Bildschirmaktivitäten werden damit auf die Nanoleafs wiedergespiegelt.

Simple Montage: Bohrfreie Anbringung an der Wand dank dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband garantiert!

Schaut euch doch mal hier die Synchronisation zwischen Musik und Nanoleafs an. Ich bekomm hier auf jeden fall das Gefühl einer legendären Schlacht. Stellt euch das mal während der Schlacht bei Minas Tirith vor!

Kurze Pro- und Contra Zusammenfassung zu den smarten LED Nanoleafs:

Pro Reaktion auf Berührung

Einfache Montage

Shapes sind untereinander verbindbar

Langes Netzkabel

Leuchtkraft und Farbvielfalt

Optik Contra Hoher Standby Verbrauch

Hoher Standby Verbrauch Nanoleaf App ausbaufähig