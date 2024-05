Naruto: Hier sind alle 7 Hokage von Konohagakure im Überblick

Alle 7 Hokage im Überblick und wie sie zum Titel gekommen sind. (Bild: © Studio Pierrot)

In Naruto haben in den unterschiedlichen Dörfern die Oberhäupter das Sagen. Insgesamt gibt es genau 5 sogenannte Kage, die sich jeweils um ihr Dorf kümmern und von allen Bewohner*innen respektiert werden. Oftmals ist der Kage ein Shinobi mit herausragenden Leistungen. Dabei wird nicht nur Wert auf Stärke, Geschick und Wissen gelegt, sondern auch wie sich der Shinobi als Führungskraft eignet und welche Ideologien verfolgt werden.

Im Dorf Konohagakure heißt das Oberhaupt "Hokage", was im Japanischem für “Feuerschatten” steht. Als Hokage ist die auserwählte Person auch für die Sicherheit des Dorfes und das Verteilen der Missionen unter den Shinobi verantwortlich. In Konohagakure wurden als Zeichen des Respekts die Gesichter aller vorherigen Hokage in einem Berg gemeißelt, der auch als Dorfgrenze dient.

In der ganzen Geschichte des Dorfes Konohagakure gab es 7 Hokage, wobei der siebte immer noch aktiv im Dienst ist.

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Naruto: Shippuden.

Alle 7 Hokage von Konohagakure im Überblick

Der erste Hokage (Shodai) : Hashrama Senju

Hashirama Senju im Sage-Zustand. (Bild: © Studio Pierrot)

Hashirama Senju war das Oberhaupt des Senju-Clans und einer der Gründer von Konohagakure. Er schlug Madara Uchiha als Dorfoberhaupt vor, wurde aber später von den Bewohner*innen zum ersten Hokage des Dorfes ernannt. Mithilfe seiner Fähigkeiten war es ihm möglich, ein komplett unbekanntes Jutsu zu entwickeln und somit die Dämonen (Bijuus) zu kontrollieren. Seine Ehefrau Mito Uzumaki war die erste Trägerin (Jinchuuriki) des Bijuus Kyubi, der auch als neunschwänziger Fuchs bekannt ist.



Senju starb zu einer Zeit, als sich die Shinobi-Welt im Krieg befand. Genauere Informationen zu seinem Tod sind nicht bekannt.

Der zweite Hokage (Nidaime): Tobirama Senju

Tobirama Senju als er von Orochimaru wieder ins Leben gerufen wird. (Bild: © Studio Pierrot)

Tobirama Senju war der Bruder von Hashirama Senju, dem ersten Hokage. Er stand seinem Bruder als Berater zur Seite. Nach dem Tod seines Bruders wurde er als Nachfolger ausgewählt und zum Nidaime ernannt. Als fähiger Shinobi besaß er auch ein eigenes Team, das er trainierte. Diese Gruppe bestand aus Hiruzen Sarutobi, Homura Mitokado und Koharu Utatane.

Auf einer Mission mit seinem Team kam es zu Schwierigkeiten und er opferte sich, um die restlichen Shinobi zu retten. Noch bevor er starb, ernannte er Sarutobi zu seinem Nachfolger und somit zum Sandaime.

Der dritte Hokage (Sandaime): Hiruzen Sarutobi

Hiruzen Sarutobi als dritter Hokage von Konohagakure. (Bild: © Studio Pierrot)

Hiruzen Sarutobi war Konohagakures Sandaime und Mitglied des Shinobi-Teams von Toshirama Senju, dem zweiten Hokage. Noch bevor dieser starb, ernannte er Sarutobi zu seinem Nachfolger, was Sarutobi automatisch zum dritten Hokage von Konohagakure machte. Als seinen späteren Nachfolger wählte dieser Minato Namikaze, auch bekannt als “Konohas gelber Blitz”.

Sarutobi war zudem der Mentor der legendären Sannin: Jiraiya, Orochimaru und Tsunade. Im Dorfrat war Sarutobi gegen die Auslöschung des Uchiha-Clans, obwohl sie einen Putsch planten, aber wurde von den anderen Mitgliedern im Rat überstimmt. Somit trug er eine Mitschuld an der Ermordung des Uchiha-Clans.

Sarutobi starb im Zuge eines Kampfes gegen seinen ehemaligen Schüler Orochimaru. Die Nebenwirkungen des Jutsu, das er benutzte, um Orochimarus Arme zu versiegeln, kosteten ihn das Leben.

Der vierte Hokage (Yondaime): Minato Namikaze

"Konohas gelber Blitz": Minato Namikaze. (Bild: © Studio Pierrot)

Minato Namikaze war der vierte Hokage Konogakures und Narutos Vater. Schon als kleines Kind wurde bei ihm großes Talent als Shinobi bemerkt, Minato wurde darauf zusammen mit zwei unbekannten Shinobi von Jiraiya ausgebildet. Im Laufe seines Lebens machte er sich neben seinen Fähigkeiten mit seiner Schnelligkeit als “Konohas gelber Blitz” einen Namen und er war auch der Schöpfer des mächtigen Rasengans, auch wenn er es selbst noch nicht meistern konnte. Es wurde später von Naruto gemeistert.

Als Jonin bildete er die drei jungen Shinobi Kakashi Hatake, Obito Uchiha und Rin Nohara aus. Nach den Geschehnissen des dritten Shinobi-Weltkriegs wurde er einige Zeit später zum Yondaime ernannt.

Als der neunschwänzige Fuchs Konohagakure angriff, verlor Minato bei der Versiegelung des Monsters sein Leben.

Der fünfte Hokage (Godaime): Tsunade

Tsunade lehnt das Angebot zum Hokage zunächst ab. (Bild: © Studio Pierrot)

Tsunade gehört zu den drei legendären Sannin und wurde wie Jiraiya und Orochimaru vom dritten Hokage Hiruzen Sarutobi ausgebildet. Sie ist die Enkelin des ersten Hokage Hashirama Senju und die Halskette, die sie trägt, gehörte ihm.

Auf der Suche nach einem neuen Hokage nach Sarutobis Tod standen Jiraiya und Tsunade schnell als geeignete Kandidat*innen des Godaime fest. Jiraiya lehnte den Titel des Hokages allerdings ab – mit der Begründung, er sei nicht dafür geschaffen. Auch Tsunade schlug das Angebot zunächst aus.

Nach dem Kampf mit ihrem ehemaligen Teammitglied Orochimaru trat sie widerwillig den Titel des Godaime an und wurde somit die fünfte Hokage von Konohagakure.

Der sechste Hokage (Rokudaime): Kakashi Hatake

Kakashi weiß mit sich nicht viel anzufangen als Hokage. (Bild: © Studio Pierrot)

Kakashi Hatake, Sohn des berühmten Shinobis “weißer Reißzahn von Konoha” und Jonin Konohagakures, war der sechste Hokage des Dorfes. Als Jonin war er der Teamleiter von Sakura Haruno, Sasuke Uchiha und Naruto Uzumaki.

Als Kind wurde er an der Seite von Obito Uchiha und Rin Nohara von Minato Namikaze ausgebildet. Kakashi gilt als einer der besten Jonin seiner Zeit. Sein Sharingan erlaubte es ihm, unzählige Jutsus zu kopieren und er eignete sich aufgrund dieser außergewöhnlichen Fähigkeiten den Namen “Körper-Ninja” an.

Nach den Ereignissen im vierten Shinobi-Weltkrieg mit Madara Uchiha und Kaguya Ootsutsuki forderte Tsunade ihn auf, ihr Nachfolger zu werden. Es ist nicht bekannt, wann genau er den Titel des sechsten Hokage und somit Rokudaime übernommen hat. Zum Zeitpunkt des Endes von Naruto: Shippuden war Kakashi jedoch bereits der sechste Hokage.

Der siebte Hokage (Nanadaime): Naruto Uzumaki

Naruto hat sich seinen Lebenstraum erfüllt und wird zum siebten Hokage von Konohagakure. (Bild: © Studio Pierrot)

Naruto Uzumaki ist der namensgebende Protagonist der Serie und wurde am Ende der Geschichte zum Hokage ernannt. Nach dem vierten Shinobi-Weltkrieg wurde er als Held gefeiert und bekam seine verdiente Anerkennung als einer der stärksten Ninjas des Dorfes.

Einige Jahre nach diesen Ereignissen stieg Naruto vom Genin bis zum Rang des Jonins auf, woraufhin Kakashi ihn als seinen Nachfolger auswählte. Kakashi drückte deutlich aus, dass er Naruto den Platz nur warm gehalten hätte, bis dieser bereit war. Somit verwirklichte Naruto seinen Lebenstraum, Hokage zu werden und wurde Nanadaime von Konohagakure.

Alle nennenswerten Anwärter für den Titel des Hokage

Im Verlauf der Geschichte von Naruto gab es neben dem offiziellen Hokage auch einige nennenswerte Anwärter*innen auf den Titel, die aber letzten Endes aus verschiedenen Gründen nicht gewählt wurden oder den Titel nicht antreten konnten:

Madara Uchiha war einer der Kandidaten für den ersten und zweiten Hokage von Konohagakure. Die Bewohner*innen des Dorfes wollten jedoch Hashirama als Hokage, nicht Madara. Er verließ das Dorf später, da er nicht mit der Entscheidung einverstanden war und startete eine Rebellion gegen Konohagakure.

Danzou Shimura war gleichzeitig Freund und Rivale von Hiruzen Sarutobi, der über die Jahre immer verbitterter wurde. Sarutobi wurde vom vorherigen Hokage zum Nachfolger ernannt und Danzou hatte somit kein Mitspracherecht bei der Wahl. Später wurde Danzou als temporärer sechster Hokage eingesetzt, verlor den Posten aber wieder, als seine Machenschaften ans Licht kamen. Er wurde von Sasuke Uchiha getötet.

Orochimaru war ein Kandidat für den Titel des vierten Hokage, aber aufgrund seiner Gier nach Macht und Mangel an Liebe für das Dorf überlegte es sich Sarutobi anders.

Jiraiya wurde als Nachfolger nach dem Tod von Hiruzen Sarutobi vorgeschlagen, lehnte das Angebot aber ab. Jiraiya hielt sich selbst für nicht fähig genug für den Titel des Hokage und schlug daraufhin Tsunade vor.

Hier könnt ihr Naruto und Naruto: Shippuden anschauen

Alle 220 Folgen von Naruto und 500 Folgen von Naruto: Shippuden sind sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix verfügbar. Während ihr auf Netflix die Auswahl zwischen deutscher Vertonung und originaler japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln habt, müsst ihr bei Crunchyroll auf erstere Option verzichten. Dort könnt ihr die Serien nur in Originalsprache und mit deutschen Untertiteln schauen.

Wer wird nach eurer Meinung Narutos Erbe als Hokage in Boruto antreten?