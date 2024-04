Naruto: Wer ist Tobi? Das steckt hinter dem mysteriösen Shinobi mit der Maske

Der mysteriöse Shinobi mit der Maske und dem Sharingan. (Bild: © Pierrot)

Die Akatsuki-Organisation in Naruto vereint einige der gefährlichsten Shinobi. Ein ganz besonderes Mitglied, nämlich Tobi, faszinierte Fans der Serie von Anfang an. Er fällt vor allem durch seine markante orangefarbene Maske mit einzigartiger Wirbelform und dem Sharingan auf.

Für lange Zeit war seine wahre Identität ein großes Mysterium und unter den Fans kursierten viele Theorien. Auch als er das erste Mal auf Kakashi Hatake traf, gab es deutliche Hinweise auf eine Verbindung zwischen den beiden, die einige Theorien um seine Person stützen.

Die Tipps zu seiner wahren Persönlichkeit reichten von Obito Uchiha über Madara Uchiha bis hin zum mutmaßlich wahren Anführer der Akatsuki. Wer steckt also wirklich hinter der Maske und warum scheint er überall seine Finger im Spiel zu haben? Wir erklären die Identität hinter dem auffallenden Akatsuki-Mitglied und warum die Antwort doch etwas komplizierter ist, als es auf den ersten Blick scheint. Dabei können wir natürlich nicht auf spoiler verzichten.

Tobis Verbindung zu Kakashi und das Erwachen seines Sharingans

Die Antwort dürfte eingefleischte Naruto-Fans nicht sonderlich überraschen, denn sie bestätigt eine der Theorien: Hinter dem Shinobi mit der einzigartigen Maske versteckt sich niemand anderes als Obito Uchiha. Das wurde im Kampf zwischen Naruto und Tobi im Manga-Kapitel 598/599 sowie der Folge 343 von Naruto Shippuden enthüllt.

Die Geschichte, wie Obito den Namen Tobi angenommen hat und was das alles mit Madara, Uchiha, Kakashi und Akatsuki zu tun hat, ist jedoch komplex.

Obito war ein Kindheitsfreund und Teamkollege von Kakashi Hatake und Rin Nohara. Obwohl Obito eifersüchtig auf Kakashi und sein Talent war, wurden sie irgendwann gute Freunde.

Am Tag von Kakashis Geburtstag verschlug es die drei auf eine heikle Mission, bei der Kakashi das Kommando hatte. Dabei ging etwas schief und Rin wurde von feindlichen Shinobi entführt und in einer Höhle gefangen gehalten.

Während Kakashi darauf bestand, die Mission ohne Rin auszuführen, zog Obito auf eigene Faust los, um sie zu retten. Bei seinem Rettungsversuch wurde er angegriffen, aber Kakashi, der es sich anders überlegt hatte, konnte ihn im letzten Moment schützen.

Diese Heldentat hatte jedoch seinen Preis: Kakashi verlor sein linkes Auge beim Angriff. Durch sein starkes Verlangen, Obito zu unterstützen und Rin zu retten, aktivierte sich sein Sharingan.

Obito rettet Kakashi und wird selbst vom Felsen erschlagen. (Bild: © Pierrot)

Gemeinsam schafften sie es, Rin zu befreien. Aufgrund der Ereignisse stürzte die Höhle jedoch ein und Kakashi konnte aufgrund des fehlenden Auges einen Felsen nicht sehen, der auf ihn zurollte. Obito stieß ihn in letzter Sekunde zur Seite.

Obito wurde dabei selbst unter dem Felsen begraben und konnte sich nicht mehr befreien. Als Abschiedgeschenk übergab er sein linkes Auge mit dem Sharingan an Kakashi.

Mit seinen neuen Sharingan-Fähigkeiten war es Kakashi möglich, die feindlichen Verfolger zu töten.

Da jedoch Obito nicht befreit werden konnte und weitere feindliche Shinobi ihnen auf den Fersen waren, mussten Kakashi und Rin ihren verletzten Freund zurücklassen und fliehen. Von da an galt Obito als verstorben.

Rins Tod und der Anfang von Tobis neuer Identität

Überraschenderweise ist Obito jedoch nicht umgekommen, sondern wurde von einem Wesen namens Zetsu gerettet, einem Anhänger des späteren Antagonisten Madara Uchiha.

Seine verletzten Körperteile wurden mit anderen Zellen ersetzt und Obito startete seine Heilung. Als Dank für seine Rettung versprach er, Madara bei seinen zukünftigen Ambitionen zu helfen.

So kam Tobi zu seiner charakteristischen Maske: Während des Heilungsprozesses kam ihm zu Ohren, dass Rin und Kakashi sich in Gefahr befinden. Daraufhin brach Obito auf, um seine zwei Freunde vor feindlichen Shinobis zu retten. Guruguru, ein weiteres, sehr exzentrisches Zetsu-Wesen, bot ihm seine Hilfe an.

Guruguru legte sich als Schutz um Obitos Körper und so entstand die Wirbelform der Maske, die später zum Markenzeichen von Tobi wird.

Guruguru umhüllt Obitos schwachen Körper ein, um ihn zu unterstützen. (Bild: © Pierrot)

Als Obito nach diesem Ereignis jedoch seine Freunde fand, war es schon zu spät und er musste zusehen, wie Kakashi mit seinem Chidori Rins Herz durchbohrte und sie somit tötete - zumindest glaubte er das.

Rin hatte sich in Wirklichkeit selbst mit Kakashis Chidori durchbohrt, da sie nicht wollte, dass die Verfolger das dreischwänzige Monster in ihr freisetzen. Durch ihren Tod entwickelte sich das Sharingan von Obito und Kakashi in das stärkere Mangekyō Sharingan weiter. Kakashi verlor aufgrund des Wandels das Bewusstsein und bekam somit auch nichts von Obitos Gegenwart mit.

Daraufhin verfolgte Obito Madaras Plan, die Welt zu einem Ort zu machen, an dem niemand sterben muss. Madara lehrte Obito alles über seinen Plan. Als Resultat nahm Obito für eine Zeit lang die Identität von Madara Uchiha an und leitete alles in die Wege, um den Plan umzusetzen.

Daraus resultierten die (falschen) Gerüchte, dass Tobis wahre Identität Madara Uchiha ist.

Der wahre Anführer der Akatsuki und seine neue Identität

Im späteren Verlauf der Geschichte traf Obito auf Nagato. Nagato war ein Shinobi aus Amegakure, der das Rinnegan von Madara Uchiha besaß und somit ein wichtiger Teil des Plans war. Während seines Versuchs, Nagato und dessen Organisation, die Akatsuki, für sich zu gewinnen, wurde Tobi aber von Nagatos bestem Freund, dem Gründer der Akatsuki, abgelehnt.



Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, was es genau mit Nagato und den Akatsuki auf sich hat, könnt ihr im hier verlinkten Artikel nachlesen:

Mehr zum Thema Naruto: Wer ist Pain? Das steckt hinter dem Charakter und seinem Namen von Myki Trieu

Im Anime tötete Obito einige Akatsuki-Mitglieder und verhinderte somit, dass der beste Freund von Nagato nach dem Verrat ihres Landes gerettet werden konnte. Nachhdem Nagatos bester Freund tot war, konnte Obito Nagato für seine Zwecke umstimmen. Mit seinem Einfluss auf Nagato konnte Obito die Ausrichtung der Akatsuki verändern und den Fokus auf die Sammlung der Bijuus (Dämonen in Naruto) setzen.

Damit Obitos wahre Identität nicht auffliegt, ist er seither als Akatsuki-Mitglied “Tobi” unterwegs.

Was für Theorien hattet ihr über Tobi, bevor seine Identität enthüllt wurde?