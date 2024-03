Naruto: Alle Folgen und Filler im Überblick - Welche Folgen kann ich überspringen?

Muss ich mir die Folge mich Mecha-Naruto wirklich ansehen? Wir zeigen euch, welche Folgen ihr getrost überspringen könnt.

Mittlerweile wurde Naruto bei der Anzahl an Episoden von anderen Animes wie One Piece überholt, doch zusammen mit Naruto Shippuden bietet der Anime über 700 Folgen. Darunter befinden sich zahlreiche Folgen, die die Geschichte des Animes nicht weiter vorantreiben und Filler genannt werden.

Solltet ihr das Projekt in Angriff nehmen, den Naruto-Anime (erneut) zu schauen, könnt ihr die Filler daher auch getrost überspringen. Damit ihr wisst, wie weit ihr seid, worum es grob geht (Achtung, Spoiler!) und welche Episoden als Filler zählen, haben wir euch hier alles zusammengefasst.

Hinweis: Für die Auflistung haben wir sowohl Naruto als auch Naruto Shippuden mit aufgenommen. Boruto haben hingegen ausgelassen, weil Naruto nicht mehr im Mittelpunkt steht.

Alle Naruto-Arcs inklusive Filler-Folgen

Der Anime zu Naruto ist mittlerweile abgeschlossen und umfasst insgesamt 4 Staffeln, in denen sich so einige Filler angesammelt haben. In Naruto sind 91 von 220 Folgen Filler, was rund 41 Prozent ausmacht.

Staffel 1

Anime-Folgen: 1-52

1-52 Filler-Folge: 26

26 Inhalte: Prolog: Reich der Wellen Chunin-Auswahlprüfung



Darum geht’s: Naruto Uzumaki schließt sich Team 7 an, das aus seinen Kamerad*innen Sakura und Sasuke und Sensei Kakashi besteht. Sie begeben sich zusammen auf eine Mission in das Land der Wellen. Außerdem starten die Chunin-Auswahlprüfungen.

Staffel 2

Anime-Folgen: 53-104

53-104 Filler-Folgen: 97, 101-104

97, 101-104 Inhalte: Chunin-Auswahlprüfung Konoha Crush Auf der Suche nach Tsunade Mission im Land des Tees



Darum geht’s: Die finalen Runden der Chunin-Examensprüfung laufen. Währenddessen plant Orochimaru, Sasuke zu entführen und ihn für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Da der dritte Hokage bei dem Unterfangen stirbt, beginnt die Suche nach Tsunade als neuer Hokage.

Die Chunin-Auswahlprüfung ist im vollen Gange.

Staffel 3

Anime-Folgen: 105-158

105-158 Filler-Folgen: 105-106, 136-158

105-106, 136-158 Inhalte: Mission: Rettung von Sasuke Mission: Erkundung im Land der Reisfelder Mission: Aufspürung von Mizuki Mission: Suche nach Bikochu Kurosuki-Familie-Extraktionsmisson



Darum geht’s: Team 7 und die restlichen Ninjas aus Narutos Jahrgang machen sich auf, Sasuke wieder zurückzuholen. Der Rest der Staffel besteht nur aus Fillern.

Staffel 4

Anime-Folgen: 159-220

159-220 Filler-Folgen: 159-219

159-219 Inhalte: Mission: Ergreifung von Gonsunkugi Mission: Vernichtung des verfluchten Kriegers Mission: Erfassung von Kaima Mission: Ausgrabung des vergrabenen Golds Mission: Stern Mission: Eskorte der Kaufleute Third Great Beast Arc Notfallplan Mission: Rettung von Yakumo Kurama Mission: Eskorte von Gantetsu Mission: Menmas Suche nach Erinnerungen Mission: Unterstützung von Sunagakure



Darum geht’s: Die Staffel hat die meisten Filler. Es gibt nur eine Folge zum Ende, die wichtig für den Übergang zu Naruto Shippuden ist. Naruto und Jiraiyja verlassen Konohagakure für Narutos Training und Ino bittet Tsunade, sie in der Medizin auszubilden.

Alle Naruto Shippuden-Arcs inklusive Filler-Folgen

Obwohl Naruto Shippuden mit 26 Staffeln weitaus mehr Folgen hat, ist der prozentuale Anteil an Filler-Folgen hier nicht viel höher: Insgesamt 189 von 445 Folgen können übersprungen werden. Damit sind etwa 43 Prozent des Animes Filler-Episoden.

Staffel 1

Anime-Folgen: 1-32

1-32 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Rettung des Kazekage



Darum geht’s: Naruto kehrt nach einer langen Reise nach Konohagakure zurück. Er muss sich direkt auf eine Rettungsmission begeben, denn Gaara wurde von der Organisation Akatsuki gefangen genommen.

Staffel 2

Anime-Folgen: 33-53

33-53 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Die Suche nach Sasuke



Darum geht’s: Sasuke und Kakashi haben Team 7 verlassen. An ihre Stelle rücken Sai und Yamato. Sie begeben sich auf eine Mission, um Sasuke zurückzuholen. Doch das Treffen läuft nicht so, wie geplant.

Staffel 3

Anime-Folgen: 54-71

54-71 Filler-Folgen: 57-71

57-71 Inhalte: Die Zwölf Ninjawächter



Darum geht’s: Naruto trainiert zusammen mit Kakashi, um stärker zu werden. Er begegnet außerdem einem Jungen namens Sora, durch den er von den Zwölf Ninjawächtern erfährt.

Staffel 4

Anime-Folgen: 72-88

72-88 Filler-Folgen: Keine

Keine I nhalte: Hidan und Kakuzu - die zwei unsterblichen Akatsuki



Darum geht’s: Die beiden Akatsuki-Mitglieder Hidan und Kakuzu begeben sich auf die Jagd nach weiteren Jinchuriki. Naruto konzentriert sich hingegen darauf, noch stärker zu werden.

Die Mitglieder von Akatsuki sind sich nicht immer einig.

Staffel 5

Anime-Folgen: 89-112

89-112 Filler-Folgen: 90-112

90-112 Inhalte: Die Jagd auf den Sanbi



Darum geht’s: Der Dreischwänzige (Sanbi) ist in einem See aufgetaucht. Sowohl Konohagakure als auch Akatsuki und Team Guren liefern sich ein Wettrennen um das Wesen.

Staffel 6

Anime-Folgen: 113-143

113-143 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Itachis Verfolgungsmission Die Geschichte von Jiraiya, dem Kämpfer Der schicksalhafte Kampf der Brüder



Darum geht’s: In dem Arc erfahren wir mehr über Kakashis Kindheitskolleg*innen Rin und Obito. Außerdem machen sich Sasuke und Naruto auf die Suche nach Itachi. Jiraiya findet indes heraus, wer hinter Pain steckt – bezahlt jedoch einen hohen Preis.

Staffel 7

Anime-Folgen: 144-151

144-151 Filler-Folgen: 144-151

144-151 Inhalte: Der Rokubi taucht auf



Darum geht’s: Hier steht die Beziehung zwischen Utakata, dem Jinchuriki des Sechsschwänzigen, und seiner Kunoichi-Schülerin Hotaru im Vordergrund.

Staffel 8

Anime-Folgen: 152-175

152-175 Filler-Folgen: 170-171

170-171 Inhalte: Angriff auf Konoha



Darum geht’s: Akatsuki fehlt nur noch Naruto zur Komplettierung der Jinchuriki-Sammlung. Pain startet deshalb einen Angriff auf Konoha. Sasuke kämpft indes gegen Killer B.

Staffel 9

Anime-Folgen: 176-196

176-196 Filler-Folgen: 176-196

176-196 Inhalte: Geschichten aus Konoha



Darum geht’s: Hier sehen wir Naruto in seinen jungen Jahren aus der Sicht von Iruka und Kakashi.

Staffel 10

Anime-Folgen: 197-222

197-222 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Das Treffen der fünf Kage



Darum geht’s: Die fünf Kage halten ein Gipfeltreffen ab. Sie bereiten sich auf einen Krieg gegen Akatsuki vor und überlegen, wie sie mit Sasuke umgehen sollen.

Staffel 11

Anime-Folgen: 223-242

223-242 Filler-Folgen: 223-242

223-242 Inhalte: Paradiesisches Bordleben



Darum geht’s: Naruto soll nichts von dem Vierten Großen Shinobi-Weltkrieg mitbekommen, der sich anbahnt. Deshalb schippern er und Killer B zu einer abgelegenen Insel.

Staffel 12

Anime-Folgen: 243-275

243-275 Filler-Folgen: 257-260, 271

257-260, 271 Inhalte: Bemächtigung des Kyubi und schicksalhafte Begegnungen



Darum geht’s: Der Vierte Große Shinobi-Weltkrieg hat begonnen. Naruto trainiert mit Killer B, um die Kontrolle über den Neunschwänzigen zu erlangen.

Killer B hilft Naruto dabei, den Neunschwänzigen zu kontrollieren.

Staffel 13

Anime-Folgen: 276-289

276-289 Filler-Folgen: 279-281, 284-289

279-281, 284-289 Inhalte: Die Sieben Shinobi-Schwertkämpfer



Darum geht’s: Die Shinobi-Fraktionen bekommen es mit wiederbelebten Charakteren zu tun. Darunter befinden sich die Sieben Shinobi-Schwertkämpfer. Naruto erreicht währenddessen das Schlachtfeld.

Chikara-Special

Anime-Folgen: 290-295

290-295 Filler-Folgen: 290-295

290-295 Inhalte: Chikara



Darum geht’s: Team 7 macht sich auf zu einem Dorf, das unter der Beobachtung von Kabuto steht.

Staffel 14

Anime-Folgen: 296-320

296-320 Filler-Folgen: 303-320

303-320 Inhalte: Der Vierte Große Shinobi-Weltkrieg



Darum geht’s: Der Vierte Große Shinobi-Weltkrieg ist im vollen Gange.

Staffel 15

Anime-Folgen: 321-348

321-348 Filler-Folgen: 347-348

347-348 Inhalte: Der vierte große Shinobi-Weltkrieg - Sasuke und Itachi



Darum geht’s: Madara Uchiha, Tobi und Kabuto betreten das Schlachtfeld.

Staffel 16

Anime-Folgen: 349-361

349-361 Filler-Folgen: 349-361

349-361 Inhalte: Kakashis Anbu Arc: Der Shinobi, der in der Dunkelheit lebt



Darum geht’s: Wir erleben die Zeit, in der Kakashi bei den Anbu-Spezialeinheit war. Auch Yamato und Itachi kommen in diesem Arc vor.

Staffel 17

Anime-Folgen: 362-372

362-372 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Der vierte große Shinobi-Weltkrieg - Sasuke und Itachi



Darum geht’s: Der Krieg erreicht in diesem Arc seinen Höhepunkt.

Staffel 18

Anime-Folgen: 373-393

373-393 Filler-Folgen: 376-377, 389-390

376-377, 389-390 Inhalte: Der vierte große Shinobi-Weltkrieg - Sasuke und Itachi Die Geburt des Jinchuriki des Zehnschwänzigen



Darum geht’s: Obito schafft es, zum Jinchuriki des Zehnschwänzigen zu werden.

Staffel 19

Anime-Folgen: 394-413

394-413 Filler-Folgen: 394-413

394-413 Inhalte: In Naruto’s Footsteps: The Friends’ Path



Darum geht’s: Wir erleben die Zeit, in der Sasuke aus Konoha geflohen ist. In diesem Arc fand erneut die Chunin-Auswahlprüfung statt.

Naruto bekommt es mit immer stärkeren Gegnern zu tun.

Staffel 20

Anime-Folgen: 414-431

414-431 Filler-Folgen: 427-431

427-431 Inhalte: Die Geburt des Jinchuriki des Zehnschwänzigen



Darum geht’s: Naruto und sein Vater Minato arbeiten zusammen, um gegen Obito zu kämpfen. Die fünf Kage stellen sich hingegen Madara Uchiha.

Staffel 21

Anime-Folgen: 432-450

432-450 Filler-Folgen: 432-445

432-445 Inhalte: Jiraiya Shinobi Shinden: Die Geschichte von Naruto, dem Helden



Darum geht’s: Wir tauchen in den Traum von Tsunade ein. Sie erlebt die Erlebnisse aus dem Roman, der von Jiraiya geschrieben wurde.

Staffel 22

Anime-Folgen: 451-458

451-458 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Itachi Shinden: Licht und Dunkelheit



Darum geht’s: Der Arc dreht sich rund um Itachi Uchiha und sein Leben vor und nach dem Attentat auf den Uchiha-Clan.

Staffel 23

Anime-Folgen: 459-469

459-469 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Kaguya Otsutsuki greift an



Darum geht’s: Die Mutter des Chakras und der Shinobi, Kaguya Otsutsuki, taucht plötzlich auf.

Staffel 24

Anime-Folgen: 470-479

470-479 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Kaguya Otsutsuki greift an



Darum geht’s: Naruto, Sakura, Sasuke und Obito versuchen, Kaguya aufzuhalten. Nach ihrem Sieg gibt es einen finalen Kampf zwischen Naruto und Sasuke.

Staffel 25

Anime-Folgen: 480-493

480-493 Filler-Folgen: 480-483

480-483 Inhalte: Kindheit Sasuke Shinden: Buch des Sonnenaufgangs Shikamaru Hiden: Wolken, die in der stillen Dunkelheit schweben



Darum geht’s: Wir erleben die Shinobi in ihrer Jugend, als friedlichere Zeiten herrschten. Außerdem sehen wir, wie es einigen Shinobi nach dem Krieg ergeht.

Staffel 26

Anime-Folgen: 494-500

494-500 Filler-Folgen: Keine

Keine Inhalte: Konoha Hiden: Der perfekte Tag für eine Hochzeit



Darum geht’s: In diesem Arc dreht sich alles um die Hochzeit von Naruto und Hinata.

Bei all den Filler-Folgen in Naruto: Gibt es welche, die ihr trotzdem gerne gesehen habt? Überspringt ihr in der Regel Filler, oder nehmt ihr alle Folgen mit?