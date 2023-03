Wer kann sich noch an das Naruto-Intro erinnern?

Naruto war neben Dragon Ball und One Piece eine der bekanntesten Anime-Serien, die damals auf dem Sender RTL 2 liefen. Der orange Overall des Möchtegern-Ninjas dürfte sich in die Köpfe der meisten Fans gebrannt haben. Aber könnt ihr euch noch an das deutsche Intro der Serie erinnern? Womöglich wollt ihr das auch ganz schnell wieder vergessen. Auch wenn – zugegebenermaßen – Ohrwurmpotenzial besteht. Und dafür entschuldigen wir uns jetzt schon.

Der Intro-Song von Naruto war ... sagen wir ein musikalisches Experiment, das stark von den eher rockigen Intros von Dragon Ball oder One Piece abwich. Aber hört es euch selbst an:

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum YouTube-Inhalt

Der ungewöhnliche Rap-Song mit dem Titel "Believe it" sticht aber nicht nur musikalisch aus der breiten Anime-Masse hervor, sondern auch textlich.

Sinn? Den suchen wir in den Lyrics vergeblich. Hier werden eher wahllos Worte aneinandergereiht, frei nach dem Motto: "reimt sich!". Wir lassen die hier mal für euch stehen:

If you believe it!

Naruto! Naruto!

Believe it! Believe it!

Here I am with my Ninja Clan!

Ninja Clan, here we stand!

Naruto, I'm on my way,

Naruto, I'll be okay!

Getting ready to fight on set!

Come on best friends by my side!

Sasuke, is really cool!

Sakura, the beautiful!

Kowagaruna Naruto

Saoto mamore