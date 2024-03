Naruto Live-Action-Film - Alle Infos zur Realverfilmung des Ninja-Animes

Der umtriebige Naruto bekommt einen weiteren Film, dieses Mal aber mit Schauspieler*innen umgesetzt.

Naruto zählt zu einer der größten und erfolgreichsten Mangas aller Zeiten, gleiches gilt für die Anime-Adaption. Nach gefühlt unzähligen Manga-Kapiteln, TV-Folgen und Filmen, die mittlerweile sogar die Geschichte seines Sohnes Boruto aufgreifen, steht nach wie vor ein Live-Action-Film auf dem Plan. Hier findet ihr die wichtigsten Infos dazu.

Hinweis: In diesem Artikel fassen wir alle wichtigen Informationen zum Film zusammen. Sobald es Neuigkeiten gibt, aktualisieren wir ihn. Hier seid ihr also immer auf dem neuesten Stand.

Produktion – Unter welcher Leitung wird der Film produziert?

Die Realverfilmung ist keine neue Idee. Das Projekt wurde bereits im Juli 2015 vom Medienunternehmen Lionsgate angekündigt, damals noch unter der Leitung von Regisseur Michael Gracey. Mittlerweile ist genauer bekannt, wer welche Positionen ausfüllt (und welche Änderungen dabei vorgenommen wurden):

Verleih/Distribution: Lions Gate Entertainment (kurz: Lionsgate)

Lions Gate Entertainment (kurz: Lionsgate) Regisseur: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Drehbuch: Destin Daniel Cretton, Tasha Huo

Destin Daniel Cretton, Tasha Huo Studio: Hisako (Destin Daniel Cretton und Jeyun Munford)

Hisako (Destin Daniel Cretton und Jeyun Munford) Executive Producer: Avi Arad, Ari Arad, Emmy Yu (alle Arad Productions) und Jeremy Latcham

Cretton hat zuletzt bei Marvels Martial-Arts-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Regie geführt und das Drehbuch zu verantworten. Darüber hinaus hat er an Just Mercy und The Glass Castle gearbeitet.

Ist der Naruto-Schöpfer Masashi Kishimoto involviert?

Der Mangaka und Naruto-Erfinder Masashi Kishimoto gibt der Realverfilmung unter der Leitung von Destin Daniel Cretton seinen Segen und will Input liefern:

"Nachdem ich seine anderen Filme genossen hatte und erkannte, dass seine Stärke darin besteht, solide Dramen über Menschen zu schaffen, kam ich zu der Überzeugung, dass es für Naturo keinen anderen Regisseur gibt. Als ich Destin tatsächlich traf, stellte ich fest, dass er ein aufgeschlossener Regisseur war, der bereit war, meinen Input anzunehmen, und der fest davon überzeugt war, dass wir im Produktionsprozess zusammenarbeiten könnten.“ Kishimoto via The Hollywood Reporter

Release – Wann und wo läuft der Film?

Wann startet der Naruto-Film? Bislang steht noch kein Termin fest. Eine grobe Schätzung ergibt erst Sinn, wenn die Dreharbeiten gestartet sind. Bis auf Weiteres steht aber auch hinter dem Termin für den Drehstart ein dickes Fragezeichen.

Kino und/oder Streaming-Dienste? Ob die Realverfilmung vorab exklusiv ins Kino kommt, oder zeitgleich bzw. ausschließlich auf Streaming-Plattformen gezeigt wird, ist bislang unklar.

Besetzung – Welche Schauspieler*innen machen mit?

Die Produktion der Realverfilmung befindet sich nach wie vor in einer frühen Phase. Bestätigte Informationen zu mitwirkenden Darsteller*innen gibt es noch keine. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es natürlich hier.

Team 7 im Spiel Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Von welchen Schauspieler*innen sie wohl verkörpert werden?

Story – Worum geht es in der Realverfilmung?

Bislang klingt es ganz danach, als dreht sich der Film um die erste Anime-Serie, die schlicht "Naruto" heißt. Ob und falls ja wie weit die Story auch in die Geschehnisse der Nachfolgeserie "Naruto Shippuden" reinragt, in der Naruto um einiges älter ist, ist nicht klar.

Wir dürfen aber davon ausgehen, dass wir Narutos Anfänge auf der Ninja-Akademie und seinen Konflikt mit dem Neunschwänzigen Fuchsgeist, der in ihm lebt, miterleben werden. Das bedeutet auch Missionen mit Team 7, bestehend aus Naruto, Sakura, seinen Rivalen Sasuke und Sensei Kakashi.

Möglich wäre aber auch, dass der Live-Action-Film die Geschichte von Naruto nicht übergreifend erzählt, sondern wie die meisten Anime-Filme sich einem einzigen Thema oder einer einzelnen Mission widmet.

In Naruto Shippuden - The Movie 3: Die Erben des Willens des Feuers geht es beispielsweise darum, dass sich Kakashi opfert, um einen Krieg zwischen den Dörfern zu verhindern – eine Storyline, die die Serie lediglich ergänzt.

Grundsätzlich handelt der Manga und Anime von einer Welt, in der es versteckte Ninja-Dörfer gibt. Naruto, der in Konohagakure lebt, aber wegen des Neunschwänzigen Fuchses in sich von allen gemieden wird, setzt es sich als Ziel, der stärkste Ninja von allen und das Oberhaupt des Dorfes zu werden.

Auf dem Weg ganz nach oben muss er viele Kampftechniken trainieren, Missionen bestreiten und kommt so seiner Vergangenheit auch immer weiter auf die Spur.

